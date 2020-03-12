10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Насыщенная обзорная экскурсия по самым ярким местам Старого и Нового города

Ольга
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Ольга – ваш гид
Гуляя по историческим кварталам Барселоны, вы проникнетесь дружелюбной атмосферой каталонской столицы, увидите ее основные достопримечательности и укромные уголки и услышите городские легенды.

Я расскажу о местных традициях и нравах и о том, как развивался город с момента основания до наших дней.
€107
86 за экскурсию
скидка20%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 4 часа
До 5 человек
Можно с детьми
Встреча на площади Каталонии
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У этой экскурсии10 отзывов
5
О Барселоне с любовью!
О Барселоне с любовью!

Что вас ожидает

Знаковые места Старого города
Вы перенесетесь к истокам каталонской столицы и рассмотрите стены и башни древнего поселения Барсино, в пределах которого сформировалась средневековая Барселона. Далее отправитесь в загадочный Готический квартал, где раскроете секреты Кафедрального собора, увидите старейшую синагогу Европы и колонны римского храма Августа. А исторический квартал Борн, где веками жили моряки и ремесленники, продемонстрирует вам шедевр каталонской готики — собор Санта-Мария-дель-Мар. Перевести дух после исследования Старого города вам поможет живописный парк Цитадель, обожаемый местными жителями.

Атмосфера каталонского модерна
Через Триумфальную арку вы попадете из Старого города в Новый, где вас ждут прогулка по фешенебельному району Эшампле и знакомство с архитектурой Барселоны эпохи модерна. Вы пройдете по знаменитому бульвару Пасео-де-Грасия, застроенному роскошными зданиями, и услышите легенды «квартала раздора». А еще рассмотрите дома Бальо и Мила, спроектированные великим Гауди, и сравните их с удивительными зданиями других архитекторов-модернистов.

Организационные детали

  • На экскурсии предусмотрена 1 поездка на метро. Стоимость билета — 2,2 евро.
  • По желанию, мы можем зайти в одну из уютных кофеен. Средняя цена за чашку кофе с круассаном в Барселоне — 5–7 евро.
О Барселоне с любовью!
О Барселоне с любовью!
О Барселоне с любовью!
О Барселоне с любовью!
О Барселоне с любовью!
О Барселоне с любовью!
О Барселоне с любовью!
О Барселоне с любовью!
О Барселоне с любовью!
О Барселоне с любовью!
О Барселоне с любовью!
О Барселоне с любовью!
О Барселоне с любовью!
О Барселоне с любовью!
О Барселоне с любовью!
О Барселоне с любовью!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на площади Каталонии.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ольга
Ольга
Всем привет, я Ольга, по образованию историк, живу в Барселоне несколько лет и очень люблю этот город! Меня увлекают его насыщенность событиями во все эпохи, чудесный климат, вкусная кухня, потрясающая архитектура и открытость местных жителей. С удовольствием поделюсь с вами легендами Старого города, а также тенденциями и актуальными событиями современной Барселоны и Каталонии.
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10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

12 марта 2020
Экскурсия очень понравилась, маршрут продуман, всем буду рекомендовать.
28 февраля 2020
Ольга умничка!!! Спасибо за экскурсию 👍
17 февраля 2020
Искренне хочу поделиться впечатлениями о проведенной экскурсии. Всё было просто здорово. Я не первый раз в Барселоне, и на экскурсии по городу тоже, но всё же узнал много нового. Экскурсия длилась 4 часа, но время пролетело не заметно. Большое спасибо Ольге, она замечательно провела всю экскурсию. Обязательно буду рекомендовать её своим друзьям как лучшего эксурсовода по Барселоне!
17 февраля 2020
Профисионал. Рекомендую.
11 февраля 2020
Ольга провела потрясающую экскурсию! Очень интересно,познавательно и профессионально! С первых минут сразу было ясно, что экскурсовод в теме и готов ответить на любые вопросы .
Экскурсия длилась 6 часов и 45 минут. Продолжительность экскурсии, разумеется, может быть гораздо меньше, если Вы этого захотите. Но мы, честно говоря, даже не заметили, как мгновенно пролетели эти, почти, семь часов! Очень рекомендуем!
Огромное спасибо Ольге!
8 февраля 2020
Понравилось экскурсия. Рекомендуем.
26 января 2020
Очень хорошая экскурсия. Понравился доступный язык Ольги и внимательное отношение к вопросам и показанные достопримечательности. Спасибо большое
19 января 2020
Благодарность Ольге за замечательную экскурсию!до этого была в Барселоне, но о тайных интересных местах узнала и увидела только благодаря ей!
24 декабря 2019
Очень позновательная экскурсия,для людей ,которые первый раз в Барселоне.Гид Ольга,проведет по улочкам готического квартала и не только.Раскажет занимательные истории.
2 декабря 2019
Спасибо экскурсоводу Ольге. Экскурсия была очень интересная. Все понравилось. Будем рекомендовать своим друзьям

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