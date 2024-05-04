Мы отправимся с вами на знаменитый бульвар Ла Рамбла, где ненадолго зайдем в Раваль и посетим Гастрономический рай — старинный рынок 19 века и увидим кукол, которые принимают участие в
Ближайшие даты:
Время начала: 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30
Описание экскурсии
Что вас ждет Мы отправимся с вами на знаменитый бульвар Ла Рамбла, где ненадолго зайдем в Раваль и посетим Гастрономический рай - старинный рынок 19 века и увидим кукол, которые принимают участие в ежегодных уличных парадах в Барселоне. Далее мы пройдем по самым примечательным уголкам Готического квартала, сохранившим архитектурные памятники разных эпох. Вы увидете Собор Святого Креста, узнаете кто такая Св. Эулалия, пройдете по площади, где находился римский Форум, побываете на площади Короля, где чествовали Колумба после долгих плаваний. Мы обязательно заглянем в самый средневековый по духу и архитектуре еврейский квартал Каль. Далее мы посетим самую загадочную и мистическую площадь Старого Города, увидим самую узкую улочку в Барселоне, пройдемся по местам где снимали фильм Парфюмер. По желанию, выпьем по чашечке кофе в старинном кафе 1887 года и узнаем, где провел свои самые последние дни Антонио Гауди. Важная информация • Выбирайте удобную обувь и одежду по погоде.
Возьмите с собой на прогулку бутылку питьевой воды.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Кафедральный собор
- Бокерия
- Лас Рамблас
- Санта Мария дель Пи
- Сasa Ardiaca
- El Barrio Gotico
Где начинаем и завершаем?
Начало: Plaza Catalonia
Завершение: Via Laetana, 107
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 9 чел.
Важная информация
- Бутылка питьевой воды с собой
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 13 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
O
Olga
4 мая 2024
Г
Галина
19 апр 2024
Экскурсия прекрасна✨
Мария легко и красочно рассказывает об исторических фактах и умело миксует с сегодняшними реалиями этого великолепного города👍
Мария легко и красочно рассказывает об исторических фактах и умело миксует с сегодняшними реалиями этого великолепного города👍
Т
Татьяна
17 мар 2024
Мы путешествуем с 5 детьми и это очень непросто! Брали у Марии экскурсию по Готическому кварталу, и все дети прекрасно выдержали и все было очень интересно. Легенды, драконы, горгульи. Мария умеет рассказать так, что это впечатляет. Спасибо вам.
С
Салима
14 мар 2024
Была в Барселоне уже много раз, но Мария с ее просто энциклопедическими знаниями всегда меня удивляет, всегда рассказывает мне что-то новое, такое количество секретных мест как она не знает никто. Очень рекомендую
Ю
Юлия
2 мар 2024
Экскурсия с гидом была просто волшебной, Мария все рассказала прекрасно, поведала такие интересные истории, легенды, рассказала секреты. Ну и фотки, конечно, сделали – на память тоже с помощью Марии, она отлично фотографирует. Обязательно еще вернемся!
А
Андреас
15 фев 2024
Барселона – это такой крутой город!!! Долго гуляли по улочкам старого города, Готический квартал вообще такой атмосферный. Искали драконов:) Спасибо большое, очень понравилось всем, даже детям.
К
Катя
14 фев 2024
Наш гид сделал поездку особенной, заразив нас своей страстью к истории и искусству этого прекрасного города. Фотосессия стала ярким дополнением, позволяющим сохранить эти незабываемые моменты. Супер!
Б
Борис
9 фев 2024
Путешествие в Барселону стало настоящим открытием для нашей семьи. Мы погрузились в атмосферу Старого города и Готического квартала с ее узкими улочками и величественными церквями. Спасибо Вам Маша!
М
Мартин
2 фев 2024
Мария классный гид, видно что очень любит свое дело! В первый раз в Барселоне и я узнал очень очень много интересных вещей и фактов благодаря Марии. Экскурсия прошла на одном дыхании, хотя ходили по городу 5 часов, увеличили программу. . Супер!
Е
Евгений
25 янв 2024
Мы получили не просто экскурсию, а намного намного больше! Впечатления незабываемые!!! Обязательно Всем рекомендую Марию
Е
Екатерина
22 янв 2024
Мы прилетели в Барселону всего на один день, Мария сделала его незабываемым от начала до конца. Столько тонкостей, скрытых мест, которые самостоятельно ни за что не найти. Помогла с рестораном. Очень рекомендуем!
О
Олег
6 янв 2024
Большое спасибо за интересный рассказ и возможность ощутить дух города, понять как он жил в веках и чем он живёт сейчас. Очень интересно!
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Барселоны
Похожие экскурсии из Барселоны
Индивидуальная
3 часа
По крышам и террасам Барселоны: панорамы, легенды и архитектура
Погрузитесь в магию Барселоны, наслаждаясь её красотой с высоты лучших террас. Идеальные локации для фото и неповторимые истории ждут вас
Начало: На площади Каталонии
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
€190 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Легенды старинной и современной Барселоны: путешествие в сердце города
Погрузитесь в атмосферу Барселоны, где каждый шаг рассказывает историю. От средневековых улиц до современных достопримечательностей
Начало: Площадь Каталунии
Сегодня в 10:30
Завтра в 00:00
€133 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Многоликая Барселона: Путешествие по Готике, Равалю и Борну
Погрузитесь в историю трех уникальных кварталов Барселоны. Легенды, архитектура и неповторимая атмосфера ждут вас
Начало: Площадь Каталонии
27 июня в 10:00
28 июня в 11:00
€160 за всё до 5 чел.