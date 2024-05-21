И Ина Ваш идеальный день в Барселоне очень интересно и с хорошим чувством юмора. Факты и интересные моменты изложены доступно и приятно. экскурсия полностью по нашим интересам. приедем еще

А Анастасия Ваш идеальный день в Барселоне Елена замечательный рассказчик. Было весело и интересно. Мы также получили много рекомендаций в том числе и рекомендации ресторанов. Елена, спасибо вам большое.

Н Надежда Театр-музей Дали в Фигерасе Ната провела нам экскурсию по музею Сальвадора Дали. Очень приятная в общении, было интересно и информативно и детям, и взрослым. Посоветую ее нашим друзьям). Спасибо большое!

М Мария Ваш идеальный день в Барселоне Елена большая молодец! Шла на встречу с изменением по времени, рассказала много интересных историй. Гуляли там где нам хотелось. Дала массу полезных рекомендаций. Нам очень все понравилось! Спасибо!

В Виктория Вкусная Барселона Дарья, спасибо большое за экскурсию! Очень классно спланированный маршрут, интересные и вкусные места. Буду всем рекомендовать вашу экскурсию. Даже сын (8 лет) остался в восторге:)

А Алла Театр-музей Дали в Фигерасе Отличная экскурсия. Столько интересных фактов про Дали и его творчество. Замечательный детский формат, развивает фантазию) спасибо большое нашему гиду, мы обязательно вернемся еще и только к ней)

A Alexander Театр-музей Дали в Фигерасе Отличная экскурсия, очень интересно и динамично. Можем только порекомендовать всем кто интересуется Дали

Д Дарья Вкусная Барселона читать дальше рынке, вкусный обед в одном из самых старых ресторанов - несколько часов пролетели незаметно, Дарья потрясающий рассказчик, создающий дружелюбную атмосферу. Большое спасибо за такой тур, уже хочется вернуться в Барселону! Экскурсия оказалась просто невероятной! Мы посетили огромное количество вкусных ресторанчиков, отведали Барселону на вкус: вермут, пинчос, кава, туррон, гребешки на