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Барселона 2 в 1: экскурсия и фотосессия

Ирина М.
Ирина М. – Гид из Барселоны
Барселона 2 в 1: экскурсия и фотосессия
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🗽Самое популярное
  • 🌇Подходит для вечера
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • €170 за экскурсию

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Барселона 2 в 1: экскурсия и фотосессия
Барселона 2 в 1: экскурсия и фотосессия

Что вы увидите

  • Бульвар Ла Рамбла
  • Площадь Каталонии
  • Стена Поцелуй Барселоны
  • Рынок Бокерия
  • Кафедральный собор Барселоны
  • Королевская Площадь
  • Готический квартал
  • Площадь San Felip Neri
На этой экскурсии 🧭 вы не только узнаете историю 📖 самых известных достопримечательностей 🏛️ Барселоны и начнете ориентироваться в городе, но и получите красивые 🤩 профессиональные фотографии 📸, полные красок и эмоций, которые украсят ваш Инстаграм.
Мы посетим знаменитые и секретные места города, сфотографируемся в лучших и узнаваемых локациях.
Мы совместим профессиональную фотосессию 📷, прогулку 👣 по городу и невероятные рассказы о городе и ее жителях!
Наша экскурсия ⛳ проходит легко и непринужденно, вы всегда можете высказать свои пожелания по стилистике фотосессии или составить индивидуальный маршрут.

После экскурсии вы получите:

  • 100-150 фотографий в цветокоррекции
  • 20 фотографий в детальной ретуши и авторской обработке
Что входит
  • услуги гида
  • фотосессия с профессиональным оборудованием Sony
  • последующая обработка фотографий
Начало
🚩 на площади Каталонии у кафе Hard Rock
Место завершения
🏁 площадь у Кафедрального Собора
Барселона 2 в 1: экскурсия и фотосессия
Барселона 2 в 1: экскурсия и фотосессия
Барселона 2 в 1: экскурсия и фотосессия
Барселона 2 в 1: экскурсия и фотосессия

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Ирина М.
Ирина М.
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Ирина М. проводит ещё 5 экскурсий

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