GetYourGuide – Гид из Барселоны

С канатной дороги Монтжуик вам откроются уникальные виды побережья Барселоны.



Фуникулер 🚠 поднимет вас на вершину Монтжуика, откуда открываются незабываемые виды на порт и город 🏙️.