Древние культы, ритуалы и символы Бали

Путешествие в глубь балийской духовности: пещера демона и храм летучих мышей. Откройте для себя тайны древних ритуалов и символов
До прихода индуизма на Бали существовала уникальная духовная традиция с ритуалами в пещерах и культами преображения.

Участники экскурсии посетят пещеру Гоа Гаджах, где их встретит лицо демона, и храм Гоа Лава,
известный древним культом смерти. Обед в сёрф-клубе на берегу океана позволит переварить увиденное и найти гармонию.

Это путешествие для тех, кто интересуется мистикой и экзотикой, и желает глубже понять духовные традиции Бали

5 причин купить эту экскурсию

  • 🕉 Погружение в древние ритуалы
  • 🦇 Посещение храма летучих мышей
  • 🌊 Обед с видом на океан
  • 🔮 Узнать о дохиндусских традициях
  • 🗿 Встреча с символами Бхайрава Тантры
Древние культы, ритуалы и символы Бали© Валерий
Что можно увидеть

  • Пещера Гоа Гаджах
  • Храм Гоа Лава

Описание экскурсии

Пещера Гоа Гаджах

У входа вас встретит лицо демона, который напомнит образы Бхайравы в Индии и Непале. Внутри — площадки для медитаций, каменные сиденья и знаки ритуальных практик. Название пещеры отсылает к Ганапати — божеству, тесно связанному с тантрическим пантеоном.

Храм Гоа Лава

Летучие мыши и гул пещеры. Это место с древним культом смерти, символикой ночи и перехода между мирами. В тантрических традициях такие пещеры использовались для ритуалов преодоления страха, общения с духами и трансформации сознания.

Обед и отдых в сёрф-клубе

Просторная терраса с видом на волны, блюда австралийской кухни и тёплый океанский ветер помогут переключиться и переварить увиденное.

Вы узнаете:

  • Что связывает балийскую духовную культуру с Бхайрава Тантрой
  • Почему мотивы смерти и трансформации играли важную роль в ритуалах
  • Для чего были нужны пещеры и маски в традиции дохиндусского Бали
  • Какие элементы этих практик сохраняются на острове до сих пор

Примерный тайминг

8:00 — выезд из Убуда
10:00 — пещера Гоа Гаджах
12:00 — храм Гоа Лава
14:00 — обед
16:00–17:00 — возвращение в отель

Организационные детали

  • Поездка проходит на Toyota Innova
  • Дополнительные расходы: обед — в среднем $20–$25 без алкоголя, входные билеты в храмы (сумма) — по $10 с чел.
  • Я заберу вас из районов Убуд, Нуса Дуа, Санур, Кута, Семиньяк, Денпасар. Не смогу провести программу для путешественников из районов Чангу, Ловина, Чпюандидаса и Амед
  • Экскурсия подойдёт тем, кто интересуется духовными традициями, мистикой и экзотикой. Формат рассчитан на взрослую аудиторию

