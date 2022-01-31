10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Гуляя по историческим кварталам Барселоны, вы проникнетесь дружелюбной атмосферой каталонской столицы, увидите ее основные достопримечательности и укромные уголки и услышите городские легенды. Я расскажу о местных традициях и нравах и о том, как развивался город с момента основания до наших дней.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Знаковые места Старого города

Вы перенесетесь к истокам каталонской столицы и рассмотрите стены и башни древнего поселения Барсино, в пределах которого сформировалась средневековая Барселона. Далее отправитесь в загадочный Готический квартал, где раскроете секреты Кафедрального собора, увидите старейшую синагогу Европы и колонны римского храма Августа. А исторический квартал Борн, где веками жили моряки и ремесленники, продемонстрирует вам шедевр каталонской готики — собор Санта-Мария-дель-Мар. Перевести дух после исследования Старого города вам поможет живописный парк Цитадель, обожаемый местными жителями.

Атмосфера каталонского модерна

Через Триумфальную арку вы попадете из Старого города в Новый, где вас ждут прогулка по фешенебельному району Эшампле и знакомство с архитектурой Барселоны эпохи модерна. Вы пройдете по знаменитому бульвару Пасео-де-Грасия, застроенному роскошными зданиями, и услышите легенды «квартала раздора». А еще рассмотрите дома Бальо и Мила, спроектированные великим Гауди, и сравните их с удивительными зданиями других архитекторов-модернистов.

Организационные детали