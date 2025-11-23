Скалы Монсеррата похожи на фантастических великанов. На вершине укрылся монастырь — место притяжения паломников и туристов.
Чтобы насладиться тишиной и необычной духовной атмосферой этого места, я проведу вас тайными тропами.
А потом вы увидите статую Чёрной Мадонны, услышите хор мальчиков в соборе и при желании попробуете домашний сыр на местном рынке.
Описание экскурсии
Мы отправимся на Монсеррат не как туристы, а как те, кто пришёл по зову — к горам, легендам и тишине.
- Тайными тропами мы поднимемся к монастырю
- Вы увидите Чёрную Мадонну — покровительницу Каталонии
- Будем останавливаться на смотровых, куда не заезжают экскурсионные автобусы
- Вы будете смотреть, слушать, удивляться, а в какой-то момент мы замолчим, потому что к этим видам нечего добавить
- Если повезёт, послушаем песнопение хора Escolania
- На вершине окажемся в гастрономическом раю — будем дегустировать свежие каталонские сыры на рынке, чтобы почувствовать вкус гор и традиций
Вы узнаете:
- Почему Монсеррат — настоящий магнит для души и приключений
- Какие тайны скрывает Чёрная Мадонна
- Как монахи хранят секреты веков в тишине и мощи этих скал
- И многое другое
Кому подойдёт экскурсия
- Тем, кто ищет впечатлений, хочет почувствовать место, а не пробежать по чек-листу и поставить галочку
- Устал от толпы и хочет попасть в душевную компанию
- Взрослым, подросткам, мечтателям, одиноким душам и влюблённым
Организационные детали
- Поездка из Барселоны до Монсеррата занимает около часа и проходит на автомобиле Toyota CHR
- Подъём на вершину несложный. Для людей с ограниченной мобильностью мы можем заранее обсудить вариант с упрощённым маршрутом (согласуем в переписке)
- Дополнительно оплачивается входной билет в монастырь — €8–23 за чел. Желательно бронировать экскурсию заранее, чтобы гарантировать наличие билетов на нужную дату
- Напитки, обед (€15–25 за чел.) и билет на фуникулёр (€9 за чел.) — по желанию
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Барселоне
Провела экскурсии для 404 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Татьяна, и я лицензированный гид. По Барселоне мало просто «праздно гулять» — следует проникнуться духом и историей, жизнью и обычаями, стилем и самой атмосферой. Живу в Барселоне
