Индивидуальная фотопрогулка по Барселоне подарит уникальные кадры и впечатления. Утренние или дневные часы на выбор, прогулка охватывает Готический квартал и парк Цитадели. История города оживает на улочках, а в парке вас ждут живописные аллеи и фонтан. Через несколько дней получите 50 обработанных фото. Профессиональная камера и объективы гарантируют качество снимков. Ваши эмоции и моменты будут запечатлены в лучших традициях фотоискусства

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание фото-прогулки

Готический квартал: история в каменном лабиринте

Вы отправитесь в увлекательное путешествие по старинным улочкам Готического квартала. Я расскажу о каждом уголке этого удивительного района и запечатлею лучшие мгновения прогулки. Вы узнаете, как появилось первое поселение и до какого века границы Барселоны были именно здесь.

Парк Цитадели: невероятный фонтан и фруктовые деревья

Вы попадёте в парк Цитадели, которые был построен на месте крупнейшей крепости города. Увидите великолепный фонтан «Большой каскад», над которым работал Гауди. Прогуляетесь по уютным аллеям в окружении фруктовых деревьев. А я сделаю атмосферные снимки, которые пополнят вашу фотоколлекцию.

Организационные детали