Мы отправимся на увлекательную прогулку по реке Нерул.
Вы попробуете себя в роли краболова или просто отдохнёте на лодке с напитками и лёгкими закусками, наслаждаясь атмосферой и пейзажами мангровых зарослей. А после вас ждёт ужин с крабами, рисом, салатом и курицей в индийском стиле.
Описание водной прогулки
14:00–14:30 — забираем вас из отеля или любой другой удобной локации
15:00 — приезжаем на лодочную станцию, пересаживаемся в лодку
15:00 —17:30 — плаваем по реке среди местных достопримечательностей, раскидываем сети, ловим крабов, отдыхаем на лодке с перекусом и напитками, танцуем
17:30 — отправляемся в ресторан на ужин
18:30–19:00 — возвращаемся в отель
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер от отеля и обратно на комфортабельном микроавтобусе или седане, ужин, закуски, алкогольные (пиво, ром) и безалкогольные напитки в лодке
- Для гостей с пляжей Морджим, Мандрем, Ашвем, Арамболь доплата за трансфер — $5
- Прогулка может быть перенесена в связи с погодными условиями
- Это программа без гида. С вами будет капитан из нашей команды
в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 15:00
Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|$35
|Дети 6-12 лет
|$25
|Дети до 5 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 15:00
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — Организатор в Гоа
Провела экскурсии для 103 туристов
Живу в Гоа с 2014 года. Занимаюсь организацией экскурсий по Индии и подбором туров в любую точку мира. Большинство гидов в нашей команде — историки. Наша цель — максимально полно передать всю информацию о регионе и ответить на все ваши вопросы, чтобы поездка получилась насыщенной, познавательной и яркой.
