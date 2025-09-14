В его работах нет прямых линий и шаблонов, но есть поток, движение и ассоциации: деревья, волны, панцири, пламя.
Гауди проектировал дома и параллельно создавал миры, в которых человек ощущает себя как в фантастическом сне. Я приглашаю вас рассмотреть его здания вблизи, понаблюдать за игрой света на фасадах. И прокатиться по Барселоне, которая вдохновляла архитектора.
Описание экскурсии
- Саграда Фамилия (Sagrada Família) — грандиозный храм, символ Барселоны и венец творчества Гауди
- Каса Батльо (Casa Batlló) — фееричный фасад, вдохновлённый морской темой и образом дракона
- Каса Мила (La Pedrera) — волнообразное здание с легендарной крышей, похожей на фантастический ландшафт
- Каса Висенс (Casa Vicens) — восточный стиль, цветочные мотивы и экзотическая архитектура
- Каса Калвет (Casa Calvet) — наиболее симметричный и сдержанный фасад с тонкими элементами модерна
- Павильоны Гуэля (Pabellones Güell) — конюшни и ворота на территории старой усадьбы с потрясающими коваными драконами и органическими формами
У каждого здания мы будем останавливаться, чтобы рассмотреть архитектурные детали и сделать фотографии. При желании поднимемся на смотровую площадку, чтобы увидеть город с высоты и полюбоваться панорамным видом на Саграда Фамилия.
Я расскажу:
- Как Гауди черпал вдохновение из природы и как это отразилось в его архитектуре
- Почему фасад Саграда Фамилия называют каменной Библией
- Откуда взялись волнообразные формы в Каса Мила
- Где увидеть Барселону с высоты и взглянуть на творчество мастера по-новому
Организационные детали
Поездка проходит на кабриолете — захватите крем от солнца и головной убор, который плотно держится на голове.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кирилл — ваш гид в Барселоне
Провёл экскурсии для 1661 туриста
Я провожу экскурсии по Барселоне и Каталунии с 2016 года, хотя стараюсь называть их не экскурсиями, а прогулками. Не будет сухих фактов и дат (только по вашему желанию). Я покажу вам Барселону такой, в какую влюбился сам: древнюю и современную, тихую и шумную. Вам понравится!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
О
Оксана
14 сен 2025
Кирилл с интересом рассказал нам историю Барселоны, прокатил по лучшим локациям города, мы остались довольны
