1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Добро пожаловать в Мумбаи
История, местный колорит, прачечные, роскошные дома и места из «Шантарама» на обзорной экскурсии
Начало: У вашего отеля
11 июня в 10:30
12 июня в 08:00
$230 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
7 часов
Мумбаи: обзорная экскурсия по следам «Шантарам»
Раскрыть один из самых противоречивых городов мира и увидеть места из знаменитой книги
Начало: В вашем отеле
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$250 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
8 часов
Знакомство с Мумбаем: идеальный день в городе контрастов
Побывать в самых красивых и противоречивых местах города и пообедать в том кафе из «Шантарама»
21 июля в 08:00
22 июля в 08:00
$206 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Две стороны Мумбаи: Болливуд и трущобы Дхарави
Посетить легендарную киностудию и суровое индийское гетто на авто-пешеходной экскурсии
Начало: у вашего отеля
21 июля в 08:00
22 июля в 08:00
$206 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Мумбаи и остров Элефанта за 1 день
Увидеть топовые места города, прокатиться на пароме и посетить древние индуистские пещеры
Начало: У отеля Тадж-Махал
21 июля в 08:00
23 июля в 08:00
$167 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Обзорная экскурсия по городу Мумбай
Начало: Мы вас встретим в вашем отеле в Мумбаи
Расписание: Каждый день
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Открыть другой Мумбаи. Спокойный и уютный
Посетить церковь Марии на горе, пещеры Канхери в парке Санджая Ганди и Пагоду мировой випассаны
Начало: У вашего отеля в городе Мумбаи
21 июля в 08:00
22 июля в 08:00
$206 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Из Мумбаи - в горный район Лонавала
Древние скальные пещеры, индуистский храм и старинный форт на автопешеходной экскурсии
Начало: У вашего отеля
21 июля в 08:00
22 июля в 08:00
$300 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександра2 мая 2024Огромное спасибо гиду Анисе за такой насыщенный день. Очень интересная и познавательная экскурсия, грамотная организация. Всем рекомендую
- ССергей24 апреля 2024Два дня подряд: знакомство с Мумбаем и Болливуд +трущобы. Быть в Мумбаи и не увидеть трущобы изнутри было бы совсем
- ССергей14 апреля 2024Два дня подряд: знакомство с Мумбаем и Болливуд +трущобы. Два дня с нами была Аниса. Два прекрасных дня. Аниса очень
- ННазим5 апреля 2024Экскурсия была насыщенная и прошла отлично. Аниса очень многознающий, грамотрый гид, отлично владеет информацией. Провела экскурсию замечательно и качественно. Получили очень много интересного материала и удовольствия. Остались очень довольны.
- ЕЕкатерина27 марта 2024Посетили замечательную экскурсию в пещеры Элефанта с прекрасным гидом Анисой. Впечатления просто потрясающие! Аниса очень увлечённо всю дорогу рассказывала нам
- ААнастасия16 марта 2024Нашу экскурсию проводила гид Аниса, нам всё очень понравилось. Аниса очень приятная, позитивная, знает ответ на любой вопрос, маршрут был
- ВВера16 марта 2024Спасибо за замечательную экскурсию! Санджай - прекрасный гид, машина была очень комфортной.
- ЕЕлена16 февраля 2024Экскурсия прошла очень хорошо, мы остались довольны! В середине процесса неожиданно сломался автомобиль, но его заменили на другой, и экскурсия
- РРоман15 февраля 2024Отличная обзорная экскурсия по Мумбаи и трущобам Джоби Гхат. К сожалению, в день экскурсии произошла не очень приятная ситуация с
- РРоман15 февраля 2024Отличная экскурсия от отличного гида Анисы! Ездили по делам в командировку и решили узнать Мумбаи ближе в свободное время, Аниса
Ответы на вопросы от путешественников по Мумбаи в категории «На весь день»
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Сколько стоит экскурсия по Мумбаи в июне 2024
Сейчас в Мумбаи в категории "На весь день" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 167 до 300. Туристы уже оставили гидам 49 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.74 из 5
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