До прихода индуизма на Бали существовала уникальная духовная традиция с ритуалами в пещерах и культами преображения.Участники экскурсии посетят пещеру Гоа Гаджах, где их встретит лицо демона, и храм Гоа Лава,

известный древним культом смерти. Обед в сёрф-клубе на берегу океана позволит переварить увиденное и найти гармонию. Это путешествие для тех, кто интересуется мистикой и экзотикой, и желает глубже понять духовные традиции Бали

Описание экскурсии

Пещера Гоа Гаджах

У входа вас встретит лицо демона, который напомнит образы Бхайравы в Индии и Непале. Внутри — площадки для медитаций, каменные сиденья и знаки ритуальных практик. Название пещеры отсылает к Ганапати — божеству, тесно связанному с тантрическим пантеоном.

Храм Гоа Лава

Летучие мыши и гул пещеры. Это место с древним культом смерти, символикой ночи и перехода между мирами. В тантрических традициях такие пещеры использовались для ритуалов преодоления страха, общения с духами и трансформации сознания.

Обед и отдых в сёрф-клубе

Просторная терраса с видом на волны, блюда австралийской кухни и тёплый океанский ветер помогут переключиться и переварить увиденное.

Вы узнаете:

Что связывает балийскую духовную культуру с Бхайрава Тантрой

Почему мотивы смерти и трансформации играли важную роль в ритуалах

Для чего были нужны пещеры и маски в традиции дохиндусского Бали

Какие элементы этих практик сохраняются на острове до сих пор

Примерный тайминг

8:00 — выезд из Убуда

10:00 — пещера Гоа Гаджах

12:00 — храм Гоа Лава

14:00 — обед

16:00–17:00 — возвращение в отель

Организационные детали