На этой экскурсии 🧭 вы не только узнаете историю 📖 самых известных достопримечательностей 🏛️ Барселоны и начнете ориентироваться в городе, но и получите красивые 🤩 профессиональные фотографии 📸, полные красок и эмоций, которые украсят ваш Инстаграм.

Мы посетим знаменитые и секретные места города, сфотографируемся в лучших и узнаваемых локациях.

Мы совместим профессиональную фотосессию 📷, прогулку 👣 по городу и невероятные рассказы о городе и ее жителях!

Наша экскурсия ⛳ проходит легко и непринужденно, вы всегда можете высказать свои пожелания по стилистике фотосессии или составить индивидуальный маршрут.

После экскурсии вы получите: