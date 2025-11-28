Райский круиз с ужином и развлечениями по реке Мандови в Гоа

Отправьтесь в роскошный трёхчасовой круиз по живописной реке Мандови с вегетарианским и невегетарианским ужином «шведский стол» и живыми гоанскими и португальскими танцами. Наслаждайтесь изысканной атмосферой, музыкой диджея и захватывающими видами на Гоа.
Описание круизаУют и гастрономия на борту Начните вечер с освежающего приветственного напитка и закусок, а затем отведайте изысканный безлимитный ужин «шведский стол» с богатыми вегетарианскими и невегетарианскими блюдами. Вас ждут живые выступления с гоанскими и португальскими народными танцами, а также диджейские сеты, создающие атмосферу настоящей вечеринки на воде. Волшебные виды и достопримечательности Полюбуйтесь выдающимися панорамами, включая мост Атал Сету в Панаджи и знаменитые речные казино Гоа — отличные места для фотографий и видео. Важно: экскурсия проводится на английском языке. Важная информация:
- Что взять с собой: удобную обувь, камеру.
- Не допускается: курение, алкогольные напитки в автомобиле.
- Для дней рождений, юбилеев и других торжеств действуют особые условия при предварительном уведомлении.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Река Мандови
- Мост Атал Сету
- Речные казино Гоа
Что включено
- 3-часовой круиз по реке Мандови
- Живые гоанские и португальские народные танцы
- Музыка диджея для вечеринки
- Закуски на тарелках и ужин «шведский стол»
- 2 бесплатных напитка
- Минеральная вода
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Дополнительные напитки
- Трансфер
Место начала и завершения?
FRXP+CHV, Patto Colony, Panaji, Goa 403521, India
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Гоа
