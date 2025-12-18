Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы



Одноименный монастырь был основан в 1025 читать дальше году и здесь хранится Национальная святыня Каталонии — статуя Богоматери с младенцем на коленях.



Встреча с «Черной Мадонной» приносит счастье и гармонию в семью, дарует благословение, здоровье, удачу в любви и детишек. ‌Все Каталонцы регулярно приезжают сюда. Вы обязательно должны увидеть Монтсеррат, который входит в топ-10 самых красивых мест Испании. Монтсеррат — это горный массив, который находится в 42 км от Барселоны.Одноименный монастырь был основан в 1025

Описание трансфер ‌По стандартной программе мы выезжаем из Барселоны в 12 дня. К 13.00 приезжаем на обед на оливковую ферму XV века «VINYA NOVA». Вас ждет завораживающий вид на оливковую рощу, деревенская Каталонская кухня и аутентичное фермерское хозяйство с курами, лошадьми, кроликами и символом Каталонии — осликом-мулом. Здесь можно купить оливковое масло «от производителя» и домашнее вино. ‌Мы вместе сами приготовим знаменитую Испанскую закуску Pan con tomate и продегустируем настоящее домашнее вино DOC PRIORAT. Примерно через полтора часа поднимаемся на гору: на фуникулере, зубчатой железной дороге или автомобиле. Фуникулер или поезд оплачиваются дополнительно (+13 евро туда обратно). ‌Предварительно перед экскурсией покупаем билеты для входа в церковь и к Монтсеррат‌ (стоимость 8 евро, в подарок получаем кулон). И около 18.00 мы приезжаем в Барселону.

