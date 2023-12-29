Пройтись по историческим уголкам Барселоны и получить атмосферные снимки на память
Мы можем выйти утром, когда город ещё спит, или днём, когда улицы полны энергии — по вашему настроению.
Вы побываете в двух локациях — Готическом квартале, откуда началась история Барселоны, и парке Цитадели с живописными аллеями. Я расскажу историю города и сделаю множество снимков — постановочных и живых — на выбор. Ваши эмоции и впечатления — в фокусе моей камеры!
Вы побываете в двух локациях — Готическом квартале, откуда началась история Барселоны, и парке Цитадели с живописными аллеями. Я расскажу историю города и сделаю множество снимков — постановочных и живых — на выбор. Ваши эмоции и впечатления — в фокусе моей камеры!
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
Готический квартал: история в каменном лабиринте
Вы отправитесь в увлекательное путешествие по старинным улочкам Готического квартала. Я расскажу о каждом уголке этого удивительного района и запечатлею лучшие мгновения прогулки. Вы узнаете, как появилось первое поселение и до какого века границы Барселоны были именно здесь.
Парк Цитадели: невероятный фонтан и фруктовые деревья
Вы попадёте в парк Цитадели, которые был построен на месте крупнейшей крепости города. Увидите великолепный фонтан «Большой каскад», над которым работал Гауди. Прогуляетесь по уютным аллеям в окружении фруктовых деревьев. А я сделаю атмосферные снимки, которые пополнят вашу фотоколлекцию.
Организационные детали
- Через 3–5 дней после прогулки вы получите от 50 фото в обработке ссылкой на облако
- По желанию в парке Цитадели можно прокатиться на лодке по пруду — €6/30 мин.
- От Готического квартала до парка Цитадели поедем на автобусе или такси. Проезд оплачивается путешественниками.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на площади Каталонии
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваш гид в Барселоне
Здравствуйте! Меня зовут Дмитрий. Я профессиональный гид и фотограф в Барселоне с опытом работы более 7 лет. Специализируюсь на индивидуальных экскурсиях и фотосессиях. Стараюсь по-особенному раскрыть красоту этого удивительного места. Моё глубокое знание истории, культуры и архитектуры Барселоны позволяет создавать увлекательные экскурсии и рассказывать истории, которые оживляют прошлое города. Каждый тур адаптирован под интересы и предпочтения гостей, чтобы сделать пребывание в Барселоне незабываемым. Как профессиональный фотограф, я стремлюсь запечатлеть уникальные моменты в жизни моих клиентов. Моя работа не ограничивается просто съёмкой — я создаю атмосферу, в которой каждая фотография становится историей. Благодаря знанию лучших мест для съёмок я даю гостям возможность сохранить воспоминания о поездке в этот захватывающий город.
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