Мы пройдём по живым музеям Барселоны, где до сих пор работают потомки основателей. Время застыло здесь в ароматах воска, жареного фундука и редкого парфюма. Вы увидите Барселону изнутри — ту, что спрятана за неприметными дверями и дубовыми прилавками.
Заглянете в места, где создавали ароматы для королевских особ и до сих пор жарят орехи в 200-летней печи.
Описание экскурсии
Мы расшифруем символы музыкальной шкатулки Барселоны — Дворца каталонской музыки (осмотрим его снаружи).
Заглянем в удивительные места, незнакомые туристам: от свечной мануфактуры с барочными лестницами до аптечного королевства с легендарным прошлым.
Побываем в ремесленном закулисье: зайдём в лавки-старожилы, сохранившие дубовые прилавки и дух старой Европы.
Посетим камерное ателье парфюмерии, где научимся различать ноты истинной Барселоны.
Вспомним эпоху золотой лихорадки — период, когда Барселона купалась в деньгах.
Вы узнаете:
- Как маленькая лавка стала официальным поставщиком королевы и где внутри неё спрятан фонтан, в котором когда-то плавали живые пиявки
- Где находится застывшая декорация из культового фильма «Парфюмер» и почему время там остановилось в 19 веке
- Что скрывает старейшая печь города, в которой на дровах обжаривают орехи по рецептам 170-летней давности
- Где в Барселоне находятся интерьеры, в которых свет льётся сквозь стеклянное небо, а стены украшены тысячами роз
- Как пахнет самая старая свечная мастерская и почему здесь до сих пор используют средневековые способы работы с воском
- Что общего у элитного шоколада и витрин с острейшей сталью, мимо которых невозможно пройти
Вы попробуете
- Жаренные по старинным рецептам орехи и семечки, чьи ароматы сводят с ума целые кварталы
- Легендарный каталонский туррон, ликёр и конфеты ручной работы из кондитерской с 200-летней историей
Организационные детали
В стоимость экскурсии включены дегустации орехов, сладостей и ликёра.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Старом городе
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лилия — ваш гид в Барселоне
Провела экскурсии для 300 туристов
Люблю Барселону. И научу вас её чувствовать! Моя история с городом началась с Высшей школы гидов в Барселоне, а затем я погрузилась в самое его сердце — Саграду Фамилию. Училась истории
