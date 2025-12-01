Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Я влюблена в этот город шоколада и пузырьков. Живу по соседству и знаю лично почти каждого его винодела. Здесь по утрам пахнет шоколадом и разливают холодное игристое. Сант-Садурни для меня — не туристический маршрут, а часть жизни, которой я с радостью поделюсь.



Моя экскурсия для тех, кому важно почувствовать место изнутри — поговорить с жителями и узнать живые истории.