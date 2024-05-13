1 чел.
По популярности
Индивидуальная
10 часов
Устричные фермы во Франции. Тур одного дня
Попробовать свежие устрицы с ферм в живописной лагуне и побывать на шато Пьера Ришара
«Мы отправимся в лагуну Лекат, где в уютной бухте расположились устричные фермы, а при каждой из них — магазины и дегустационные ресторанчики»
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
€479 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Монастырь Монтсеррат и кулинарное приключение на ферме
Откройте для себя духовное наследие Каталонии и погрузитесь в мир гастрономических удовольствий
«А затем отправимся на старинную оливковую ферму, которая ведёт свою историю с начала 16 века»
Сегодня в 09:00
Завтра в 19:00
€350 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
11 часов
Однодневная поездка из Барселоны на юг Франции
Побывать на устричной ферме и увидеть город, который любил Матисс
«Лагуна Лёкат: устричная ферма и дегустация (по желанию)»
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
€750 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООлеся13 мая 2024Интересно рассказывает и аппетит отменный 👍
- ООльга27 марта 2024Очень много впечатлений от экскурсии! Интересно, увлекательно и познавательно. Хочется приехать ещё очень много раз. Были утчены все мои пожелания и даже больше. Рекомендую!
- ННаталья9 января 2024Потрясающая экскурсия в Монастырь Монсеррат. Все было шикарно организовано. Интересно рассказано, Но, главное, что дочка 13 лет была счастлива на
- ЕЕлена7 июня 2023Отличный день! Кирилл интересный рассказчик. Вкусный обед.
- ММихаил13 ноября 2021У меня были высокие ожидания от экскурсии и особенно приятно, что сама экскурсия превзошла мои ожидания. Кирилл великолепный гид и большой профессионал. Я могу с уверенностью рекомендовать и сому экскурсию и конечно же гида.
Ответы на вопросы от путешественников по Барселоне в категории «На ферму»
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