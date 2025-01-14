-
Водная прогулка
Райские пляжи Южного Гоа
Отправляйтесь в путешествие на юг Гоа, чтобы насладиться безлюдными пляжами и живописными видами. Идеально для тех, кто ищет спокойствие и красоту
Начало: У вашего отеля
«Вы проведёте на пляжах по 2 часа, сделаете эффектные кадры как из рекламы «Баунти» и прокатитесь в лодке по живописной реке»
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$30
$35 за человека
Круиз
Вечерний круиз по реке Мандови с ужином и шоу-программой
Начало: Tourism Jetty, below Mandovi bridge, Patto Colony,...
«Отправьтесь в атмосферное вечернее путешествие по реке Мандови на борту комфортабельного круизного судна»
Сегодня в 20:45
Завтра в 20:45
$20.41 за человека
Круиз
Трёхпалубный семейный круиз с ужином и шоу-программой по реке Мандови
Начало: FRV8+69P, Панаджи, Гоа 403001, Индия
«Откройте для себя атмосферу вечернего круиза по реке Мандови, созданного специально для семей, пар и женщин»
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
$20.41 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна14 января 2025Сегодня мы были на южном Гоа, это потрясающе, белый песок, пальмы на пляже, мне очень понравилось.
Водитель очень вежливый приятный, опрятный
