  1. Индия
  2. Гоа
  3. Экскурсии

Религия в Бадами, Айхоле, Биджапуре и Паттадакале

Лотус Т.
Лотус Т. – Гид из Гоа
Жизнь Индии всегда была прочно связана с религией.

В стране до сих пор можно увидеть десятки древних храмов, которые туристы и жители считают местами силы.

За 40 часов вы сможете посетить города Бадами, Айхол, Биджапур и Паттадакал.

Там вы увидите исторические памятники.

Чтобы полностью понять из значение для народа, гид посвятит вас в основы местных верований.
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🔭Обзорная
  • 🌓Двухдневная
  • 🕐Длительность 40 часов
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • $180 за человека

    Заказать экскурсию
Религия в Бадами, Айхоле, Биджапуре и Паттадакале
Религия в Бадами, Айхоле, Биджапуре и Паттадакале

Что вы увидите

  • Бадами (4 храма в скале, Храм Маликараджуна, храмовый комплекс Бхутанатхи)
  • Паттадакал (Храм Вирупакша, Храмы Маликаканнджура, Папанатха, Сангамешвара)
  • Айхол (пещера Равана Пхади, Храм Дурги, Храм Лад Кхана, храм Хукхималли)
  • Биджапур (осмотр мавзолея Голгумбаз, шепчущая галерея, мечети Ибрагим Рауза, пятничной мечети, усыпальницы Барак Ома, крепостной стены и пушки)
Бадами, Паттадакал и Айхоле – это столицы ⭐️ империи Чалукья (IV-IХвек). Здесь такое количество древних храмов, что трудно себе это представить. Они потрясающе красивы и неповторимы. А Биджапур - это ожившая сказка 1001 ночи.
Во время долгой, но живописной дороги в Бадами гид познакомит вас с основными идеями и понятиями индуизма и джайнизма – двух религиозных учений, повлиявших на архитектуру древнего города. По приезду в Бадами мы посещаем главную достопримечательность 🏛️ места – четыре удивительных заброшенных храма-пещеры, вырубленных из красного песчанника прямо в скале. Поднимаясь по горной лестнице, соединяющей все четыре храма (они располагаются на одной линии один под другим), мы будем любоваться прекрасно сохранившимися на стенах этих пещер древними резными изображениями богов и древних учителей индуизма и джайнизма. Там же открывается удивительный вид на священное озеро Агастьятиртха, где, по преданиям, жило страшное чудовище.
Город Айхол (древнее название Арьяпура) был первой столицей династии Чалукья еще в IV веке. В Айхоле более 100 сохранившихся храмов VI-XII вв. Около 30 храмов являются самыми древними образцами архитектурных конструкций. Здесь вы увидите священные сооружения, отмеченные особенностями и северного, или городского, стиля (нагара) и южного стиля (дравида), что не встречается больше нигде.
В Паттадакале расположен известный комплекс архитектурных монументов VIII века, которые представляют собой кульминацию развития стиля индуистской храмовой архитектуры весара. В 1987 году группа храмов Паттадакала была внесена в список всемирного наследия ЮНЕСКО. В Паттадакале представлен как дравидийский (южный), так и нагара (северный) стили индийской храмовой архитектуры.
Айхол называют “начальной школой” иревнеиндийской архитектуры.
Старинный город 🏙️ Биджапур - это мечети, мавзолеи, дворцы, укрепления, сторожевые башни, изящные минареты, родина знаменитых храмов. Сейчас это небольшой городок, но все напоминает о минувшем золотом веке непревзойденного процветания и художественной утонченности. По городу Биджапур вы будете путешествовать на рикшах.
Прогуляться по постройкам древних веков, узнать о различных архитектурных стилях и формах строительства, прикоснуться к древним святыням и почувствовать себя в той эпохе – все это вы сможете сделать в рамках нашей экскурсии!
Что входит
  • Трансфер на комфортном микроавтобусе с кондиционером
  • Страховка
  • Услуги русского гида
  • Проживание в отеле с кондиционером при двухместном размещении
  • Входные билеты
  • Завтраки
Что не входит
  • Обеды и ужины около 30$
  • Трансфер для пляжей Мандрем, Морджим, Ашвем, Арамболь - 5$ за 1 человека
  • Трансфер для отелей Южного Гоа - 10$ за 1 человека
  • Трансфер для пляжей Палолем, Агонда - 80$ (трансфер в оба конца) за машину
  • Доплата за 1-местное размещение в отеле – 15$
Начало и место завершения
🚩 ваш отель
Религия в Бадами, Айхоле, Биджапуре и Паттадакале
Религия в Бадами, Айхоле, Биджапуре и Паттадакале
Религия в Бадами, Айхоле, Биджапуре и Паттадакале

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Лотус Т.
Лотус Т.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Лотус Т. проводит ещё 6 экскурсий

Весь Гоа за один день
$40
10 часов
Весь Гоа за один день
28 отзывов
Хампи
$110
40 часов
Хампи
14 отзывов
Пляжи Северного Гоа. По следам хиппи
$30
12 часов
Пляжи Северного Гоа. По следам хиппи
11 отзывов
Мумбаи – город контрастов
$170
36 часов
Мумбаи – город контрастов
9 отзывов
Эко-Weekend в горах
$200
28 часов
Эко-Weekend в горах
9 отзывов
Райские пляжи Южного Гоа
$30
12 часов
Райские пляжи Южного Гоа
6 отзывов

Еще несколько необычных экскурсий в Гоа

Гоа — первое знакомство
$40
9 часов
Гоа — первое знакомство
20 отзывов
Поучаствовать в сафари на джипах, увидеть водопад, храмы и плантации специй за один день
Волшебный мир Хампи: двухдневное путешествие
$110
13 часов
Волшебный мир Хампи: двухдневное путешествие
10 отзывов
Открыть наследие империи Виджаянагар, красоту древних храмов и «место силы» среди могучих гор
Святыни шиваитов в Гокарне и Мурдешваре
$60
13 часов
Святыни шиваитов в Гокарне и Мурдешваре
6 отзывов
Погружение в традиции индуизма и путешествие к местам силы штата Карнатаки
Открыть первозданную природу Индии с опытным проводником по джунглям
$60
8 часов
Открыть первозданную природу Индии с опытным проводником по джунглям
4 отзыва
Прогуляться по тропическому лесу, искупаться в изумительном водопаде и посетить древнейший храм Гоа
Лучшие пляжи Южного Гоа: отдохнуть в стиле «Баунти»
$30
11 часов
Лучшие пляжи Южного Гоа: отдохнуть в стиле «Баунти»
3 отзыва
Провести день в райских местах и почувствовать истинную гоанскую безмятежность
Архитектурные сокровища Гоа
$60
10 часов
Архитектурные сокровища Гоа
2 отзыва