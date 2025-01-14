Найдено 3 экскурсии в категории « По рекам и каналам » в Гоа на русском языке, цены от $20, скидки до 14%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году

1 чел. По популярности На машине 11 часов 14% 1 отзыв Водная прогулка Райские пляжи Южного Гоа Отправляйтесь в путешествие на юг Гоа, чтобы насладиться безлюдными пляжами и живописными видами. Идеально для тех, кто ищет спокойствие и красоту Начало: У вашего отеля «Вы проведёте на пляжах по 2 часа, сделаете эффектные кадры как из рекламы «Баунти» и прокатитесь в лодке по живописной реке» Расписание: ежедневно в 08:00 $30 $35 за человека Музыкальные теплоходы 3 часа 3 отзыва Круиз Вечерний круиз по реке Мандови с ужином и шоу-программой Начало: Tourism Jetty, below Mandovi bridge, Patto Colony,... «Отправьтесь в атмосферное вечернее путешествие по реке Мандови на борту комфортабельного круизного судна» $20.41 за человека Музыкальные теплоходы 4 часа Круиз Трёхпалубный семейный круиз с ужином и шоу-программой по реке Мандови Начало: FRV8+69P, Панаджи, Гоа 403001, Индия «Откройте для себя атмосферу вечернего круиза по реке Мандови, созданного специально для семей, пар и женщин» $20.41 за человека Другие экскурсии Гоа Последние отзывы на экскурсии А Анна Райские пляжи Южного Гоа

Водитель очень вежливый приятный, опрятный читать дальше молодой человек. Форт - это завораживающие виды, стоит побывать,однозначно. Мы живём на северном Гоа, думаю в следующий раз стоит рассмотреть размещение на юге. Анна, спасибо вам большое за экскурсию и Вашу оперативность. Сегодня мы были на южном Гоа, это потрясающе, белый песок, пальмы на пляже, мне очень понравилось.Водитель очень вежливый приятный, опрятный

Ответы на вопросы от путешественников по Гоа в категории «По рекам и каналам»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Гоа Райские пляжи Южного Гоа Вечерний круиз по реке Мандови с ужином и шоу-программой Трёхпалубный семейный круиз с ужином и шоу-программой по реке Мандови В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3 Сколько стоит экскурсия по Гоа в сентябре 2025 Сейчас в Гоа в категории "По рекам и каналам" можно забронировать 3 экскурсии от 20 до 30 со скидкой до 14%. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.72 из 5

Цены 2025. Лучший способ узнать Гоа – это отправиться на кораблике по рекам и каналам города с экскурсоводом или гидом. Купите одну из экскурсий на сегодня, завтра или другой удобный день. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Индии на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь