Что вас ждет Мы отправимся с вами на знаменитый бульвар Ла Рамбла, где ненадолго зайдем в Раваль и посетим Гастрономический рай - старинный рынок 19 века и увидим кукол, которые принимают участие в ежегодных уличных парадах в Барселоне. Далее мы пройдем по самым примечательным уголкам Готического квартала, сохранившим архитектурные памятники разных эпох. Вы увидете Собор Святого Креста, узнаете кто такая Св. Эулалия, пройдете по площади, где находился римский Форум, побываете на площади Короля, где чествовали Колумба после долгих плаваний. Мы обязательно заглянем в самый средневековый по духу и архитектуре еврейский квартал Каль. Далее мы посетим самую загадочную и мистическую площадь Старого Города, увидим самую узкую улочку в Барселоне, пройдемся по местам где снимали фильм Парфюмер. По желанию, выпьем по чашечке кофе в старинном кафе 1887 года и узнаем, где провел свои самые последние дни Антонио Гауди. Важная информация • Выбирайте удобную обувь и одежду по погоде.

Возьмите с собой на прогулку бутылку питьевой воды.