Билет на недавно отремонтированную канатную дорогу — это лучший способ подняться на холм Монтжуик, возвышающийся над Барселоной. Канатная дорога связывает город 🏙️ и вершину исторического холма, откуда открываются прекрасные панорамные виды.
На канатной дороге 3 станции:
парк Монтжуик,
Мирамар
Кастелл-де-Монтжуик
Канатная дорога работает по следующему расписанию:
январь-февраль: с 10:00 до 18:00
март-май: с 10:00 до 19:00
июнь-сентябрь: с 10:00 до 21:00
октябрь: с 10:00 до 19:00
ноябрь-декабрь: с 10:00 до 18:00
Важная информация:
Вы можете использовать билет 🎫 один раз в течение дня перед тем, как спуститесь вниз
Принимаются бумажные и мобильные ваучеры
Бесплатная отмена за 24 ч. до начала мероприятия
Если вы приобрели билеты на канатную дорогу более чем на 1 персону, вы должны прийти на станцию канатной дороги вместе и использовать услугу в одно время.
Что входит
Канатная дорога Монтжуик: билет в обе стороны
Что не входит
Личные расходы (еда, напитки и др. )
Начало и место завершения
🚩 Av. Miramar 30
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