Экскурсии по фермам Барселоны

Найдено 3 экскурсии в категории «На ферму» в Барселоне на русском языке, цены от €350. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Устричные фермы во Франции. Тур одного дня
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
9 отзывов
Устричные фермы во Франции. Тур одного дня
Попробовать свежие устрицы с ферм в живописной лагуне и побывать на шато Пьера Ришара
«Мы отправимся в лагуну Лекат, где в уютной бухте расположились устричные фермы, а при каждой из них — магазины и дегустационные ресторанчики»
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
479 за всё до 3 чел.
Монастырь Монтсеррат и гастрономическое путешествие на ферму
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
2 отзыва
Монастырь Монтсеррат и кулинарное приключение на ферме
Откройте для себя духовное наследие Каталонии и погрузитесь в мир гастрономических удовольствий
«А затем отправимся на старинную оливковую ферму, которая ведёт свою историю с начала 16 века»
Сегодня в 09:00
Завтра в 19:00
350 за всё до 4 чел.
Однодневная поездка из Барселоны на юг Франции
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
Однодневная поездка из Барселоны на юг Франции
Побывать на устричной ферме и увидеть город, который любил Матисс
«Лагуна Лёкат: устричная ферма и дегустация (по желанию)»
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
750 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Олеся
    13 мая 2024
    Устричные фермы во Франции. Тур одного дня
    Интересно рассказывает и аппетит отменный 👍
  • О
    Ольга
    27 марта 2024
    Монастырь Монтсеррат и гастрономическое путешествие на ферму
    Очень много впечатлений от экскурсии! Интересно, увлекательно и познавательно. Хочется приехать ещё очень много раз. Были утчены все мои пожелания и даже больше. Рекомендую!
  • Н
    Наталья
    9 января 2024
    Монастырь Монтсеррат и гастрономическое путешествие на ферму
    Потрясающая экскурсия в Монастырь Монсеррат. Все было шикарно организовано. Интересно рассказано, Но, главное, что дочка 13 лет была счастлива на
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    протяжении всей экскурсии (родители подростков меня поймут). Особенная благодарность за необычайно вкусный обед:) Обязательно поедем с Александром и на другие его экскурсии.

  • Е
    Елена
    7 июня 2023
    Устричные фермы во Франции. Тур одного дня
    Отличный день! Кирилл интересный рассказчик. Вкусный обед.
    Отличный день! Кирилл интересный рассказчик. Вкусный обедОтличный день! Кирилл интересный рассказчик. Вкусный обедОтличный день! Кирилл интересный рассказчик. Вкусный обедОтличный день! Кирилл интересный рассказчик. Вкусный обед
  • М
    Михаил
    13 ноября 2021
    Устричные фермы во Франции. Тур одного дня
    У меня были высокие ожидания от экскурсии и особенно приятно, что сама экскурсия превзошла мои ожидания. Кирилл великолепный гид и большой профессионал. Я могу с уверенностью рекомендовать и сому экскурсию и конечно же гида.

Ответы на вопросы от путешественников по Барселоне в категории «На ферму»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  7. Королевская площадь
  8. Парк Гуэль
  9. Тибидабо
  10. Дом Мила
Сколько стоит экскурсия по Барселоне в июне 2024
Сейчас в Барселоне в категории "На ферму" можно забронировать 3 экскурсии от 350 до 750. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Экскурсии на русском языке в Барселоне (Испания 🇪🇸) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год на ферму, 11 ⭐ отзывов, цены от €350. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Испании. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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