7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Хроники преступной Барселоны

Мне казалось, мы в каком-то кино… И это так будоражило и оживляло воображение!
На чёрной-чёрной улице, в чёрном-чёрном доме… Приглашаю спуститься в мир ужаса и разврата! Вы услышите щекочущие душу и нервы истории о коварных преступниках, чьи тёмные дела со временем обросли легендами. Заглянете в окна дома вампирши и увидите зловещий район барселонских маргиналов.
4.9
46 отзывов
Хроники преступной Барселоны
Хроники преступной Барселоны
Хроники преступной Барселоны

Описание экскурсии

Богемный квартал

Раваль — то место, где с давних времён селились бандиты, грабители и убийцы. Его особая аура до сих пор привлекает сюда писателей, поэтов, художников и журналистов. А были времена — в местных барах засиживались Дали и Хемингуэй, пока в доме напротив Пикассо пускался во все тяжкие.

«Красные фонари» Раваля

Вечером квартал сбрасывает маску добропорядочности: открываются злачные заведения, на работу выходят девушки легкого поведения, улицы наполняют известные ароматы. Остроты нашей прогулке добавят городские легенды и жуткие предания.

Проклятое место

В Равале каждый знает, что когда-то здесь промышляла «барселонская вампирша». Я расскажу леденящую кровь историю, которая основана на реальных событиях. Мы увидим дом, в котором, по слухам, живёт привидение. И, если повезёт, встретим загадочного кота, которого зовут (нет-нет, не Бегемот) — Фернандо Батеро.

Организационные детали

Экскурсия по содержанию подходит для путешественников старше 16 лет.

в четверг в 20:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник€40
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Каталонии
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг в 20:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений
Евгений — ваш гид в Барселоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 2 часа 20 минут
Провёл экскурсии для 9523 туристов
Журналист. Сценарист. Собиратель городских историй. Живу в Барселоне с 2012 года. Провожу необычные экскурсии и устраиваю приключения по всей Каталонии — в монастырь Монтсеррат, по местам Сальвадора Дали, в Таррагону, в средневековые города региона… А также могу организовать для вас и ваших друзей увлекательную игру-квест с поиском «сокровищ» в самых интересных районах города.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 46 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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А
Было очень интересно послушать про немного другую Барселону, особенно в контрасте с Готическим кварталом, такие разные районы, которые разделяет всего одна улица. Получилось аутентично, Евгений правда умеет интересно приподнести материал. Услышали много городских историй и легенд, про которые без гида бы даже не узнали, спасибо!
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В
От экскурсии осталась в полном восторге!
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Agata
Очень классная экскурсия, если хотите узнать все о злополучных улочках Барселоны. Классно прошлись по району и услышали разнообразные истории прошлого и настоящего. Особенно понравилась историю про Барселонскую Вампиршу, слышала ее
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до этого, но чтобы вот так увидеть и услышать воочию - вау!

Евгений просто супер-пупер гид, просто восторг! Поставленная, чуть ли не актерская речь со всеми роскошными акцентами и идеально подготовленная и отрепетированная речь-сценарий! На все, даже дурацкие, вопросы у Евгения есть ответ! Даже если мимо что-то проходили и спрашивали «а это что?», гид всегда имел ответ! Кажется нет того, что он не знает!

Очень здорово, что Евгений очень подготовленный и выдает наушники, благодаря чему можно все слышать и гиду не нужно громко говорить. Так же здорово, что у гида даже есть фонарик, что подсветить издалека самые интересные местечки в архитектуре.

Очень рекомендую!

Очень классная экскурсия, если хотите узнать все о злополучных улочках Барселоны. Классно прошлись по району и
Очень классная экскурсия, если хотите узнать все о злополучных улочках Барселоны. Классно прошлись по району и
Очень классная экскурсия, если хотите узнать все о злополучных улочках Барселоны. Классно прошлись по району и
Очень классная экскурсия, если хотите узнать все о злополучных улочках Барселоны. Классно прошлись по району и
Очень классная экскурсия, если хотите узнать все о злополучных улочках Барселоны. Классно прошлись по району и
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Яна
Очень интересная прогулка с увлекательными историями. Я в восторге. Евгений просто шикарно рассказывал истории. Нам очень понравилось, если хотите интересно провести вечер, я прям рекомендую прогуляться с Евгением.
Очень интересная прогулка с увлекательными историями. Я в восторге. Евгений просто шикарно рассказывал истории. Нам очень
Очень интересная прогулка с увлекательными историями. Я в восторге. Евгений просто шикарно рассказывал истории. Нам очень
Очень интересная прогулка с увлекательными историями. Я в восторге. Евгений просто шикарно рассказывал истории. Нам очень
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Алина
С уверенностью могу сказать, что данную экскурсию ведёт профессионал.

Интересная подача, уникальные истории, которые захватывают дух.

Два часа пролетели незаметно.

Однозначно советую посетить и окунуться в преступный и криминальный мир.
С уверенностью могу сказать, что данную экскурсию ведёт профессионал.
С уверенностью могу сказать, что данную экскурсию ведёт профессионал.
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Мила
Экскурсия прошла на одном дыхании. Я даже не заметила, как пролетели два с половиной часа. Истории перетекали одна в другую. Евгений успевал отвечать на наши вопросы, так что мы узнали не только о прошлом, но и настоящем. Рекомендую.
Экскурсия прошла на одном дыхании. Я даже не заметила, как пролетели два с половиной часа. Истории
Экскурсия прошла на одном дыхании. Я даже не заметила, как пролетели два с половиной часа. Истории
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