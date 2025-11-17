Групповая
до 20 чел.
Обзорная по Гоа. Водопад Дудхсагар
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 05:30
Завтра в 05:30
3 дек в 05:30
$45 за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Интересный Гоа (индивидуальная)
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно с 6-7 утра до 4-5 вечера
Завтра в 11:00
3 дек в 07:00
$300 за всё до 5 чел.
Мини-группа
до 6 чел.
Весь Гоа за один день: Дудхсагар, плантация специй и Старый Гоа
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно или по набору группы
$45 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ССергей17 ноября 2025Все прошло отлично. Гид Валерия провела интересную экскурсию. Живёт в Индии и может ответить на любые вопросы. Молодец!!! Спасибо за экскурсии. Однозначно рекомендую!!!!
- ИИнга11 ноября 2025Прекрасная организация экскурсии-хорошо продуман и спланирован каждый этап. Поддержка и внимание от бронирования до возвращения домой, гибкая система оплаты. Сама экскурсия насыщенная, интересная и при этом ничего лишнего. Это было увлекательное путешествие по замечательному Гоа с замечательной командой профессионалов.
- DDmitry16 октября 2025Отличная экскурсия! Шикарный гид. Все очень интересно рассказывала) по организации и таймингу все чётко!
Рекомендую!
- ННаталья3 февраля 2025Оксана прекрасный рассказчик, услышанное от неё в дороге и сама дорога было лучшим, что мы получили во время экскурсии. Если
- OOlga1 января 2025В заповедник Оксана нас привезла к открытию, за что ей отдельное спасибо, иначе бы простояли в толпе людей на жаре несколько часов, очереди были безумные. Плантация специй-ничего примечательного.
- ККотов27 декабря 2024Все было отлично.
