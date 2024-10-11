Экскурсии в Барселоне весной

Найдено 3 экскурсии в категории «Весенние» в Барселоне на русском языке, цены от €100, скидки до 40%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
Треккинг на вершину горы Тагаманент
Пешая
9 отзывов
6 часов
Индивидуальная
Треккинг на вершину горы Тагаманент
Древняя крепость, пикник на вершине горы и восхитительные пейзажи горной Каталонии
Начало: В деревне Aiguafreda
«А весной эта тропа превращается в калейдоскоп цветов, запахов и чудесных видов, способных вскружить голову любому гостю гор Монтсени»
5 дек в 10:30
6 дек в 10:30
100 за человека
Мистика и очарование Готического квартала
Пешая
скидка
40%
4 отзыва
2.5 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Мистика и очарование Готического квартала
Погрузиться в атмосферу средневековой Барселоны через городские легенды и исторические детали
Начало: Напротив дома Каса Бальо
«А чуть позже в программе будет еще одно символичное место, где в апреле 1493 года король Фернандо и королева Изабелла приняли Христофора Колумба, вернувшегося из своего первого плавания в Америку»
Завтра в 10:00
5 дек в 10:00
250150 за всё до 3 чел.
В Княжество Андорра на весь день
На машине
Конные прогулки
6 отзывов
12 часов
Индивидуальная
до 20 чел.
Экскурсия в Андорру на весь день из Барселоны
Проведите день в Княжестве Андорра, наслаждаясь горными пейзажами, историческими памятниками и уникальной культурой. Вас ждут захватывающие виды и вкусная еда
Начало: В вашем отеле
«Если наш визит приходится на зимний сезон, с ноября по апрель, то безусловно мы посетим многочисленные горнолыжные трассы, оборудованные в соответствии с мировыми нормами и располагающие первоклассным сервисом»
Завтра в 08:00
5 дек в 08:00
от 750 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Артемий
    11 октября 2024
    Треккинг на вершину горы Тагаманент
    Потрясающая экскурсия - завораживающие пейзажи, Никита очень интересно описывает местную природу, быт в обычной испанской деревне, нам очень понравилось! За
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    приятной беседой сыне заметили, как добрались до вершины) Обед был предложен из местных продуктов - было очень вкусно! В общем, крайне рекомендую данную экскурсию, если любите горы:)

    Потрясающая экскурсия - завораживающие пейзажи, Никита очень интересно описывает местную природу, быт в обычной испанской деревнеПотрясающая экскурсия - завораживающие пейзажи, Никита очень интересно описывает местную природу, быт в обычной испанской деревнеПотрясающая экскурсия - завораживающие пейзажи, Никита очень интересно описывает местную природу, быт в обычной испанской деревнеПотрясающая экскурсия - завораживающие пейзажи, Никита очень интересно описывает местную природу, быт в обычной испанской деревнеПотрясающая экскурсия - завораживающие пейзажи, Никита очень интересно описывает местную природу, быт в обычной испанской деревнеПотрясающая экскурсия - завораживающие пейзажи, Никита очень интересно описывает местную природу, быт в обычной испанской деревнеПотрясающая экскурсия - завораживающие пейзажи, Никита очень интересно описывает местную природу, быт в обычной испанской деревне
  • А
    Анна
    29 июля 2024
    Мистика и очарование Готического квартала
    Мария очень интересно и доступно для детей рассказывает истории про город, их обитателей! Много нового мы узнали и про архитектуру, факты истории Испании и самой Каталонии. Детям было очень забавно и понятно!!! Обязательно вернемся!!!
  • Н
    Наталья
    7 мая 2024
    Мистика и очарование Готического квартала
    Мария - прекрасный гид. Она учла все наши просьбы в отношении маршрута, помогла зайти в Кафедральный собор во время мессы,
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    когда всех не пускали:) информация подавалась легко, было интересно и, при этом, не перегружено. это был мой третий визит в Барселону, но я узнала от Марии много нового. настоятельно рекомендую:)

  • К
    Ксения
    5 мая 2024
    Треккинг на вершину горы Тагаманент
    Экскурсия в горы была абсолютно незабываемой и интересной! Никита очень эрудированный и любящий Испанию. Только самые лучшие рекомендации!! Браво)
  • А
    Анна
    29 апреля 2024
    Треккинг на вершину горы Тагаманент
    Замечательное однодневное путешествие! Никита, большое спасибо! Мне очень понравилось, что вы меня встретили на платформе, а после окончания экскурсии проводили
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    на поезд. Подъем на гору комфортный, пикник на вершине незабываемый. Друзья, рекомендую экскурсию! Никита, как местный житель, с любовью рассказывает о растениях и животных, встречающихся в горах. О том, как живут в испанской деревне и хранят древние традиции. Отлично подойдет любителям активного отдыха!

    Замечательное однодневное путешествие! Никита, большое спасибо! Мне очень понравилось, что вы меня встретили на платформе, а
  • С
    Станислав
    9 апреля 2023
    В Княжество Андорра на весь день
    Уникальная жемчужина Андорры, спрятанная в глубине Пиренеев - увлекательно и познавательно. Владимир влюблен в эту страну всей душой и с радостью делится этими эмоциями с путешественниками, спасибо!
  • В
    Валентина
    29 сентября 2022
    Мистика и очарование Готического квартала
    Мария - отличный экскурсовод. Маршрут был необычным, а подача материала очень интересной. Когда буду в Барселоне в следующий раз, обязательно обращусь к Марии для следующего маршрута. Спасибо!
  • Д
    Дмитрий
    27 августа 2022
    В Княжество Андорра на весь день
    Здравствуйте. Хочу поблагодарить Владимира за интересную, запоминающуюся и отлично организованную поездку в государство-княжество Андорра. Экскурсия состоялась 10 августа. В 7 часов утра
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    Владимир заехал за мной в хостел в Барселоне. Путь до границы занял около 3-х часов (с остановкой на завтрак в кафе). Факт, который открылся мне только во время поездки: Андорра не входит ни в ЕС, ни в Шенген. Но гражданам России для посещения княжества с туристическими целями виза не требуется. На границе, по желанию, можно попросить испанских пограничников поставить штамп на выезд из ЕС, а пограничников Андорры поставить штамп княжества. Главный момент - это не забыть поставить штамп на пути обратно при въезде в ЕС. А т. к. граница условная (машины останавливают выборочно), такое возможно. После прибытия в столицу (город Андорра-ла-Велья) мы посетили Casa de la Vall - историческое здание Генерального совета (парламента), прошлись по улицам, зашли в супермаркеты. Здесь можно купить то же самое, что и в соседних Франции и Испании, только на 25–40, а то и на 60 процентов дешевле. Меня интересовал магазин с фототехникой, Владимир помог найти. Дальше мы отправились в горную часть княжества. Названия поселений я не запомнил, но воздух, природа и виды были потрясающие. И погода! В то время, когда в Барселоне было +33, в Андорре были комфортные +25… 27 градусов. На обед мы заехали в один семейный ресторан, который открывается в 13 часов и закрывается в 16)) Но зал всегда полон и без бронирования свободный столик не получить. После обеда продолжили нашу поездку по княжеству, посетили церковь. Уставший, но очень довольный, я прибыл в хостел в 20:30. Да, для тех кто курит, сигареты в Андорре также дешевле по сравнению с Испанией. Большое спасибо Владимиру за день и интереснейшие рассказы про жизнь в Испании и Андорре. А всем, кто приезжает в Барселону, рекомендую заглянуть в княжество: пошоппиться, подышать чистейшим воздухом, посмотреть, как можно жить. В качестве экскурсовода и проводника без сомнений выбирайте Владимира. Всем спасибо.

    ЗдравствуйтеЗдравствуйтеЗдравствуйтеЗдравствуйтеЗдравствуйтеЗдравствуйтеЗдравствуйтеЗдравствуйте
  • Д
    Дмитрий
    24 августа 2022
    В Княжество Андорра на весь день
    Это была прекрасная, эмоциональная поездка которая нам не забудется никогда. Замечательный маршрут по чудесным местам. Было очень интересно и максимально комфортно благодаря Владимиру. Мы посоветуем туры Владимира друзьям и сами поедем с ним еще раз!
    Это была прекрасная, эмоциональная поездка которая нам не забудется никогда. Замечательный маршрут по чудесным местам. Было

Ответы на вопросы от путешественников по Барселоне в категории «Весенние»

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  1. Треккинг на вершину горы Тагаманент
  2. Мистика и очарование Готического квартала
  3. В Княжество Андорра на весь день
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Саграда Фамилия
  3. Старый город
  4. Дом Бальо
  5. Площадь Каталонии
  6. Рынок Бокерия
  7. Парк Гуэль
  8. Королевская площадь
  9. Тибидабо
  10. Дворец Гуэль
Сколько стоит экскурсия по Барселоне в декабре 2024
Сейчас в Барселоне в категории "Весенние" можно забронировать 3 экскурсии от 100 до 750 со скидкой до 40%. Туристы уже оставили гидам 19 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Экскурсии на русском языке в Барселоне (Испания 🇪🇸) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Весенние», 19 ⭐ отзывов, цены от €100. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Испании. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль
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