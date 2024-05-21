Почувствовать Барселону – экскурсии в Барселоне

Найдено 5 экскурсий в категории «Почувствовать Барселону» в Барселоне на русском языке, цены от €95, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ваш идеальный день в Барселоне
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
89 отзывов
Индивидуальная экскурсия «Ваш идеальный день в Барселоне»
Откройте для себя Барселону с эксклюзивным маршрутом, составленным под ваши интересы и предпочтения
Начало: На площади Каталонии
Сегодня в 09:00
13 июня в 13:00
165 за всё до 6 чел.
Вкусная Барселона
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
54 отзыва
Вкусная Барселона: гастрономическое путешествие по каталонской кухне
Погрузитесь в мир вкусов Барселоны с экскурсией, где каждое блюдо расскажет свою уникальную историю. Вас ждет настоящее кулинарное приключение
Начало: На площади Каталонии
Сегодня в 17:30
Завтра в 12:00
187 за всё до 2 чел.
Театр-музей Дали в Фигерасе
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
7 отзывов
Театр-музей Дали в Фигерасе
Посетить самый яркий каталонский музей и расшифровать работы художника-провокатора
Начало: По договорённости
13 июня в 10:00
15 июня в 10:00
214 за всё до 5 чел.
Барселона: покупки и закуски
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Барселона: покупки и закуски
Продегустировать самое аутентичное: тапас, туррон и чуррос, заглянуть к ювелиру и в винтажные бутики
Начало: Возле скульптуры El Gato de Botero
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
95 за человека
Арт-Барселона: история и легенды
🚶 Пешая
скидка
25%
Индивидуальная
1.5 часа
Арт-Барселона: история и легенды
Взглянуть на город влюблёнными глазами Вуди Аллена, Пикассо и Хемингуэя
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
175132 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ина
    21 мая 2024
    Ваш идеальный день в Барселоне
    очень интересно и с хорошим чувством юмора. Факты и интересные моменты изложены доступно и приятно. экскурсия полностью по нашим интересам. приедем еще
  • А
    Анастасия
    20 мая 2024
    Ваш идеальный день в Барселоне
    Елена замечательный рассказчик. Было весело и интересно. Мы также получили много рекомендаций в том числе и рекомендации ресторанов. Елена, спасибо вам большое.
  • Н
    Надежда
    19 мая 2024
    Театр-музей Дали в Фигерасе
    Ната провела нам экскурсию по музею Сальвадора Дали. Очень приятная в общении, было интересно и информативно и детям, и взрослым. Посоветую ее нашим друзьям). Спасибо большое!
  • М
    Мария
    17 мая 2024
    Ваш идеальный день в Барселоне
    Елена большая молодец! Шла на встречу с изменением по времени, рассказала много интересных историй. Гуляли там где нам хотелось. Дала массу полезных рекомендаций. Нам очень все понравилось! Спасибо!
  • В
    Виктория
    17 февраля 2024
    Вкусная Барселона
    Дарья, спасибо большое за экскурсию! Очень классно спланированный маршрут, интересные и вкусные места. Буду всем рекомендовать вашу экскурсию. Даже сын (8 лет) остался в восторге:)
  • А
    Алла
    7 февраля 2024
    Театр-музей Дали в Фигерасе
    Отличная экскурсия. Столько интересных фактов про Дали и его творчество. Замечательный детский формат, развивает фантазию) спасибо большое нашему гиду, мы обязательно вернемся еще и только к ней)
    Отличная экскурсия. Столько интересных фактов про Дали и его творчество. Замечательный детский формат, развивает фантазию) спасибоОтличная экскурсия. Столько интересных фактов про Дали и его творчество. Замечательный детский формат, развивает фантазию) спасибоОтличная экскурсия. Столько интересных фактов про Дали и его творчество. Замечательный детский формат, развивает фантазию) спасибоОтличная экскурсия. Столько интересных фактов про Дали и его творчество. Замечательный детский формат, развивает фантазию) спасибоОтличная экскурсия. Столько интересных фактов про Дали и его творчество. Замечательный детский формат, развивает фантазию) спасибо
  • A
    Alexander
    8 января 2024
    Театр-музей Дали в Фигерасе
    Отличная экскурсия, очень интересно и динамично. Можем только порекомендовать всем кто интересуется Дали
  • Д
    Дарья
    24 декабря 2023
    Вкусная Барселона
    Экскурсия оказалась просто невероятной! Мы посетили огромное количество вкусных ресторанчиков, отведали Барселону на вкус: вермут, пинчос, кава, туррон, гребешки на
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    рынке, вкусный обед в одном из самых старых ресторанов - несколько часов пролетели незаметно, Дарья потрясающий рассказчик, создающий дружелюбную атмосферу. Большое спасибо за такой тур, уже хочется вернуться в Барселону!

  • S
    Salome
    5 декабря 2023
    Вкусная Барселона
    Спасибо большое Дарье за экскурсию. В Барселоне не первый раз. Было очень интересно и познавательно, узнали много нового.
    Спасибо большое Дарье за экскурсию. В Барселоне не первый раз. Было очень интересно и познавательно, узнали много новогоСпасибо большое Дарье за экскурсию. В Барселоне не первый раз. Было очень интересно и познавательно, узнали много новогоСпасибо большое Дарье за экскурсию. В Барселоне не первый раз. Было очень интересно и познавательно, узнали много новогоСпасибо большое Дарье за экскурсию. В Барселоне не первый раз. Было очень интересно и познавательно, узнали много нового

Ответы на вопросы от путешественников по Барселоне в категории «Почувствовать Барселону»

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  7. Королевская площадь
  8. Парк Гуэль
  9. Тибидабо
  10. Дом Мила
Сколько стоит экскурсия по Барселоне в июне 2024
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