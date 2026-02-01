Найдено 4 экскурсии в категории « Рисовые террасы Тегаллаланг » в Убуде на русском языке, цены от $90. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель 2026 г.

1 чел. По популярности На машине 5.5 часов 4 отзыва Индивидуальная до 5 чел. Волшебный Убуд Путешествие по самым колоритным местам центрального Бали $90 за всё до 5 чел. На машине 10 часов 1 отзыв Индивидуальная Главные чудеса Убуда + церемония очищения (билеты включены) Путешествие к себе через воду, джунгли и древние храмы от $180 за человека На машине 7 часов 3 отзыва Индивидуальная Сокровища Убуда Погрузитесь в атмосферу Бали, открывая для себя его природные и культурные сокровища. Вас ждут рисовые террасы, водопады и древние храмы Начало: У вашего отеля от $130 за человека На машине 10 часов Индивидуальная до 10 чел. Топ-места Бали: храмы, вулканы и рис Про красоту природную, духовную и культурную - из Убуда от $280 за всё до 10 чел. Другие экскурсии Убуда

Экскурсии на русском языке в Убуде (Индонезия 🇮🇩) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2026 год по теме «Рисовые террасы Тегаллаланг», 8 ⭐ отзывов, цены от $90. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Индонезии. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель