На этой экскурсии 🧭 вы не только узнаете историю 📖 самых известных достопримечательностей 🏛️ Барселоны и начнете ориентироваться в городе, но и получите красивые 🤩 профессиональные фотографии 📸, полные красок и эмоций, которые украсят ваш Инстаграм.
Мы посетим знаменитые и секретные места города, сфотографируемся в лучших и узнаваемых локациях.
Мы совместим профессиональную фотосессию 📷, прогулку 👣 по городу и невероятные рассказы о городе и ее жителях!
Наша экскурсия ⛳ проходит легко и непринужденно, вы всегда можете высказать свои пожелания по стилистике фотосессии или составить индивидуальный маршрут.
После экскурсии вы получите:
- 100-150 фотографий в цветокоррекции
- 20 фотографий в детальной ретуши и авторской обработке