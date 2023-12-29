Фотопрогулка по Старому городу
Индивидуальная фото-прогулка в Барселоне

Пройтись по историческим уголкам Барселоны и получить атмосферные снимки на память

Мы можем выйти утром, когда город ещё спит, или днём, когда улицы полны энергии — по вашему настроению.

Вы побываете в двух локациях — Готическом квартале, откуда началась история Барселоны, и парке Цитадели с живописными аллеями. Я расскажу историю города и сделаю множество снимков — постановочных и живых — на выбор. Ваши эмоции и впечатления — в фокусе моей камеры!
Фотопрогулка по Старому городу
Фотопрогулка по Старому городу
Фотопрогулка по Старому городу
Фотопрогулка по Старому городу
Фотопрогулка по Старому городу
Фотопрогулка по Старому городу
Фотопрогулка по Старому городу
Фотопрогулка по Старому городу
Фотопрогулка по Старому городу
Фотопрогулка по Старому городу
Фотопрогулка по Старому городу
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

Готический квартал: история в каменном лабиринте

Вы отправитесь в увлекательное путешествие по старинным улочкам Готического квартала. Я расскажу о каждом уголке этого удивительного района и запечатлею лучшие мгновения прогулки. Вы узнаете, как появилось первое поселение и до какого века границы Барселоны были именно здесь.

Парк Цитадели: невероятный фонтан и фруктовые деревья

Вы попадёте в парк Цитадели, которые был построен на месте крупнейшей крепости города. Увидите великолепный фонтан «Большой каскад», над которым работал Гауди. Прогуляетесь по уютным аллеям в окружении фруктовых деревьев. А я сделаю атмосферные снимки, которые пополнят вашу фотоколлекцию.

Организационные детали

  • Через 3–5 дней после прогулки вы получите от 50 фото в обработке ссылкой на облако
  • По желанию в парке Цитадели можно прокатиться на лодке по пруду — €6/30 мин.
  • От Готического квартала до парка Цитадели поедем на автобусе или такси. Проезд оплачивается путешественниками.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Каталонии
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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