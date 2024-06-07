читать дальше

и о природе вокруг. Может прочесть любые следы животных на дороге, рассказать о каждом камушке или деревце. Очень приятно, что детально объяснили куда и как добираться. Сам маршрут доступный для всех, лучше одевать удобную спортивную или хайкинговую обувь. Подьем около 650 метров. На высоте открывается красивый вид на окрестности. Очень был вкусный обед на высоте, с хамоном, сыром и фруктами! Очень было интересно послушать про особенности жизни, населения, менталитет, культуру и историю! PS - спасибо большое за открытку к дню рождения, Никита! ❤️