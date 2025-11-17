читать дальше

бы поехали на арендованной машине, то было бы полное разочарование - водопад как водопад, ничего особенного; джунгли в том месте напоминают лес средней полосы России; плантация специй для массового туриста, больше про магазин (не впечатлил ни ценой, ни, как потом оказалось, качеством). Старый Гоа конечно колоритен.

И вообще дорога была очень яркой, запоминающейся.

Рекомендую экскурсии с Оксаной! Но наверное по другому маршруту.

(На заметку: по нац. парку только на спец. джипах, арендуемых в ближайшей деревне; если вы не берете джип целиком, то не смотря на индивидуальный формат экскурсии, по возвращению с водопада вы будете ждать других пассажиров)