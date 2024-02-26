Фотосессия-экскурсия в самых красивых местах Барселоны
Индивидуальная фото-прогулка в Барселоне

Совместить приятное с приятным и полезное с полезным:

Барселона — один из самых фотогеничных городов мира.

На ваших снимках отсюда вы будете гулять по средневековым улочкам и среди пальм, любоваться архитектурой разных эпох и морем, заглядывать во дворики и на видовые террасы.

Как гид, я обещаю запоминающиеся истории о городе, а как фотограф — не менее 40 качественных живых кадров!
Фотосессия-экскурсия в самых красивых местах Барселоны
Фотосессия-экскурсия в самых красивых местах Барселоны
Фотосессия-экскурсия в самых красивых местах Барселоны
Ближайшие даты:
26
фев
27
фев
29
фев
2
мар
3
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даты

Описание

Что вас ожидает

Главное в Барселоне: увидеть, узнать и сохранить на фото

Начнём нашу приятную прогулку в Готическом квартале: погрузимся в мир Средневековья, не пропустим Кафедральный собор, Королевский дворец и Мост вздохов. Заглянем в секретные дворики и поднимемся на террасы с чудесными видами.

Что станет второй частью прогулки, решать вам. Это может быть:

  • Элегантный район Борн с узкими улочками и уютными площадями
  • Пасео-де-Грасия — шикарный бульвар в стиле модерн
  • Парк Цитадели, утопающий в зелени пальм, с озером и величественным фонтаном
  • Старый порт и набережная — уголки спокойствия, шелеста волн и криков чаек

Весь маршрут наполнят мои рассказы о локациях и исторических событиях, которые они помнят.

Фотографии, которые хочется привезти из путешествия

Я снимаю в жанре лайфстайл — это значит, что вам не нужно специально позировать; мы гуляем, общаемся и наслаждаемся, вы любуетесь Барселоной, и я ловлю моменты на камеру. Мы заранее обсудим, какая одежда будет смотреться наиболее органично на фото. Также я могу порекомендовать вам стилиста и визажиста.

Организационные детали

  • Эта экскурсия-фотосессия подойдёт для девушек, пар и небольших компаний друзей/подруг. Не подойдёт семьям с детьми.
  • Лучшее время начала прогулки — 8:00–8:30, когда мягкий свет и на улицах ещё мало туристов
  • В течение 10 дней после съёмки вы получите 40+ фотографий в цветокоррекции и лёгкой ретуши (отбор осуществляю я)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Placa de l’Angel
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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