читать дальше

Гоа. Лучше всего водопад. Плантация специй - по сути огород, говорят,что там всего много и нужен вертолет, но мы всего это не Увидим даже издалека. Увидили, как растут черный перец (по сути это 4 перца), корица, кешью, лемонграс и ещё 3-5 растений. Это место для продажи специй и, как часто бывает, привозят помимо интересного в магазин, чтобы туристы покупали. Храмы интересные действующие, заценят любители архитектуры.

2. Организация. Отлично. Гид Яна изменила маршрут и начали мы с водопада. За что вся группа сказала ей отдельное спасибо. Т. к. мы приехали первые, к водопаду идёт узкая извилистая дорожка в джунглях, и, когда мы уезжали, навстречу шла толпа (индусы, европа, индо-китай). Вот им был треш: толкотня, кто идёт медленно, кто обгоняет, кто стоит и фотает обезьян, а там обзорная площадка маленькая и на камнях. Я бы не хотел оказаться в их ситуации. Яна, спасибо.

3. Яна много рассказала про храмы и их создателей, что ещё + в ее карму. А всю дорогу были мифы и легенды про индийских богов. Интересно. Отвечала на все вопросы, рассказывала про жизнь современной Индии.