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Барселона: билет в обе стороны на канатную дорогу Монтжуик

4.9
9 отзывов
GetYourGuide
GetYourGuide – Гид из Барселоны
С канатной дороги Монтжуик вам откроются уникальные виды побережья Барселоны.

Фуникулер 🚠 поднимет вас на вершину Монтжуика, откуда открываются незабываемые виды на порт и город 🏙️.
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Барселона: билет в обе стороны на канатную дорогу Монтжуик
Барселона: билет в обе стороны на канатную дорогу Монтжуик

Что вы увидите

  • Парк Монтжуик
  • Мирамар
  • Кастелл-де-Монтжуик
Билет на недавно отремонтированную канатную дорогу — это лучший способ подняться на холм Монтжуик, возвышающийся над Барселоной. Канатная дорога связывает город 🏙️ и вершину исторического холма, откуда открываются прекрасные панорамные виды.

На канатной дороге 3 станции:

  • парк Монтжуик,
  • Мирамар
  • Кастелл-де-Монтжуик

Канатная дорога работает по следующему расписанию:

  • январь-февраль: с 10:00 до 18:00
  • март-май: с 10:00 до 19:00
  • июнь-сентябрь: с 10:00 до 21:00
  • октябрь: с 10:00 до 19:00
  • ноябрь-декабрь: с 10:00 до 18:00

Важная информация:

  • Вы можете использовать билет 🎫 один раз в течение дня перед тем, как спуститесь вниз
  • Принимаются бумажные и мобильные ваучеры
  • Бесплатная отмена за 24 ч. до начала мероприятия
  • Если вы приобрели билеты на канатную дорогу более чем на 1 персону, вы должны прийти на станцию канатной дороги вместе и использовать услугу в одно время.
Что входит
  • Канатная дорога Монтжуик: билет в обе стороны
Что не входит
  • Личные расходы (еда, напитки и др. )
Начало и место завершения
🚩 Av. Miramar 30
Барселона: билет в обе стороны на канатную дорогу Монтжуик
Барселона: билет в обе стороны на канатную дорогу Монтжуик
Барселона: билет в обе стороны на канатную дорогу Монтжуик
Барселона: билет в обе стороны на канатную дорогу Монтжуик

Выберите дату начала действия билетов

  • Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.
  • Вы можете задать вопрос продавцу о билетах до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 0% возврат, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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GetYourGuide
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9 отзывов оставили туристы

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