Бадами, Паттадакал и Айхоле – это столицы ⭐️ империи Чалукья (IV-IХвек). Здесь такое количество древних храмов, что трудно себе это представить. Они потрясающе красивы и неповторимы. А Биджапур - это ожившая сказка 1001 ночи.

Во время долгой, но живописной дороги в Бадами гид познакомит вас с основными идеями и понятиями индуизма и джайнизма – двух религиозных учений, повлиявших на архитектуру древнего города. По приезду в Бадами мы посещаем главную достопримечательность 🏛️ места – четыре удивительных заброшенных храма-пещеры, вырубленных из красного песчанника прямо в скале. Поднимаясь по горной лестнице, соединяющей все четыре храма (они располагаются на одной линии один под другим), мы будем любоваться прекрасно сохранившимися на стенах этих пещер древними резными изображениями богов и древних учителей индуизма и джайнизма. Там же открывается удивительный вид на священное озеро Агастьятиртха, где, по преданиям, жило страшное чудовище.

Город Айхол (древнее название Арьяпура) был первой столицей династии Чалукья еще в IV веке. В Айхоле более 100 сохранившихся храмов VI-XII вв. Около 30 храмов являются самыми древними образцами архитектурных конструкций. Здесь вы увидите священные сооружения, отмеченные особенностями и северного, или городского, стиля (нагара) и южного стиля (дравида), что не встречается больше нигде.

В Паттадакале расположен известный комплекс архитектурных монументов VIII века, которые представляют собой кульминацию развития стиля индуистской храмовой архитектуры весара. В 1987 году группа храмов Паттадакала была внесена в список всемирного наследия ЮНЕСКО. В Паттадакале представлен как дравидийский (южный), так и нагара (северный) стили индийской храмовой архитектуры.

Айхол называют “начальной школой” иревнеиндийской архитектуры.

Старинный город 🏙️ Биджапур - это мечети, мавзолеи, дворцы, укрепления, сторожевые башни, изящные минареты, родина знаменитых храмов. Сейчас это небольшой городок, но все напоминает о минувшем золотом веке непревзойденного процветания и художественной утонченности. По городу Биджапур вы будете путешествовать на рикшах.

Прогуляться по постройкам древних веков, узнать о различных архитектурных стилях и формах строительства, прикоснуться к древним святыням и почувствовать себя в той эпохе – все это вы сможете сделать в рамках нашей экскурсии!