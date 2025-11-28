Откройте для себя атмосферу вечернего круиза по реке Мандови, созданного специально для семей, пар и женщин.
Вас ждут три палубы с разными возможностями отдыха: танцы, живая музыка, развлекательные шоу, вкусный ужин «шведский стол» и романтичные виды ночного Гоа.
Описание круизаНижняя палуба — энергия и танцы Погрузитесь в атмосферу веселья на танцполе с кондиционером, где звучит живая музыка и болливудские хиты от диджея. Вас ждут яркие народные танцы Гоа, весёлые игры и призы. Средняя палуба — ужин и напитки Насладитесь разнообразными закусками и ужином «шведский стол», где представлены вегетарианские и невегетарианские блюда. К трапезе предлагается выбор напитков: 2 пинты пива, крепкие рюмки или безалкогольные варианты. Верхняя палуба — виды и уединение Поднимитесь на верхний уровень, чтобы оценить панорамные виды на город Панаджи, мост Атал-Сету, казино Goa River и залив Агауда. Здесь расположены уютные столики под открытым небом, а также караоке для любителей петь и отдыхать в дружеской атмосфере. Важно: экскурсия проводится на английском языке. Важная информация:
- Что взять с собой: камера, наличные, удостоверение личности (подойдёт копия).
- Не допускается: домашние животные, курение, опьянение.
- Круиз предназначен исключительно для семей, пар и женщин.
- Пожалуйста, прибывайте в пункт отправления вовремя.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Река Мандови
- Залив Агауда
- Казино Goa River
Что включено
- Живая музыка от диджея с болливудскими хитами
- Игры для детей, пар и взрослых
- Выступления с гоанскими народными танцами
- Весёлые конкурсы с призами
- Танцевальные шоу
- Напитки (2 пинты пива / 2 рюмки крепкого алкоголя / безалкогольный напиток)
- Безлимитный ужин «шведский стол»
- Места под открытым небом на верхней палубе с караоке
- Возможность сделать фото и видео на фоне моста Атал-Сету
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Трансфер
Место начала и завершения?
FRV8+69P, Панаджи, Гоа 403001, Индия
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Гоа
