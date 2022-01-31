10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Насыщенная обзорная экскурсия по самым ярким местам Старого и Нового города
Гуляя по историческим кварталам Барселоны, вы проникнетесь дружелюбной атмосферой каталонской столицы, увидите ее основные достопримечательности и укромные уголки и услышите городские легенды.
Я расскажу о местных традициях и нравах и о том, как развивался город с момента основания до наших дней.
Описание экскурсии
Знаковые места Старого города
Вы перенесетесь к истокам каталонской столицы и рассмотрите стены и башни древнего поселения Барсино, в пределах которого сформировалась средневековая Барселона. Далее отправитесь в загадочный Готический квартал, где раскроете секреты Кафедрального собора, увидите старейшую синагогу Европы и колонны римского храма Августа. А исторический квартал Борн, где веками жили моряки и ремесленники, продемонстрирует вам шедевр каталонской готики — собор Санта-Мария-дель-Мар. Перевести дух после исследования Старого города вам поможет живописный парк Цитадель, обожаемый местными жителями.
Атмосфера каталонского модерна
Через Триумфальную арку вы попадете из Старого города в Новый, где вас ждут прогулка по фешенебельному району Эшампле и знакомство с архитектурой Барселоны эпохи модерна. Вы пройдете по знаменитому бульвару Пасео-де-Грасия, застроенному роскошными зданиями, и услышите легенды «квартала раздора». А еще рассмотрите дома Бальо и Мила, спроектированные великим Гауди, и сравните их с удивительными зданиями других архитекторов-модернистов.
Организационные детали
На экскурсии предусмотрена 1 поездка на метро. Стоимость билета — 2,2 евро.
По желанию мы можем зайти в одну из уютных кофеен. Средняя цена за чашку кофе с круассаном в Барселоне — 5-7 евро.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Каталонии
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Барселоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 355 туристов
Всем привет, я Ольга, по образованию историк, живу в Барселоне несколько лет и очень люблю этот город! Меня увлекают его насыщенность событиями во все эпохи, чудесный климат, вкусная кухня, потрясающая архитектура и открытость местных жителей. С удовольствием поделюсь с вами легендами Старого города, а также тенденциями и актуальными событиями современной Барселоны и Каталонии.
Отзывы и рейтинг
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Основано на 0 отзывах
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Наталья
Солнечная красавица-Барселона! Первое знакомство началось с обзорной экскурсии по городу. Экскурсовод Ольга очень грамотно спланировала нашу прогулку, охватив множество ярких мест Барселоны. В сопровождении занимательных рассказов мы увидели Кафедральный собор, читать дальшеуменьшить
собор Санта Мария-дель-Мар, дома Гауди - Бальо и Мила, с удовольствием отдохнули в парке Цитадель, прогулялись по Готическому и Еврейскому кварталам. А на одной из центральных улиц поели испанских вкусняшек. Экскурсия получилась яркой, насыщенной и позитивной. Спасибе Ольге за прекрасный день вБарселоне.
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Николай
Ольга провела потрясающую экскурсию! Очень интересно,познавательно и профессионально! С первых минут сразу было ясно, что экскурсовод в теме и готов ответить на любые вопросы. Экскурсия длилась 6 часов и 45 минут. Продолжительность экскурсии, разумеется, может быть гораздо меньше, если Вы этого захотите. Но мы, честно говоря, даже не заметили, как мгновенно пролетели эти, почти, семь часов! Очень рекомендуем! Огромное спасибо Ольге!
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Сергей
Искренне хочу поделиться впечатлениями о проведенной экскурсии. Всё было просто здорово. Я не первый раз в Барселоне, и на экскурсии по городу тоже, но всё же узнал много нового. Экскурсия длилась 4 часа, но время пролетело не заметно. Большое спасибо Ольге, она замечательно провела всю экскурсию. Обязательно буду рекомендовать её своим друзьям как лучшего эксурсовода по Барселоне!
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Вадим
Ольга провела обзоную экскурсию на высоком уровне. При необходимости легко углублялась в тему и отвечала на все интересующие вопросы. Интеллигентная девушка, по образованию историк. Однозначно могу рекомендовать.
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А
Алена
Сегодня была экскурсия с Ольгой, обошли достопримечательности старого и нового города, маршрут хорошо спланирован, а ещё мне сделали красивые фото) Спасибо Ольге, за прекрасно проведённое время и интересную экскурсию)
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С
Сергей
Очень позновательная экскурсия,для людей,которые первый раз в Барселоне. Гид Ольга,проведет по улочкам готического квартала и не только. Раскажет занимательные истории.