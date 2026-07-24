7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

На чёрной-чёрной улице, в чёрном-чёрном доме… Приглашаю спуститься в мир ужаса и разврата! Вы услышите щекочущие душу и нервы истории о коварных преступниках, чьи тёмные дела со временем обросли легендами. Заглянете в окна дома вампирши и увидите зловещий район барселонских маргиналов.

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Описание экскурсии

Богемный квартал

Раваль — то место, где с давних времён селились бандиты, грабители и убийцы. Его особая аура до сих пор привлекает сюда писателей, поэтов, художников и журналистов. А были времена — в местных барах засиживались Дали и Хемингуэй, пока в доме напротив Пикассо пускался во все тяжкие.

«Красные фонари» Раваля

Вечером квартал сбрасывает маску добропорядочности: открываются злачные заведения, на работу выходят девушки легкого поведения, улицы наполняют известные ароматы. Остроты нашей прогулке добавят городские легенды и жуткие предания.

Проклятое место

В Равале каждый знает, что когда-то здесь промышляла «барселонская вампирша». Я расскажу леденящую кровь историю, которая основана на реальных событиях. Мы увидим дом, в котором, по слухам, живёт привидение. И, если повезёт, встретим загадочного кота, которого зовут (нет-нет, не Бегемот) — Фернандо Батеро.

Организационные детали

Экскурсия по содержанию подходит для путешественников старше 16 лет.