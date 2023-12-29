Мы можем выйти утром, когда город ещё спит, или днём, когда улицы полны энергии — по вашему настроению. Вы побываете в двух локациях — Готическом квартале, откуда началась история Барселоны, и парке Цитадели с живописными аллеями. Я расскажу историю города и сделаю множество снимков — постановочных и живых — на выбор. Ваши эмоции и впечатления — в фокусе моей камеры!

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Описание

Что вас ожидает

Готический квартал: история в каменном лабиринте

Вы отправитесь в увлекательное путешествие по старинным улочкам Готического квартала. Я расскажу о каждом уголке этого удивительного района и запечатлею лучшие мгновения прогулки. Вы узнаете, как появилось первое поселение и до какого века границы Барселоны были именно здесь.

Парк Цитадели: невероятный фонтан и фруктовые деревья

Вы попадёте в парк Цитадели, которые был построен на месте крупнейшей крепости города. Увидите великолепный фонтан «Большой каскад», над которым работал Гауди. Прогуляетесь по уютным аллеям в окружении фруктовых деревьев. А я сделаю атмосферные снимки, которые пополнят вашу фотоколлекцию.

Организационные детали