До прихода индуизма на Бали существовала уникальная духовная традиция с ритуалами в пещерах и культами преображения.
Участники экскурсии посетят пещеру Гоа Гаджах, где их встретит лицо демона, и храм Гоа Лава,
Участники экскурсии посетят пещеру Гоа Гаджах, где их встретит лицо демона, и храм Гоа Лава,
5 причин купить эту экскурсию
- 🕉 Погружение в древние ритуалы
- 🦇 Посещение храма летучих мышей
- 🌊 Обед с видом на океан
- 🔮 Узнать о дохиндусских традициях
- 🗿 Встреча с символами Бхайрава Тантры
Что можно увидеть
- Пещера Гоа Гаджах
- Храм Гоа Лава
Описание экскурсии
Пещера Гоа Гаджах
У входа вас встретит лицо демона, который напомнит образы Бхайравы в Индии и Непале. Внутри — площадки для медитаций, каменные сиденья и знаки ритуальных практик. Название пещеры отсылает к Ганапати — божеству, тесно связанному с тантрическим пантеоном.
Храм Гоа Лава
Летучие мыши и гул пещеры. Это место с древним культом смерти, символикой ночи и перехода между мирами. В тантрических традициях такие пещеры использовались для ритуалов преодоления страха, общения с духами и трансформации сознания.
Обед и отдых в сёрф-клубе
Просторная терраса с видом на волны, блюда австралийской кухни и тёплый океанский ветер помогут переключиться и переварить увиденное.
Вы узнаете:
- Что связывает балийскую духовную культуру с Бхайрава Тантрой
- Почему мотивы смерти и трансформации играли важную роль в ритуалах
- Для чего были нужны пещеры и маски в традиции дохиндусского Бали
- Какие элементы этих практик сохраняются на острове до сих пор
Примерный тайминг
8:00 — выезд из Убуда
10:00 — пещера Гоа Гаджах
12:00 — храм Гоа Лава
14:00 — обед
16:00–17:00 — возвращение в отель
Организационные детали
- Поездка проходит на Toyota Innova
- Дополнительные расходы: обед — в среднем $20–$25 без алкоголя, входные билеты в храмы (сумма) — по $10 с чел.
- Я заберу вас из районов Убуд, Нуса Дуа, Санур, Кута, Семиньяк, Денпасар. Не смогу провести программу для путешественников из районов Чангу, Ловина, Чпюандидаса и Амед
- Экскурсия подойдёт тем, кто интересуется духовными традициями, мистикой и экзотикой. Формат рассчитан на взрослую аудиторию
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерий — ваш гид в Убуде
Провёл экскурсии для 498 туристов
Живу и работаю на Бали 20 лет. Провожу приватные экскурсии для ВИП-персон, включая правительственные делегации и группы. Глубоко изучаю культуру Бали, поэтому нет ни одного вопроса, на который я бы
Входит в следующие категории Убуда
Похожие экскурсии из Убуда
-
10%
Индивидуальная
до 5 чел.
Волшебный Убуд
Путешествие по самым колоритным местам центрального Бали
Завтра в 08:00
14 ноя в 08:00
$90
$100 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
Чудесный день на Бали: птицы, слоны и шоколад
Погулять с пеликанами, погладить слона и заглянуть на фабрику сладостей
Начало: У вашего отеля
14 ноя в 09:00
15 ноя в 09:00
от $350 за человека
-
30%
Индивидуальная
до 5 чел.
Увлекательное путешествие по Убуду
Уникальная возможность увидеть Бали изнутри: древний храм, рисовые террасы, кофейная плантация и водопад. Погрузитесь в атмосферу острова
16 ноя в 07:00
17 ноя в 07:00
$105
$150 за всё до 5 чел.