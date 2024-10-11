6 часов
Индивидуальная
Треккинг на вершину горы Тагаманент
Древняя крепость, пикник на вершине горы и восхитительные пейзажи горной Каталонии
Начало: В деревне Aiguafreda
«А весной эта тропа превращается в калейдоскоп цветов, запахов и чудесных видов, способных вскружить голову любому гостю гор Монтсени»
5 дек в 10:30
6 дек в 10:30
€100 за человека
скидка
40%
2.5 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Мистика и очарование Готического квартала
Погрузиться в атмосферу средневековой Барселоны через городские легенды и исторические детали
Начало: Напротив дома Каса Бальо
«А чуть позже в программе будет еще одно символичное место, где в апреле 1493 года король Фернандо и королева Изабелла приняли Христофора Колумба, вернувшегося из своего первого плавания в Америку»
Завтра в 10:00
5 дек в 10:00
250€150 за всё до 3 чел.
12 часов
Индивидуальная
до 20 чел.
Экскурсия в Андорру на весь день из Барселоны
Проведите день в Княжестве Андорра, наслаждаясь горными пейзажами, историческими памятниками и уникальной культурой. Вас ждут захватывающие виды и вкусная еда
Начало: В вашем отеле
«Если наш визит приходится на зимний сезон, с ноября по апрель, то безусловно мы посетим многочисленные горнолыжные трассы, оборудованные в соответствии с мировыми нормами и располагающие первоклассным сервисом»
Завтра в 08:00
5 дек в 08:00
от €750 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААртемий11 октября 2024Потрясающая экскурсия - завораживающие пейзажи, Никита очень интересно описывает местную природу, быт в обычной испанской деревне, нам очень понравилось! За
- ААнна29 июля 2024Мария очень интересно и доступно для детей рассказывает истории про город, их обитателей! Много нового мы узнали и про архитектуру, факты истории Испании и самой Каталонии. Детям было очень забавно и понятно!!! Обязательно вернемся!!!
- ННаталья7 мая 2024Мария - прекрасный гид. Она учла все наши просьбы в отношении маршрута, помогла зайти в Кафедральный собор во время мессы,
- ККсения5 мая 2024Экскурсия в горы была абсолютно незабываемой и интересной! Никита очень эрудированный и любящий Испанию. Только самые лучшие рекомендации!! Браво)
- ААнна29 апреля 2024Замечательное однодневное путешествие! Никита, большое спасибо! Мне очень понравилось, что вы меня встретили на платформе, а после окончания экскурсии проводили
- ССтанислав9 апреля 2023Уникальная жемчужина Андорры, спрятанная в глубине Пиренеев - увлекательно и познавательно. Владимир влюблен в эту страну всей душой и с радостью делится этими эмоциями с путешественниками, спасибо!
- ВВалентина29 сентября 2022Мария - отличный экскурсовод. Маршрут был необычным, а подача материала очень интересной. Когда буду в Барселоне в следующий раз, обязательно обращусь к Марии для следующего маршрута. Спасибо!
- ДДмитрий27 августа 2022Здравствуйте. Хочу поблагодарить Владимира за интересную, запоминающуюся и отлично организованную поездку в государство-княжество Андорра. Экскурсия состоялась 10 августа. В 7 часов утра
- ДДмитрий24 августа 2022Это была прекрасная, эмоциональная поездка которая нам не забудется никогда. Замечательный маршрут по чудесным местам. Было очень интересно и максимально комфортно благодаря Владимиру. Мы посоветуем туры Владимира друзьям и сами поедем с ним еще раз!
Ответы на вопросы от путешественников по Барселоне в категории «Весенние»
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