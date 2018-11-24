Отправляемся на отдых в Иорданию! Что это за страна такая, где есть и пляжный 🏖️ туризм (Красное и Мёртвое моря) и древняя история 📖. Знакомство с Иорданией в легко читаемой статьей, всё самое главное, что нужно знать: куда поехать, красивые 🤩 достопримечательности 🏛️, лучшие пляжи, погода, когда лучше ехать и даже покажем всё это на карте! Начинаем...

Древний город Петра, Иордания

С давних времен страны Ближнего Востока вызывают жгучий интерес у жителей планеты, любящих познавать незнакомые миры, непохожие на другие уголки Земли ни историей, ни укладом жизни, ни культурой, ни поведением аборигенов. Среди экзотических по меркам путешественников государств нашло свое достойное место восточное королевство Иордания об особенностях, тайнах и загадках которого наш сайт подготовил для вас подробную повесть.

Вопреки тому, что 90% территории этого арабского государства занимают пустыни и близкие к ним по характеру рельефа и климату пустынные участки, Иордания успешно развивается и процветает, мудро используя остальные 10% своих владений. Фешенебельные курорты залива Акаба, находящиеся в обрамлении диковинных коралловых рифов, соседствуют с древнейшими памятниками архитектуры. Лечебные курорты на берегах Мертвого моря готовы поспорить уровнем сервиса со знаменитыми здравницами мира. Наследие греческой, римской, византийской и турецкой эпохи органично сплелось на улицах иорданских городов в терпкий коктейль из исторических памятников и культурных традиций. Изюминку общему колориту добавили современные ингредиенты западного уровня жизни, гармонично дополнившие общую пеструю картину.

Громких слов ХорошоТАМ не любит, зато мы всегда на стороне справедливых оценок. Иордания полна удивительных мест, с которыми можно и нужно познакомиться поближе, тем более государство признано одной из самых безопасных территорий среди драгоценного ожерелья арабских стран ближневосточного региона.

Общая информация

Численность населения

Учитывая соседство Иордании с такими беспокойными по натуре государствами, как Израиль, Палестина, Ирак и Египет, численность населения в стране постоянно колеблется в ту или иную сторону за счет беженцев. На данный момент официальная цифра – 6,2 млн. человек. При этом коренные иорданские арабы составляют приблизительно 1/3 населения, 50-60% жителей дает статистике приток выходцев из Палестины. Не редки встречи на просторах Иордании с адыгами, чеченцами, армянами, курдами и туркоманами, их общая численность приближается к 10%.

Форма правления

Хашимитское королевство Иордания – дуалистическая монархия. Власть монаршей особы способна сдерживать и устанавливать рамки ее влияния конституция государства, что, впрочем, мало мешает королю держать в узде его поданных граждан. В помощь монарху управлять делами в стране уполномочен Совет министров, возглавляемый наделенным особыми привилегиями Премьером. Иордания юридически поделена на 12 районов (мухафаз), каждым из которых руководит губернатор, назначенный самим королем.

Язык

Официальный язык общения и делопроизводства в Иордании – арабский. Учитывая взаимный интерес восточного королевства и западных держав, в учебных заведениях страны обязательным к изучению является также английский язык, факультативным языком, рекомендуемым в школах и ВУЗах, в последние годы стал французский.

Религия

Более 95% жителей Иордании исповедуют исламскую религию с суннитским уклоном шафиитского направления. На службу в православные храмы постоянно приходят около 6% христиан, все религиозные обряды здесь принято проводить на греческом языке, хотя часто можно услышать в православном соборе арабскую, французскую, итальянскую и испанскую речь. Иорданцы и иорданки лояльно относятся к представителям других религиозных конфессий, предпочитая молиться с миром и не вступать в агрессивные конфликты с иноверцами.

Валюта

До середины 20 столетия денежной единицей Иордании числился палестинский фунт, сейчас в стране правит валютный бал иорданский динар, равный по номиналу более мелкой валюте – 100 пиастрам. Информация о номинальной стоимости каждого динара представлена на монетах и купюрах на 2-х языках: арабском и английском, украшают денежные знаки персоны королевской династии. Россиянам придется отдать за 1 JOD примерно 93 руб., дешевле иорданской купюры и американская валюта, 1 JOD можно обменять за 1,4 USD. ХорошоТАМ настоятельно советует пользователям, решившим посетить Иорданию, постоянно проверять плавающие курсы доллара и рубля с помощью услуг электронного конвектора.

Телефонный код Иордании

Заветные цифры междугороднего телефонного кода: +962

Среди важных для иностранных гостей телефонов стоит выделить:

связь с посольством РФ в королевстве – +(962 6) 464-11-58 или 464-25-32;

российское консульство - +(962 6) 568-25-09;

единый справочный коммутатор – 1212;

полицейское управление – 191, 192;

столичная туристическая полиция - +(962 6) 530-14-65;

скорая медицинская помощь – 193;

вызов пожарной службы в Аммане - +(962 6) 462-20-90;

работа с дорожными происшествиями – 190.

Где находится Иордания

Где находится Иордания на карте мира

Отправляясь в поездку в приграничные районы с Иорданией, путешественники получают по-настоящему уникальную возможность, увидеть сразу 4 государства одновременно. Волшебное видение в основном доступно в темное время суток. В тот час, когда в домах Иордании, Израиля, Египта и Саудовской Аравии зажигаются вечерние огни, в районе границы Египта и Израиля магические световые посылы отражаются в водах Красного моря. Картинка получается почти невероятная, в темной глади воды появляются отражения иллюминации всех этих 4-х арабских представителей Ближнего Востока.

Хашимитское королевство, расположенное на Ближнем Востоке, соседствует на севере с Сирией, делит северо-восточные границы с Ираком, запад приходится на пограничные линии, разделяющие Иорданию с Израилем и Палестиной. Восток и юг Иордании прикрывает территория Саудовской Аравии. Со стороны Красного моря напротив залива Акаба расположился Египет, здесь береговую линию с Иорданией украшают огни и Израиля, и Египта, и Саудовской Аравии, это и есть то самое сказочное место, о котором ХорошоТАМ поведал вам ранее.

С водными запасами, особенно с пресными водоемами, в Иордании не густо. Зато морями страна может похвастаться сразу 2-мя: Красным и Мертвым. Оба водоема неизменно привлекают в этот регион армию туристов – поклонников дайвинга на берега Красного моря и минералов на побережье Мертвого моря, слегка напоминающего внешним видом кисель, настолько высока в его водах концентрация растворенных солей. Ключевая пресная артерия Иордании –река Иордан, с именем которой связана история крещения Иисуса Христа.

Климат

Знойный климат Иордании

Климат экзотического восточного королевства весьма зноен, особенно в летние месяцы. Температура воздуха стойко держится на отметке +45С в тени, пляжи Иордании туристы заселяют все больше весной и осенью, когда жара немного сдает позиции и столбик термометра опускается до показателей +30…+35С. Вода в Красном море практически никогда не падает ниже температурного значения +20С, некоторые путешественники продолжают предаваться пляжным удовольствиям круглогодично. Дождей у неба летом не выпросишь, только с ноября по март погода может стать благосклоннее и пролить на земли Иордании долгожданные капли живительной влаги.

В государстве, окутанном тайнами древнейшей истории, найдется немало интересных достопримечательностей, знакомиться с прелестями коих лучше в холодные времена года. Температура воздуха для этого самая, что ни на есть подходящая - +10…+15С, для вечерних променадов лучше захватить теплое обмундирование, иногда в регионах, близких к пустыне столбик термометра неожиданно опускается до нулевой отметки.

Города и курорты Иордании

Побережье Иордании в Аммане

В столице Хашимитского королевства, носящей название Амман, сплелись в единое целое 2 совершенно разные ипостаси. Восточные декорации из сказок Шахерезады и динамичный современный мегаполис с яркими штрихами европейской цивилизации мирно живут бок о бок, не мешая друг другу поражать контрастами ошалевших от удивления туристов. Восточные районы Аммана любят морочить голову заплутавшим среди одинаковых улочек путешественникам своими домами, слегка похожими на картонные коробки из-под торта, выкрашенные в ровные пастельные тона. Жаркий климат диктует местным жителям свои условия: строительные материалы и их оттенки должны максимально отражать палящие лучи солнца и уметь сохранять прохладу внутри.

Западные владения иорданской столицы, как близнецы-братья похожи на любой европейский город с обилием современных зданий, заведений общественного питания, развлекательных центров и магазинов. Ключевые достопримечательности Аммана: цитадель на холме Джебель-аль-Калаа, останки некогда живописного дворца и парка Омейядов и храма Геркулеса. В Иордании полно других диковинных мест, поэтому наш сайт придерживается мнения, что на осмотр Аммана не стоит тратить более 1-2 дней, этого времени вполне достаточно, чтобы познакомиться с главным городом королевства.

В Иордании стоит обратить пристальное внимание еще на несколько населенных пунктов, назвать которые крупными объектами не поворачивается язык. Эти города и селения заполнили значимую нишу, в особенности для туристической отрасли, являющейся щедрой кормилицей всего арабского государства:

Деревня Аджлун

Вид на Аджлун, Иордания

Деревня Аджлун, Иордания

Собирает на своей территории поклонников старинных замков и очаровательных пейзажей долины реки Иордан. Замок Айюбидов был выстроен в далеком 1184 году и неплохо сохранился до наших дней, сооружение по праву считается уникальным стандартом арабо-мусульманского архитектурного творчества.

Джераш

Амфитеатр в Джераш, Иордания

Джераш, Иордания

Через оливковые рощи пролегает туристическая трасса в город Джераш – венец популярности гостей Иордании со всего мира, приехавших полюбоваться на его древние раритеты. Специалисты давно обозначили Джераш, как идеальный образец старинной римской провинции.

Петра

Монастырь AL Deir, Петра, Иордания

Петра, Иордания

Розовые каменные закрома Петры – главного города древнего Набатейского царства, успели занять 1 строчку хит-парада туристических достопримечательностей Иордании, стать декорациями к одной из серий саги о приключениях Индианы Джонса и пополнить список современных 7-ми чудес света.

Акаба

Курорт Акаба, Иордания

Акаба, Иордания

Фешенебельный пляжный курорт Акаба уже несколько лет не нуждается в дополнительной рекламе, все туры в это райское место на берегу Красного моря раскупаются заранее. Роскошь отелей, премиум сервис услуг, ласковое море, никогда не бывающее прохладным и горы, рождающие спасительную преграду для летней жары.

Карак

Карак, Иордания

Эль-Карак, Иордания

Город-крепость Карак – наследие господства в Иордании Османской империи, оставившей в назидание потомкам останки Каракского замка и внушительные крепостные стены, ставшие манящей приманкой для легионов туристов со всех стран.

Гадара

Руины античной Гадары, Иордания

Гадара, Иордания

Приветом от представителей старой богемы творческие люди считают город Гадара – пристанище поэтов и философов. В религиозном мире Гадара знаменита, как место проявления чудесных способностей Иисуса Христа, вылечившего на глазах у толпы юродивого.

Пустыня Вади-Рам

Пустыня Вади-Рам, Иордания

Пустыня Вади-Рам, Иордания

Как будто сошедшая с экранов голливудских блокбастеров, что немудрено, учитывая тот факт, что именно среди витиеватых каменных пейзажей, испещренных каньонами, арками и другими затейливыми конструкциями были сняты эпизоды фильмов «Марсианин», «Красная планета» и «Звездные войны».

Пелла

Пелла, Иордания

Пелла, Иордания

Поселение Пелла, буквально изобилующее древними архитектурными диковинками, оно же место господства царицы старинных наук – археологии. На территории прекрасно сохранился римский театр Одеон, останки византийских храмов, отчетливы следы крепостных сооружений железной и бронзовой эпохи.

Спа-курорты

Мёртвое море, Иордания

Мёртвое море, Иордания

Спа-курорты иорданского побережья Мертвого моря тоже давно не нуждаются в отдельной презентации. Минеральный состав водоема – нерукотворный природный лекарь от множества недугов. Уровень профессионализма местных врачей высок, лечебные услуги востребованы.

Мертвое море $ 90 за чел. Амман Дайвинг в Акабе 5 3 отзыва от € 45 за чел. Погрузиться в красочный подводный мир и познакомиться с его обитателями Акаба

Факты

Иордании удивит любого

О том, что Иордания – удивительная страна, не станет спорить ни один опытный путешественник и все же наш сайт собрал небольшой список чудес королевства, о которых раньше даже не подозревали наши пользователи:

история Иордании по разным оценкам насчитывает более 250 тысячелетий. К единому мнению по этому поводу ученые пока так и не пришли, а пока свидетельством ростков жизни на этой территории стали находки археологов в виде каменного оружия неандертальцев, гипсовых скульптур эпохи неолита, медных изделий эры халколита и искусных поделок эпохи бронзового века;

когда-то современная Иордания была частью древнего еврейского государства, до начала 1 века до н.э. предприимчивый еврейский народ успел выстроить несколько солидных населенных пунктов и довести до совершенства скотоводство на маленьких зеленых пастбищах. Сей факт не вызывает у ученых никаких сомнений;

в дальнейшем на пустынных просторах Иордании успели отметиться Набатейская цивилизация, эллины, Римская империя, Византия, Арабский халифат и Османская империя, ставшие началом присоединения ближневосточного государства к исламскому миру;

в 20-ом столетии Иордания вместе с другими арабскими соседями попала под юрисдикцию Великобритании, независимость страны была официально закреплена в договорах между Востоком и Западом в 1950 г;

в 1952 г. на королевский трон взошел легендарный арабский правитель – король Хусейн, правящий страной 47 долгих лет, на этом посту его сменил нынешний монарх – Абдалла ΙΙ ибн Хусейн;

женщиной неземной красоты признана на мировом Олимпе королева Иордании Рания Аль-Абдулла, она же вошла с коллекцию мировых рекордов, как самая молодая монаршая особа, вышедшая за принца замуж, будучи банковской служащей;

несказанно повезло мужчинам иорданцам, в королевстве закреплено законом официальное многоженство , 6-12 малышей в семье - обычная практика;

, 6-12 малышей в семье - обычная практика; местные жители усердны в достижении целей и трудолюбивы, смогли вырастить на крохотных клочках плодородной земли вблизи пустынных плато армию оливковых деревьев, их число в 4 раза превысило размер численности населения в стране;

снегопад в Иордании – стихийное бедствие, в случае такого наглого разгула стихии иорданцев распускают по домам с работы и с места учебы, а то мало ли что, ведь совсем непонятно, как себя с этим снегом надо вести;

гости арабского королевства должны знать, что в Иордании считается моветоном согласие сесть за стол после 1 приглашения и вкушать блюда левой рукой , туристы не нарушат традиции, если согласятся разделить трапезу с хозяевами после 3-его по счету зова;

, туристы не нарушат традиции, если согласятся разделить трапезу с хозяевами после 3-его по счету зова; бытует гипотеза, что упомянутые в Библии «райские кущи» располагались на территории этой восточной монархии.

Уникальным фактом ученые мира считают тот момент, что в воздухе над территорией Иордании содержится на 8% больше кислорода, чем в любом другом уголке планеты

Чем заняться – виды отдыха

Девушка идущая через каньон в сторону Казначейства в Петре, Иордания

В туристической индустрии принято позиционировать Иорданию, как добротное и безопасное место для широкого диапазона желаемых предпочтений путешественников:

как и Египет, и Израиль страна имеет все условия для пляжного отдыха на побережье Красного моря. Иордания – лакомый кусочек для дайверов, в водах Акабского залива живут 110 видов мягких кораллов и 120 видов их твердых собратьев по морскому семейству, тысячи морских обитателей в заливе готовы показать свою красу любопытным поклонникам подводного плавания;

на побережье Красного моря. Иордания – лакомый кусочек для дайверов, в водах Акабского залива живут 110 видов мягких кораллов и 120 видов их твердых собратьев по морскому семейству, тысячи морских обитателей в заливе готовы показать свою красу любопытным поклонникам подводного плавания; страна давно и прочно ассоциируется у туристов с посещением легендарной набатейской каменной сокровищницы – древнего города Петра, для тех, кто отдыхает поблизости в Египте или в Израиле организуют специальные туры с посещением экзотической столицы, гости Иордании имеют чудесную возможность побывать в Петре в любой удобный для них момент;

– древнего города Петра, для тех, кто отдыхает поблизости в Египте или в Израиле организуют специальные туры с посещением экзотической столицы, гости Иордании имеют чудесную возможность побывать в Петре в любой удобный для них момент; широкий диапазон экскурсионных предложений обеспечил ближневосточному государству прочное место среди стран, рекомендуемых для экскурсионного отдыха, правда, наш сайт советует пользователям совмещать экскурсионную программу с другими видами отдыха;

обеспечил ближневосточному государству прочное место среди стран, рекомендуемых для экскурсионного отдыха, правда, наш сайт советует пользователям совмещать экскурсионную программу с другими видами отдыха; высокий уровень лечебного и профилактического сервиса на курортах Мертвого моря снискал популярность у поклонников медицинского отдыха;

на курортах Мертвого моря снискал популярность у поклонников медицинского отдыха; у Иордании богатое культурное наследие, сотканное из вкладов нескольких значимых древних цивилизаций, в перерывах между пляжными развлечениями в стране найдется масса удивительных уголков для знакомства со старыми тайнами ;

; незабываемые впечатления получат туристы, выбравшие поездку в пустыню Вади-Рам или в национальный парк Вади-Муджиб. Оба тура смело можно отнести к экстремальным видам отдыха, в пустыне высшим пилотажем станет полет на воздушном шаре над территорией неземной красоты, часто сравниваемой с Марсом, в ущелье путешественникам придется преодолевать водный маршрут, образованный резвой рекой и скальным каньоном.

Отдых в Иордании навскидку можно сравнить с поездками в Израиль и в Египет, только в арабском королевстве все, как будто сдобрено жгучими пряностями, более экзотическое, более колоритное, более непредсказуемое. ХорошоТАМ не берет на себя ответственность, дать однозначный ответ, где лучше и какую ближневосточную страну выбрать для отдыха. Везде не хуже и не лучше, точной будет другая формулировка: в Иордании все по-другому, а оценивать страну лучше после личного посещения.

Праздники в Иордании

Празднование Рамадана на бульваре, Иордания

Как и у других жителей Земли, у иорданцев есть праздники планетарного масштаба такие как:

Новый год;

мусульманский праздник Рамадан;

католическое Рождество;

православная Пасха;

День труда 1 мая;

Торжественные события, связанные с внутренним устройством государства. Раньше в королевстве было нерабочим днем 30 января – день рождения короля Абдаллы и «День верности королю Хусейну», с недавних пор эти 2 праздника отменили официальным указом монаршей особы. Зато День независимости 25 мая в Иордании носит статус национального праздника и всегда наполнен чередой красочных мероприятий.

Необычным праздником стоит назвать традицию иорданцев отмечать 15 января День дерева. Мероприятия сконцентрированы вокруг культа Пальмового дерева и имеют религиозную основу. Целых 3 дня местные жители заняты высадкой новых саженцев по всей территории Иордании, в общем трудовом порыве непременно участвует королевская чета. Поклонение Пальмовому дереву связано с библейским сюжетом рождения Иисуса. Предание гласит, что это событие произошло под пальмой, сочные листья которой скрывали деву Марию от настойчивых солнечных лучей. После высадки десятков тысяч молодых растений все семьисобираются за столом, чтобы возвести хвалу природе в целом и зеленым насаждениям в частности.

Интересен тот факт, что доля деревьев на площадях Иордании составляет всего 1 %, практически все представители флоры здесь выбирают по принципу небольшой нужды в частом водяном орошении

Национальная кухня Иордании

Национальные блюда Иордании

Климатические условия в стране диктуют жителям, какие продукты смогут сделать их стол сытным и полезным. В Иордании часто готовят баранину, мясо птицы, овощи всех мастей и рис в сочетании с разными ингредиентами.

Самое распространенное блюдо восточного королевства – жареные во фритюре шарики, изготовленные из бобового фарша и смеси приправ.

На праздники хозяйки в каждом доме стараются приготовить блюдо под названием «Мэнсаф», представляющее собой томленые в сметане куски баранины с рисом.

Как все восточные народы, иорданцы обожают сладости, терпкий кофе, сычужные сыры и пряную зелень.

Тяжким испытанием для аборигенов становится мусульманский праздник Рамадан, традиции коего запрещают утолять жажду и принимать пищу до наступления темноты. Если туристам выпала поездка на дни этого религиозного праздника, им стоит с уважением относиться к чужой вере и не провоцировать местных жителей смачным уничтожением продуктовых запасов на глазах у всего честного народа. После захода солнца жизнь в населенных пунктах начинает бить «вкусным» ключом, иорданцы с удовольствием разделят трапезу со случайным гостем, щедро угощая его всем, что послал им в этот день Аллах. Сытый голодного не разумеет, зато голодный всегда поймет коллегу по верности традициям.

В дорогих фешенебельных ресторанах Аммана и курортных городов туристам с удовольствием приготовят местные деликатесы:

жаркое из жаворонков;

запеченную рыбу в соленой корочке;

паштет с пряностями из сырого мяса молодого ягненка.

В Аммане исправно работаюткрупные сетевые супермаркеты, в которых можно найти любые привычные для европейцев продукты, располагаются эти заведения в западной современной части иорданской столицы. Экологически чистые продовольственные товары, элитные деликатесы стоят недешево, да и пообедать в роскошном ресторане обойдется в кругленькую сумму. Зато на восточном рынке в любом поселении найдется все, что душе угодно и по более демократичной стоимости. В Иордании можно бесконечно лакомиться жареными орешками с пряностями, внушительный пакет фисташек стоит не более 1 динара. На рынках богат выбор качественных сухофруктов, спелых овощей и южных плодов, поражают воображение развалы с весовыми пряностями и приправами.

Туры в Иорданию – оптимальный выбор для комфортного отдыха

Evason Ma'In (Эвасон Майн) отель, Иордания

Мониторинг сведений об Иордании позволил сделать ХорошоТАМ некоторые полезные выводы, которыми мы с вами сейчас поделимся. Легкий экстрим дарит адреналин, самостоятельные путешествия бывают бюджетными, но Иорданию лучше посещать в рамках организованного туристического тура. Следует помнить, что у восточных народов свое представление о звездах отелей, убранстве номеров и их категориях. Заказав через системы бронирования объектов размещения Бутик-отель 5*, можно запросто оказаться в милом и уютном хостеле со всеми удобствами в коридоре.

Практика показала, что проверенные туристическими агентствами курортные отели в Иордании гораздо чаще соответствуют международным гостиничным стандартам. Организовывать самостоятельный вояж лучше тем туристам, которые свободно владеют английским или арабским языком и хорошо знакомы с национальным менталитетом восточного королевства. В Иордании много пустынных территорий, среди которых можно запросто заблудиться, а в туристический пакет уже входят все необходимые трансферы.

Как добраться

Иорданские авиалинии

Для российских граждан оформление визы в Иорданию заранее не требуется, ваучер на въезд туристы получают по приезду в арабское королевство. Лучший способ попасть на берега Красного моря или в столицу государства Амман – воспользоваться услугами авиасообщения. Самый легкий способ одним глазком увидеть Петру и Акабский залив – приобрести комбинированный тур Израиль+Иордания или забронировать однодневную экскурсию в Иорданию из Египта или Израиля.

Чаще всего, лучший выход – бронирование туров с авиаперелетом на чартерных рейсах, тогда общая стоимость туристического пакета уже не покажется туристам астрономической.

Тонкости передвижения по стране

По самой Иордани можно передвигаться с помощью общественного транспорта, на такси или арендованных автомобилях. Прокат авто в Иордании – дело недешевое, элитный автомобиль может обойтись заказчику от 200 до 500 евро в сутки, более экономичный вариант – заказ организованной экскурсии на общем автобусе.

Что привезти из Иордании

Песчанное исскуство в бутылке, популярный сувенир из Иордании

Сувениры для друзей и близких, привезенные из арабской страны, всегда отличаются колоритом и оригинальностью, вот список популярных сувениров, которые вы можете приобрести в Иордании:

Опытные леди стараются купить в Иордании натуральные ткани; ;

; стоит сделать акцент на том факте, что иорданские обувные мастера довольно прилично владеют своим ремеслом. Летние сандалии для мужчин и женщин, выполненные с нотками национального колорита, носятся долго, комфортны и вызывают живой интерес у окружающих своим неповторимым очарованием;

отдельной оды достойны сладости, орехи и сухофрукты , которые иорданцы умеют красиво и со вкусом упаковывать. Такой симпатичный подарок будет еще долго напоминать о жарком солнце и экзотических пейзажах Иордании, да и вкусом адресатов не разочарует;

, которые иорданцы умеют красиво и со вкусом упаковывать. Такой симпатичный подарок будет еще долго напоминать о жарком солнце и экзотических пейзажах Иордании, да и вкусом адресатов не разочарует; вкусную тему впору продолжить похвалами иорданским приправам и пряностям, иметь которые в кухонном арсенале захочет любая хозяйка.

Таможенные правила строго запрещают ввозить и вывозить из Иордании наркотики, оружие и некоторые религиозные книжные издания. С актуальным перечнем и правилами ввоза и вывоза других предметов, лучше подробно познакомиться на специализированных ресурсах перед поездкой в Иорданию, законы и указы иногда меняются.

Вывод

Дайвинг, популярное развлечение в Иордании

Хашимитское королевство Иордания – самое безопасное ближневосточное государство, сюда можно приезжать на отдых без всякой опаски;

иорданцы знают толк в фешенебельном отдыхе и умеют его организовывать;

отдыхать в Иордании и не увидеть новое чудо света Петру – досадный промах и непростительное упущение;

выбирать вид отдыха лучше в соответствии со своими пристрастиями и физическими возможностями, экстремальные экскурсии в Иордании не всем туристам по зубам.

курорты Мертвого моря в арабском королевстве действительно могут благотворно влиять на здоровье;

выбирая экскурсию в пустыню Вади-Рам, не поскупитесь и забронируйте номер в отеле, расположенном в сердце пустыни, проснуться утром в роскошном заведении с видом на «марсианские хроники» - дорогого стоит в плане незабываемых впечатлений;

любителям дайвинга стоит обязательно совершить заплыв в Акабском заливе, чтобы обнаружить под водой затонувшую военную технику: самолет, танк и корабль, такие находки в подводном мире вы нигде и никогда не увидите;

в 1 день поездки в Иорданию тщательно распланируйте время, чтобы не упустить из виду самые интересные достопримечательности;

в последний день отдыха не забудьте пополнить коллекцию отпускных фотографий уникальными снимками из экзотического ближневосточного региона.