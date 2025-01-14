Мои заказы

Экскурсии по рекам в Гоа 2025

Найдено 3 экскурсии в категории «По рекам и каналам» в Гоа на русском языке, цены от $20, скидки до 14%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Райские пляжи Южного Гоа
На машине
11 часов
-
14%
1 отзыв
Водная прогулка
Райские пляжи Южного Гоа
Отправляйтесь в путешествие на юг Гоа, чтобы насладиться безлюдными пляжами и живописными видами. Идеально для тех, кто ищет спокойствие и красоту
Начало: У вашего отеля
«Вы проведёте на пляжах по 2 часа, сделаете эффектные кадры как из рекламы «Баунти» и прокатитесь в лодке по живописной реке»
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$30$35 за человека
Вечерний круиз по реке Мандови с ужином и шоу-программой
Музыкальные теплоходы
3 часа
3 отзыва
Круиз
Вечерний круиз по реке Мандови с ужином и шоу-программой
Начало: Tourism Jetty, below Mandovi bridge, Patto Colony,...
«Отправьтесь в атмосферное вечернее путешествие по реке Мандови на борту комфортабельного круизного судна»
Сегодня в 20:45
Завтра в 20:45
$20.41 за человека
Трёхпалубный семейный круиз с ужином и шоу-программой по реке Мандови
Музыкальные теплоходы
4 часа
Круиз
Трёхпалубный семейный круиз с ужином и шоу-программой по реке Мандови
Начало: FRV8+69P, Панаджи, Гоа 403001, Индия
«Откройте для себя атмосферу вечернего круиза по реке Мандови, созданного специально для семей, пар и женщин»
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
$20.41 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    14 января 2025
    Райские пляжи Южного Гоа
    Сегодня мы были на южном Гоа, это потрясающе, белый песок, пальмы на пляже, мне очень понравилось.
    Водитель очень вежливый приятный, опрятный
    читать дальше

    молодой человек. Форт - это завораживающие виды, стоит побывать,однозначно. Мы живём на северном Гоа, думаю в следующий раз стоит рассмотреть размещение на юге. Анна, спасибо вам большое за экскурсию и Вашу оперативность.

Ответы на вопросы от путешественников по Гоа в категории «По рекам и каналам»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Гоа
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Райские пляжи Южного Гоа
  2. Вечерний круиз по реке Мандови с ужином и шоу-программой
  3. Трёхпалубный семейный круиз с ужином и шоу-программой по реке Мандови
Сколько стоит экскурсия по Гоа в сентябре 2025
Сейчас в Гоа в категории "По рекам и каналам" можно забронировать 3 экскурсии от 20 до 30 со скидкой до 14%. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.72 из 5
Цены 2025. Лучший способ узнать Гоа – это отправиться на кораблике по рекам и каналам города с экскурсоводом или гидом. Купите одну из экскурсий на сегодня, завтра или другой удобный день. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Индии на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь