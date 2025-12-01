Я влюблена в этот город шоколада и пузырьков. Живу по соседству и знаю лично почти каждого его винодела. Здесь по утрам пахнет шоколадом и разливают холодное игристое. Сант-Садурни для меня — не туристический маршрут, а часть жизни, которой я с радостью поделюсь.
Моя экскурсия для тех, кому важно почувствовать место изнутри — поговорить с жителями и узнать живые истории.
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Описание экскурсии
Вы увидите:
- мост — портал в cтарый город, украшенный столбиками в виде бутылок игристого
- фасады модернистских домов — кованые лозы, мозаика и витражи расскажут об истории местных винодельческих династий
- дома с прозвищами вроде «Рождённый волком» и «Дом вялого салата»
- обитель филлоксеры — атмосферное место, где хранят память о винной чуме
- шоколадное пространство и много виноделен — их двери, вывески, арки и фамильные логотипы будут сопровождать нас на каждом шагу
- камерную винодельню, куда мы заглянем на бокал кавы — не как туристы, а как друзья виноделов
- аутентичный бар для своих — здесь завершится наша прогулка
Вы узнаете:
- как бедствие стало точкой отсчёта в истории победы над виноградной чумой и расцвета региона
- почему именно здесь родилось каталонское игристое и как произошло его превращение из шампанского в каву
- что означает праздник филлоксеры и какие персонажи участвуют в этой фиесте
- как отличить промышленное игристое от ремесленного и почему после этой прогулки вы начнёте выбирать каву иначе
- что таят в себе странные прозвища домов
- как шоколад, персики, игристое и чёрный петух складываются в местную гастрономию
А ещё будут сюрпризы
К каждой экскурсии я готовлю авторские сувениры. Может, это будет шоколад, сборник рецептов с игристым или открытка с весёлой филлоксерой. Посмотрим, что достанется вам!
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены 2 бокала игристого разной степени выдержки для каждого участника и авторский сувенир
- Не включены дополнительные напитки и закуски, обед — по желанию
- Дети до 12 лет участвуют бесплатно, если их сопровождают взрослые. Можно с собакой — если она дружелюбная и не против кавы
Как добраться из Барселоны:
- До Сант-Садурни-д’Анойя можно добраться на электричке за 50 минут. Билет туда-обратно — около €10–11 за человека
- Я встречу вас на ж/д станции, и мы сразу отправимся в город
- По запросу могу организовать трансфер из Барселоны. Детали уточняйте в переписке
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ж/д станции города Сант-Садурни
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 часов
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Вероника — ваш гид в Барселоне
Провела экскурсии для 209 туристов
Я — Вероника. Живу в Каталонии. Открываю дверь в удивительный мир виноделия. Присоединяйтесь, и вы узнаете много интересного!
