Вы обязательно должны увидеть Монтсеррат, который входит в топ-10 самых красивых мест Испании. Монтсеррат — это горный массив, который находится в 42 км от Барселоны.
Одноименный монастырь был основан в 1025
Описание трансферПо стандартной программе мы выезжаем из Барселоны в 12 дня. К 13.00 приезжаем на обед на оливковую ферму XV века «VINYA NOVA». Вас ждет завораживающий вид на оливковую рощу, деревенская Каталонская кухня и аутентичное фермерское хозяйство с курами, лошадьми, кроликами и символом Каталонии — осликом-мулом. Здесь можно купить оливковое масло «от производителя» и домашнее вино. Мы вместе сами приготовим знаменитую Испанскую закуску Pan con tomate и продегустируем настоящее домашнее вино DOC PRIORAT. Примерно через полтора часа поднимаемся на гору: на фуникулере, зубчатой железной дороге или автомобиле. Фуникулер или поезд оплачиваются дополнительно (+13 евро туда обратно). Предварительно перед экскурсией покупаем билеты для входа в церковь и к Монтсеррат (стоимость 8 евро, в подарок получаем кулон). И около 18.00 мы приезжаем в Барселону.
Вы сами выбираете дату и время
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
Что не входит в цену
- Обед
- Личные расходы
- Фуникулер или поезд - 13 евро
- Входные билеты в базилику - 10 евро
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
