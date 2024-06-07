Треккинг в Барселоне

Найдено 3 экскурсии в категории «Треккинг и походы» в Барселоне на русском языке, цены от €80. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Экотур в каталонских горах
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
45 отзывов
Экотур в каталонских горах: путешествие сквозь века и природу
Погрузитесь в историю и красоту каталонских гор во время эксклюзивного экотура. Познакомьтесь с древними памятниками и уникальной природой
Начало: В деревне Aiguafreda
Завтра в 19:30
10 июня в 10:30
80 за человека
Древней дорогой Айгвафреда: треккинг
🚶 Пешая
Индивидуальная
10 часов
6 отзывов
Древней дорогой Айгвафреда: треккинг
Серьёзный подъём к средневековому городку Эль Бруль в горах Монтсени
Начало: В деревне Aiguafreda
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
160 за человека
Треккинг на вершину горы Тагаманент
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
8 отзывов
Треккинг на вершину горы Тагаманент
Древняя крепость, пикник на вершине горы и восхитительные пейзажи горной Каталонии
Начало: В деревне Aiguafreda
10 июня в 10:30
11 июня в 10:30
100 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • A
    Anna
    7 июня 2024
    Экотур в каталонских горах
    Прекрасно провели время на экскурсии. Несложный, но очень живописный маршрут. Большое спасибо Никите за помощь по любым вопросам и интересный рассказ!
  • К
    Ксения
    5 мая 2024
    Треккинг на вершину горы Тагаманент
    Экскурсия в горы была абсолютно незабываемой и интересной! Никита очень эрудированный и любящий Испанию. Только самые лучшие рекомендации!! Браво)
  • А
    Анна
    29 апреля 2024
    Треккинг на вершину горы Тагаманент
    Замечательное однодневное путешествие! Никита, большое спасибо! Мне очень понравилось, что вы меня встретили на платформе, а после окончания экскурсии проводили
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    на поезд. Подъем на гору комфортный, пикник на вершине незабываемый. Друзья, рекомендую экскурсию! Никита, как местный житель, с любовью рассказывает о растениях и животных, встречающихся в горах. О том, как живут в испанской деревне и хранят древние традиции. Отлично подойдет любителям активного отдыха!

    Замечательное однодневное путешествие! Никита, большое спасибо! Мне очень понравилось, что вы меня встретили на платформе, а
  • I
    Inga
    20 марта 2024
    Экотур в каталонских горах
    Очень рады и благодарны за такую чудесную экскурсию! К нашему счастью, Никита оказался не только очень знающим, мудрым и светлым гидом,
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    а также был открыт поменять тур, прислушавшись к нашему желанию посетить Дольмены. Всем сердцем рекомендуем экскурсию по Дольменам с Никитой! Вы наполнитесь не только целебной энергией этих фантастических мест, но и сердечным счастьем, познакомившись с таким добродушным человеком. К сожалению эту экскурсию вы не найдёте на Трипстере, поэтому обратитесь с запросом к администрации сайта. Они помогут. Порадуйте своё сердце!:)

  • A
    Agata
    17 февраля 2024
    Треккинг на вершину горы Тагаманент
    Отметила свой день рождения на этой экскурсии 🎁🎂🎉 Никита очень заботливый, аккуратный гид, который все знает о местности, где живет
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    и о природе вокруг. Может прочесть любые следы животных на дороге, рассказать о каждом камушке или деревце. Очень приятно, что детально объяснили куда и как добираться. Сам маршрут доступный для всех, лучше одевать удобную спортивную или хайкинговую обувь. Подьем около 650 метров. На высоте открывается красивый вид на окрестности. Очень был вкусный обед на высоте, с хамоном, сыром и фруктами! Очень было интересно послушать про особенности жизни, населения, менталитет, культуру и историю! PS - спасибо большое за открытку к дню рождения, Никита! ❤️

    Отметила свой день рождения на этой экскурсии 🎁🎂🎉 Никита очень заботливый, аккуратный гид, который все знаетОтметила свой день рождения на этой экскурсии 🎁🎂🎉 Никита очень заботливый, аккуратный гид, который все знаетОтметила свой день рождения на этой экскурсии 🎁🎂🎉 Никита очень заботливый, аккуратный гид, который все знаетОтметила свой день рождения на этой экскурсии 🎁🎂🎉 Никита очень заботливый, аккуратный гид, который все знаетОтметила свой день рождения на этой экскурсии 🎁🎂🎉 Никита очень заботливый, аккуратный гид, который все знает
  • М
    Марина
    8 ноября 2023
    Экотур в каталонских горах
    Мы с дочкой получили огромное удовольствие - от природы, рассказа, пикника! После нескончаемой толпы в Барселоне - бальзам на душу. Все было прекрасно, спасибо Никите.
    Мы с дочкой получили огромное удовольствие - от природы, рассказа, пикника! После нескончаемой толпы в БарселонеМы с дочкой получили огромное удовольствие - от природы, рассказа, пикника! После нескончаемой толпы в БарселонеМы с дочкой получили огромное удовольствие - от природы, рассказа, пикника! После нескончаемой толпы в Барселоне
  • С
    Салам
    13 июня 2023
    Древней дорогой Айгвафреда: треккинг
    Прекрасная прогулка! Точнее даже путешествие. 10 часов по прекрасной природе, посетили самые разные локации, от укромных мест "только для местных" до Мишленовского ресторана.
  • С
    Светлана
    17 сентября 2019
    Древней дорогой Айгвафреда: треккинг
    Живая природа - что может быть прекраснее? Куда бы вы не помотрели… там есть что увидеть. Вперёд и вы не
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    пожалеете! Я очень рада, что несмотря на свой не юный возраст и не ахти какую физическую форму не испугалась и получила море ощущений. День в горах остался самым запоминающимся из всех дней проведенных в Испании.

  • B
    Berta
    25 декабря 2018
    Древней дорогой Айгвафреда: треккинг
    Экскурсия была великолепная. Вся семья была горда собой что преодолели расстояние и восхождение. Все влюблены в Никиту. Огромное спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Барселоне в категории «Треккинг и походы»

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  2. Саграда Фамилия
  3. Дом Бальо
  4. Старый город
  5. Площадь Каталонии
  6. Рынок Бокерия
  7. Королевская площадь
  8. Парк Гуэль
  9. Тибидабо
  10. Дом Мила
Сколько стоит экскурсия по Барселоне в июне 2024
Сейчас в Барселоне в категории "Треккинг и походы" можно забронировать 3 экскурсии от 80 до 160. Туристы уже оставили гидам 59 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Экскурсии на русском языке в Барселоне (Испания 🇪🇸) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Треккинг и походы», 59 ⭐ отзывов, цены от €80. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Испании. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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