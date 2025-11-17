Мои заказы

На плантацию специй – экскурсии в Гоа

Найдено 3 экскурсии в категории «На плантацию специй» в Гоа на русском языке, цены от $45. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Обзорная по Гоа. Водопад Дудхсагар
12 часов
3 отзыва
Групповая
до 20 чел.
Обзорная по Гоа. Водопад Дудхсагар
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 05:30
Завтра в 05:30
3 дек в 05:30
$45 за человека
Интересный Гоа (индивидуальная)
10 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Интересный Гоа (индивидуальная)
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно с 6-7 утра до 4-5 вечера
Завтра в 11:00
3 дек в 07:00
$300 за всё до 5 чел.
Весь Гоа за один день: Дудхсагар, плантация специй и Старый Гоа
10 часов
Мини-группа
до 6 чел.
Весь Гоа за один день: Дудхсагар, плантация специй и Старый Гоа
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно или по набору группы
$45 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Сергей
    17 ноября 2025
    Обзорная по Гоа. Водопад Дудхсагар
    Все прошло отлично. Гид Валерия провела интересную экскурсию. Живёт в Индии и может ответить на любые вопросы. Молодец!!! Спасибо за экскурсии. Однозначно рекомендую!!!!
  • И
    Инга
    11 ноября 2025
    Обзорная по Гоа. Водопад Дудхсагар
    Прекрасная организация экскурсии-хорошо продуман и спланирован каждый этап. Поддержка и внимание от бронирования до возвращения домой, гибкая система оплаты. Сама экскурсия насыщенная, интересная и при этом ничего лишнего. Это было увлекательное путешествие по замечательному Гоа с замечательной командой профессионалов.
  • D
    Dmitry
    16 октября 2025
    Обзорная по Гоа. Водопад Дудхсагар
    Отличная экскурсия! Шикарный гид. Все очень интересно рассказывала) по организации и таймингу все чётко!
    Рекомендую!
  • Н
    Наталья
    3 февраля 2025
    Интересный Гоа (индивидуальная)
    Оксана прекрасный рассказчик, услышанное от неё в дороге и сама дорога было лучшим, что мы получили во время экскурсии. Если
    читать дальше

    бы поехали на арендованной машине, то было бы полное разочарование - водопад как водопад, ничего особенного; джунгли в том месте напоминают лес средней полосы России; плантация специй для массового туриста, больше про магазин (не впечатлил ни ценой, ни, как потом оказалось, качеством). Старый Гоа конечно колоритен.
    И вообще дорога была очень яркой, запоминающейся.
    Рекомендую экскурсии с Оксаной! Но наверное по другому маршруту.
    (На заметку: по нац. парку только на спец. джипах, арендуемых в ближайшей деревне; если вы не берете джип целиком, то не смотря на индивидуальный формат экскурсии, по возвращению с водопада вы будете ждать других пассажиров)

  • O
    Olga
    1 января 2025
    Интересный Гоа (индивидуальная)
    В заповедник Оксана нас привезла к открытию, за что ей отдельное спасибо, иначе бы простояли в толпе людей на жаре несколько часов, очереди были безумные. Плантация специй-ничего примечательного.
  • К
    Котов
    27 декабря 2024
    Интересный Гоа (индивидуальная)
    Все было отлично.

Ответы на вопросы от путешественников по Гоа в категории «На плантацию специй»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Гоа
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Обзорная по Гоа. Водопад Дудхсагар
  2. Интересный Гоа (индивидуальная)
  3. Весь Гоа за один день: Дудхсагар, плантация специй и Старый Гоа
Какие места ещё посмотреть в Гоа
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Тадж-Махал
Сколько стоит экскурсия по Гоа в декабре 2025
Сейчас в Гоа в категории "На плантацию специй" можно забронировать 3 экскурсии от 45 до 300. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Экскурсии на русском языке в Гоа (Индия 🇮🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год на плантацию специй, 6 ⭐ отзывов, цены от $45. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Индии. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль