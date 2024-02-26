Совместить приятное с приятным и полезное с полезным:
Барселона — один из самых фотогеничных городов мира.
На ваших снимках отсюда вы будете гулять по средневековым улочкам и среди пальм, любоваться архитектурой разных эпох и морем, заглядывать во дворики и на видовые террасы.
Как гид, я обещаю запоминающиеся истории о городе, а как фотограф — не менее 40 качественных живых кадров!
На ваших снимках отсюда вы будете гулять по средневековым улочкам и среди пальм, любоваться архитектурой разных эпох и морем, заглядывать во дворики и на видовые террасы.
Как гид, я обещаю запоминающиеся истории о городе, а как фотограф — не менее 40 качественных живых кадров!
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
Главное в Барселоне: увидеть, узнать и сохранить на фото
Начнём нашу приятную прогулку в Готическом квартале: погрузимся в мир Средневековья, не пропустим Кафедральный собор, Королевский дворец и Мост вздохов. Заглянем в секретные дворики и поднимемся на террасы с чудесными видами.
Что станет второй частью прогулки, решать вам. Это может быть:
- Элегантный район Борн с узкими улочками и уютными площадями
- Пасео-де-Грасия — шикарный бульвар в стиле модерн
- Парк Цитадели, утопающий в зелени пальм, с озером и величественным фонтаном
- Старый порт и набережная — уголки спокойствия, шелеста волн и криков чаек
Весь маршрут наполнят мои рассказы о локациях и исторических событиях, которые они помнят.
Фотографии, которые хочется привезти из путешествия
Я снимаю в жанре лайфстайл — это значит, что вам не нужно специально позировать; мы гуляем, общаемся и наслаждаемся, вы любуетесь Барселоной, и я ловлю моменты на камеру. Мы заранее обсудим, какая одежда будет смотреться наиболее органично на фото. Также я могу порекомендовать вам стилиста и визажиста.
Организационные детали
- Эта экскурсия-фотосессия подойдёт для девушек, пар и небольших компаний друзей/подруг. Не подойдёт семьям с детьми.
- Лучшее время начала прогулки — 8:00–8:30, когда мягкий свет и на улицах ещё мало туристов
- В течение 10 дней после съёмки вы получите 40+ фотографий в цветокоррекции и лёгкой ретуши (отбор осуществляю я)
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на Placa de l’Angel
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мила — ваш гид в Барселоне
Провела экскурсии для 2441 туриста
Меня зовут Мила. По образованию я музыковед, по профессии — журналист. Попав в Барселону в 2012 году, поняла, что хочу жить только тут, и спустя год переехала. В Барселоне я получила диплом гида Высшей школы туризма Каталонии и стала официальным гидом Кафедрального собора. Благодаря природному любопытству обожаю раскапывать интересные факты и необычные подробности. В моих экскурсиях нет скучных дат, а историю города я рассказываю через истории людей, которые в нём жили. А ещё я профессиональный фотограф и с радостью проведу для вас съёмку прямо во время экскурсии или отдельно. Со мной вы полюбите Барселону!
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