1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Индивидуальная экскурсия «Ваш идеальный день в Барселоне»
Откройте для себя Барселону с эксклюзивным маршрутом, составленным под ваши интересы и предпочтения
Начало: На площади Каталонии
Сегодня в 09:00
13 июня в 13:00
€165 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Вкусная Барселона: гастрономическое путешествие по каталонской кухне
Погрузитесь в мир вкусов Барселоны с экскурсией, где каждое блюдо расскажет свою уникальную историю. Вас ждет настоящее кулинарное приключение
Начало: На площади Каталонии
Сегодня в 17:30
Завтра в 12:00
€187 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Театр-музей Дали в Фигерасе
Посетить самый яркий каталонский музей и расшифровать работы художника-провокатора
Начало: По договорённости
13 июня в 10:00
15 июня в 10:00
€214 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Барселона: покупки и закуски
Продегустировать самое аутентичное: тапас, туррон и чуррос, заглянуть к ювелиру и в винтажные бутики
Начало: Возле скульптуры El Gato de Botero
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
€95 за человека
скидка
25%
Индивидуальная
1.5 часа
Арт-Барселона: история и легенды
Взглянуть на город влюблёнными глазами Вуди Аллена, Пикассо и Хемингуэя
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
175€132 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИна21 мая 2024очень интересно и с хорошим чувством юмора. Факты и интересные моменты изложены доступно и приятно. экскурсия полностью по нашим интересам. приедем еще
- ААнастасия20 мая 2024Елена замечательный рассказчик. Было весело и интересно. Мы также получили много рекомендаций в том числе и рекомендации ресторанов. Елена, спасибо вам большое.
- ННадежда19 мая 2024Ната провела нам экскурсию по музею Сальвадора Дали. Очень приятная в общении, было интересно и информативно и детям, и взрослым. Посоветую ее нашим друзьям). Спасибо большое!
- ММария17 мая 2024Елена большая молодец! Шла на встречу с изменением по времени, рассказала много интересных историй. Гуляли там где нам хотелось. Дала массу полезных рекомендаций. Нам очень все понравилось! Спасибо!
- ВВиктория17 февраля 2024Дарья, спасибо большое за экскурсию! Очень классно спланированный маршрут, интересные и вкусные места. Буду всем рекомендовать вашу экскурсию. Даже сын (8 лет) остался в восторге:)
- ААлла7 февраля 2024Отличная экскурсия. Столько интересных фактов про Дали и его творчество. Замечательный детский формат, развивает фантазию) спасибо большое нашему гиду, мы обязательно вернемся еще и только к ней)
- AAlexander8 января 2024Отличная экскурсия, очень интересно и динамично. Можем только порекомендовать всем кто интересуется Дали
- ДДарья24 декабря 2023Экскурсия оказалась просто невероятной! Мы посетили огромное количество вкусных ресторанчиков, отведали Барселону на вкус: вермут, пинчос, кава, туррон, гребешки на
- SSalome5 декабря 2023Спасибо большое Дарье за экскурсию. В Барселоне не первый раз. Было очень интересно и познавательно, узнали много нового.
Ответы на вопросы от путешественников по Барселоне в категории «Почувствовать Барселону»
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