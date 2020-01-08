7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Услышать щекочущие душу и нервы истории, подойти к «Дому вампирши» и увидеть мистический Раваль

Евгений
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Евгений – ваш гид
Мы погрузимся в мир ужаса и разврата, гуляя узкими улочками, на которых раньше происходили коварные убийства.

Я расскажу историю мучительницы нескольких десятков детей и покажу дом, в котором она жила и творила свои чёрные дела.
13 за человека
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Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 25 человек
Встреча на площади Каталонии
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У этой экскурсии7 отзывов
4.86
Хроники преступной Барселоны
Хроники преступной Барселоны

Что вас ожидает

Любимец богемы
Район Раваль — то место, где с давних времён селились маргиналы: бандиты, грабители, убийцы, насильники. Здесь до сих пор сохранилась криминальная атмосфера, и именно за это его любят писатели, поэты, художники, журналисты. Вы минуете бары, где любили бывать Сальвадор Дали, Гарсия Лорка и Эрнест Хемингуэй. А также дом, в котором развлекался с девушками Пабло Пикассо.

«Красные фонари» Раваля
Вечером Раваль оживает: открываются бары, на работу выходят девушки легкого поведения, по улицам плывут облака с необычным запахом курева. В подобных декорациях легко почувствовать себя героем мистического фильма. Остроты нашей прогулке добавят городские легенды и жуткие предания.

Пятница. Вечер. У «Дома вампирши»
В Равале когда-то промышляла «барселонская вампирша». Я расскажу вам реальную историю про женщину, которая расчленяла детей и продавала их кровь. Мы увидим дом, в котором, по слухам, живёт привидение, отыщем «детский сад для кошек», и, может быть, встретим самого большого в Барселоне кота со звучным именем Фернандо Батеро.

Хроники преступной Барселоны
Хроники преступной Барселоны
Хроники преступной Барселоны
Хроники преступной Барселоны
Хроники преступной Барселоны
Хроники преступной Барселоны
Хроники преступной Барселоны
Хроники преступной Барселоны
Хроники преступной Барселоны
Хроники преступной Барселоны
Хроники преступной Барселоны
Хроники преступной Барселоны
Хроники преступной Барселоны
Хроники преступной Барселоны
Хроники преступной Барселоны

Экскурсия проводится в понедельник, среду и пятницу в 21:30

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 25 человек.
  • Местов встречи для начала тура на площади Каталонии.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Евгений
Евгений
Журналист. Сценарист. Собиратель городских историй. Живу в Барселоне с 2012 года. Провожу необычные экскурсии и устраиваю приключения по всей Каталонии — в монастырь Монтсеррат, по местам Сальвадора Дали, в Таррагону, в средневековые города региона... А также могу организовать для вас и ваших друзей увлекательную игру-квест с поиском «сокровищ» в самых интересных районах города.
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7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

8 января 2020
Долго выбирала экскурсии в Барселоне, по отзывам нашла Евгения и теперь присоединяюсь к большинству положительных отзывов других посетителей экскурсий Евгения. Интересно, познавательно, неутомительно, с юмором и интересными легендами.. Евгений профессионально проводит экскурсии, имеет удобное оборудование, повышающее комфорт проведения, внимателен к слушателям. Большое спасибо!
7 января 2020
Все очень понравилось, жаль не хватило времени на другие экскурсии
5 ноября 2019
Сегодня, 04.11.2019 первые два часа в Барселоне, после перелета и первое впечатление о Барселоне - экскурсия с Евгением "Хроники преступной Барселоны". Мне очень понравилась экскурсия, гид, материал, подача, но экскурсия на любителя. Но пока не попробуешь не поймешь! Рекомендую эту экскурсию, это другая Барселона!
29 сентября 2019
Великолепный гид! Лучший в Барселоне! Великолепный рассказчик. Вернулся в Барселону - значит обязательна прогулка с Евгением. В этот раз даже с друзьями! Сама экскурсия - полноценное погружение в тайны Барселоны. Никакого информационного перегруза, никакой интенсивной беготни. 5 из 5!
29 сентября 2018
Очень увлекательно! Евгений - отличный рассказчик. Эрудирован, владеет красивым литературным языком, разбирается в истории и архитектуре. Успели впечатлиться темной стороной Барселоны, районом El Raval. Идеальный выбор для вечера в Барселоне.
30 июля 2016
Евгений отличный рассказчик и собеседн к. От этой истории "вампирши" сердце замирает. Очень поражает своей бездушностью местная героиня. Евгений наше Вам огромное спасибо за приятный вечер.
14 февраля 2015
Спасибо! Отлично! Всем рекомендую!

Евгений проводит ещё 10 экскурсий

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