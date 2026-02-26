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Фотопрогулка по Старому городу

Погрузитесь в атмосферу Барселоны, исследуя её исторические уголки. Вас ждут уникальные снимки и незабываемые впечатления в Готическом квартале и парке Цитадели
Индивидуальная фотопрогулка по Барселоне подарит уникальные кадры и впечатления. Утренние или дневные часы на выбор, прогулка охватывает Готический квартал и парк Цитадели. История города оживает на улочках, а в парке вас ждут живописные аллеи и фонтан. Через несколько дней получите 50 обработанных фото. Профессиональная камера и объективы гарантируют качество снимков. Ваши эмоции и моменты будут запечатлены в лучших традициях фотоискусства
5
3 отзыва

5 причин купить эту прогулку с фотографом

  • 📸 Профессиональная фотосессия
  • 🏛 Исторические локации
  • 🌳 Живописные природные виды
  • 📅 Гибкий выбор времени
  • 🎨 Уникальные снимки на память
Фотопрогулка по Старому городу
Фотопрогулка по Старому городу
Фотопрогулка по Старому городу

Что можно увидеть

  • Готический квартал
  • Парк Цитадели
  • Фонтан Большой каскад

Описание фото-прогулки

Готический квартал: история в каменном лабиринте

Вы отправитесь в увлекательное путешествие по старинным улочкам Готического квартала. Я расскажу о каждом уголке этого удивительного района и запечатлею лучшие мгновения прогулки. Вы узнаете, как появилось первое поселение и до какого века границы Барселоны были именно здесь.

Парк Цитадели: невероятный фонтан и фруктовые деревья

Вы попадёте в парк Цитадели, которые был построен на месте крупнейшей крепости города. Увидите великолепный фонтан «Большой каскад», над которым работал Гауди. Прогуляетесь по уютным аллеям в окружении фруктовых деревьев. А я сделаю атмосферные снимки, которые пополнят вашу фотоколлекцию.

Организационные детали

  • Через 3–5 дней после прогулки вы получите от 50 фото в обработке ссылкой на облако
  • Съёмка проходит на профессиональную камеру Nikon D850 с объективами Nikkor AF-S 24-70mm и Nikkor AF 80-200mm
  • По желанию в парке Цитадели можно прокатиться на лодке по пруду — €6/30 мин.
  • От Готического квартала до парка Цитадели поедем на автобусе или такси. Проезд оплачивается путешественниками

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Каталонии
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий
Дмитрий — ваш гид в Барселоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Здравствуйте! Меня зовут Дмитрий. Я профессиональный гид и фотограф в Барселоне с опытом работы более 7 лет. Специализируюсь на индивидуальных экскурсиях и фотосессиях. Стараюсь по-особенному раскрыть красоту этого удивительного места.
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Моё глубокое знание истории, культуры и архитектуры Барселоны позволяет создавать увлекательные экскурсии и рассказывать истории, которые оживляют прошлое города. Каждая экскурсия адаптирована под интересы и предпочтения гостей, чтобы сделать пребывание в Барселоне незабываемым. Как профессиональный фотограф, я стремлюсь запечатлеть уникальные моменты в жизни моих клиентов. Моя работа не ограничивается просто съёмкой — я создаю атмосферу, в которой каждая фотография становится историей. Благодаря знанию лучших мест для съёмок я даю гостям возможность сохранить воспоминания о поездке в этот захватывающий город.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Лиана
Всё было настолько комфортно, без спешки и суеты, что удалось по-настоящему насладиться моментом.
Всё было настолько комфортно, без спешки и суеты, что удалось по-настоящему насладиться моментом.
Всё было настолько комфортно, без спешки и суеты, что удалось по-настоящему насладиться моментом.
Всё было настолько комфортно, без спешки и суеты, что удалось по-настоящему насладиться моментом.
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У
Был в Барселоне в конце декабря. Я очень рад, что выбрал Дмитрия!! Знания Дмитрия об истории города сделали прогулку незабываемой. Дмитрий не только делился интересными фактами, отвечал на все интересующие
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меня вопросы, но и создавал атмосферу комфорта и доверия, что позволило мне расслабиться и наслаждаться моментом))
Фотографии получились потрясающие, места выбранные Дмитрием идеально передавали дух Барселоны.
Прекрасно провел время и получил множество красивых фотографий на память. Благодарен Дмитрию за профессионализм и тепло, с которым он подходит к своему делу. Рекомендую всем, кто хочет сделать свою фотосессию незабываемой!

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N
Обычно не оставляю отзывы, но тут я просто не смогла пройти мимо!
Были в Барселоне в начале марта, 2 семьи: 4 взрослых и 3-е детей (8, 10 и 12 лет)
Мы очень
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рады что выбрали именно Дмитрия! Прекрасный гид и фотограф, без понтов, без пафоса, без занудства и с отличным чувством юмора!
Профессионал, с глубоким знанием истории и политики Испании и Барселоны в частности.
Дмитрий быстро почувствовал, что конкретно НАМ было более интересно и очень быстро адаптировался под нас. Показал много интересных мест, рассказал много интересных историй и отвечал на все наши вопросы, даже совсем не по теме.
Фотографии отличные, даже умудрился незаметно сделать шикарный снимок нашей младшей дочери, которая просто ненавидит фотографироваться 😊 Еще было очень приятно, что в то время, на которое была назначена встреча, шел дождь. Попросили перенести на попозже по возможности. Дмитрий отнёсся с полным пониманием и пошел нам на встречу. За это дополнительный респект!

Вобщем, мы просто прекрасно провели время и теперь у нас есть еще и красивые фотографии на память!
Нам очень понравилось, всем! И детям тоже! 10 из 10! Рекомендуем!!!

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