Индивидуальная фотопрогулка по Барселоне подарит уникальные кадры и впечатления. Утренние или дневные часы на выбор, прогулка охватывает Готический квартал и парк Цитадели. История города оживает на улочках, а в парке вас ждут живописные аллеи и фонтан. Через несколько дней получите 50 обработанных фото. Профессиональная камера и объективы гарантируют качество снимков. Ваши эмоции и моменты будут запечатлены в лучших традициях фотоискусства
5 причин купить эту прогулку с фотографом
- 📸 Профессиональная фотосессия
- 🏛 Исторические локации
- 🌳 Живописные природные виды
- 📅 Гибкий выбор времени
- 🎨 Уникальные снимки на память
Что можно увидеть
- Готический квартал
- Парк Цитадели
- Фонтан Большой каскад
Описание фото-прогулки
Готический квартал: история в каменном лабиринте
Вы отправитесь в увлекательное путешествие по старинным улочкам Готического квартала. Я расскажу о каждом уголке этого удивительного района и запечатлею лучшие мгновения прогулки. Вы узнаете, как появилось первое поселение и до какого века границы Барселоны были именно здесь.
Парк Цитадели: невероятный фонтан и фруктовые деревья
Вы попадёте в парк Цитадели, которые был построен на месте крупнейшей крепости города. Увидите великолепный фонтан «Большой каскад», над которым работал Гауди. Прогуляетесь по уютным аллеям в окружении фруктовых деревьев. А я сделаю атмосферные снимки, которые пополнят вашу фотоколлекцию.
Организационные детали
- Через 3–5 дней после прогулки вы получите от 50 фото в обработке ссылкой на облако
- Съёмка проходит на профессиональную камеру Nikon D850 с объективами Nikkor AF-S 24-70mm и Nikkor AF 80-200mm
- По желанию в парке Цитадели можно прокатиться на лодке по пруду — €6/30 мин.
- От Готического квартала до парка Цитадели поедем на автобусе или такси. Проезд оплачивается путешественниками
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Каталонии
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваш гид в Барселоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Здравствуйте! Меня зовут Дмитрий. Я профессиональный гид и фотограф в Барселоне с опытом работы более 7 лет. Специализируюсь на индивидуальных экскурсиях и фотосессиях. Стараюсь по-особенному раскрыть красоту этого удивительного места.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Всё было настолько комфортно, без спешки и суеты, что удалось по-настоящему насладиться моментом.
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У
Был в Барселоне в конце декабря. Я очень рад, что выбрал Дмитрия!! Знания Дмитрия об истории города сделали прогулку незабываемой. Дмитрий не только делился интересными фактами, отвечал на все интересующие
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N
Обычно не оставляю отзывы, но тут я просто не смогла пройти мимо!
Были в Барселоне в начале марта, 2 семьи: 4 взрослых и 3-е детей (8, 10 и 12 лет)
Мы очень
Были в Барселоне в начале марта, 2 семьи: 4 взрослых и 3-е детей (8, 10 и 12 лет)
Мы очень
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