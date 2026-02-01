Индивидуальная
до 5 чел.
Волшебный Убуд
Путешествие по самым колоритным местам центрального Бали
Завтра в 07:00
7 фев в 07:00
$90 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
Главные чудеса Убуда + церемония очищения (билеты включены)
Путешествие к себе через воду, джунгли и древние храмы
Завтра в 07:00
7 фев в 07:00
от $180 за человека
Индивидуальная
Сокровища Убуда
Погрузитесь в атмосферу Бали, открывая для себя его природные и культурные сокровища. Вас ждут рисовые террасы, водопады и древние храмы
Начало: У вашего отеля
7 фев в 08:00
8 фев в 08:00
от $130 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Топ-места Бали: храмы, вулканы и рис
Про красоту природную, духовную и культурную - из Убуда
7 фев в 10:00
8 фев в 08:00
от $280 за всё до 10 чел.
Сколько стоит экскурсия по Убуду в феврале 2026
Сейчас в Убуде в категории "Рисовые террасы Тегаллаланг" можно забронировать 4 экскурсии от 90 до 280. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
