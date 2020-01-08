7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Любимец богемы

Район Раваль — то место, где с давних времён селились маргиналы: бандиты, грабители, убийцы, насильники. Здесь до сих пор сохранилась криминальная атмосфера, и именно за это его любят писатели, поэты, художники, журналисты. Вы минуете бары, где любили бывать Сальвадор Дали, Гарсия Лорка и Эрнест Хемингуэй. А также дом, в котором развлекался с девушками Пабло Пикассо.

«Красные фонари» Раваля

Вечером Раваль оживает: открываются бары, на работу выходят девушки легкого поведения, по улицам плывут облака с необычным запахом курева. В подобных декорациях легко почувствовать себя героем мистического фильма. Остроты нашей прогулке добавят городские легенды и жуткие предания.

Пятница. Вечер. У «Дома вампирши»

В Равале когда-то промышляла «барселонская вампирша». Я расскажу вам реальную историю про женщину, которая расчленяла детей и продавала их кровь. Мы увидим дом, в котором, по слухам, живёт привидение, отыщем «детский сад для кошек», и, может быть, встретим самого большого в Барселоне кота со звучным именем Фернандо Батеро.