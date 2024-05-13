Очень много впечатлений от экскурсии! Интересно, увлекательно и познавательно. Хочется приехать ещё очень много раз. Были утчены все мои пожелания и даже больше. Рекомендую!

Потрясающая экскурсия в Монастырь Монсеррат. Все было шикарно организовано. Интересно рассказано, Но, главное, что дочка 13 лет была счастлива на

протяжении всей экскурсии (родители подростков меня поймут). Особенная благодарность за необычайно вкусный обед:) Обязательно поедем с Александром и на другие его экскурсии.

М Михаил

У меня были высокие ожидания от экскурсии и особенно приятно, что сама экскурсия превзошла мои ожидания. Кирилл великолепный гид и большой профессионал. Я могу с уверенностью рекомендовать и сому экскурсию и конечно же гида.