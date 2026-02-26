Описание Фото Ответы на вопросы

Мы пройдём по живым музеям Барселоны, где до сих пор работают потомки основателей. Время застыло здесь в ароматах воска, жареного фундука и редкого парфюма. Вы увидите Барселону изнутри — ту, что спрятана за неприметными дверями и дубовыми прилавками.



Заглянете в места, где создавали ароматы для королевских особ и до сих пор жарят орехи в 200-летней печи.