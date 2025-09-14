В его работах нет прямых линий и шаблонов, но есть поток, движение и ассоциации: деревья, волны, панцири, пламя. Гауди проектировал дома и параллельно создавал миры, в которых человек ощущает себя как в фантастическом сне. Я приглашаю вас рассмотреть его здания вблизи, понаблюдать за игрой света на фасадах. И прокатиться по Барселоне, которая вдохновляла архитектора.

Описание экскурсии

Саграда Фамилия (Sagrada Família) — грандиозный храм, символ Барселоны и венец творчества Гауди

(Casa Batlló) — фееричный фасад, вдохновлённый морской темой и образом дракона

(La Pedrera) — волнообразное здание с легендарной крышей, похожей на фантастический ландшафт

(Casa Vicens) — восточный стиль, цветочные мотивы и экзотическая архитектура

(Casa Calvet) — наиболее симметричный и сдержанный фасад с тонкими элементами модерна

(Pabellones Güell) — конюшни и ворота на территории старой усадьбы с потрясающими коваными драконами и органическими формами

У каждого здания мы будем останавливаться, чтобы рассмотреть архитектурные детали и сделать фотографии. При желании поднимемся на смотровую площадку, чтобы увидеть город с высоты и полюбоваться панорамным видом на Саграда Фамилия.

Я расскажу:

Как Гауди черпал вдохновение из природы и как это отразилось в его архитектуре

Почему фасад Саграда Фамилия называют каменной Библией

Откуда взялись волнообразные формы в Каса Мила

Где увидеть Барселону с высоты и взглянуть на творчество мастера по-новому

Организационные детали

Поездка проходит на кабриолете — захватите крем от солнца и головной убор, который плотно держится на голове.