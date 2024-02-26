Барселона — один из самых фотогеничных городов мира. На ваших снимках отсюда вы будете гулять по средневековым улочкам и среди пальм, любоваться архитектурой разных эпох и морем, заглядывать во дворики и на видовые террасы. Как гид, я обещаю запоминающиеся истории о городе, а как фотограф — не менее 40 качественных живых кадров!

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Описание

Что вас ожидает

Главное в Барселоне: увидеть, узнать и сохранить на фото

Начнём нашу приятную прогулку в Готическом квартале: погрузимся в мир Средневековья, не пропустим Кафедральный собор, Королевский дворец и Мост вздохов. Заглянем в секретные дворики и поднимемся на террасы с чудесными видами.

Что станет второй частью прогулки, решать вам. Это может быть:

Элегантный район Борн с узкими улочками и уютными площадями

Пасео-де-Грасия — шикарный бульвар в стиле модерн

Парк Цитадели, утопающий в зелени пальм, с озером и величественным фонтаном

Старый порт и набережная — уголки спокойствия, шелеста волн и криков чаек

Весь маршрут наполнят мои рассказы о локациях и исторических событиях, которые они помнят.

Фотографии, которые хочется привезти из путешествия

Я снимаю в жанре лайфстайл — это значит, что вам не нужно специально позировать; мы гуляем, общаемся и наслаждаемся, вы любуетесь Барселоной, и я ловлю моменты на камеру. Мы заранее обсудим, какая одежда будет смотреться наиболее органично на фото. Также я могу порекомендовать вам стилиста и визажиста.

Организационные детали