Погулять вокруг самого знаменитого храма Барселоны и расшифровать многослойные символы на его фасаде
Саграда Фамилия — один из самых известных храмов мира. Он строится с 1882 года и по сей день. Я расскажу, какие архитекторы над ним работали и что их вдохновляло. Раскрою, почему у храма три разных фасада и какие тайны хранятся за каждым из них. Покажу знаковые скульптуры и расшифрую отражённые в них библейские сюжеты.
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Описание
Что вас ожидает
Гуляя вокруг Саграды, вы узнаете:
- Как изначально выглядел проект Саграды и как он менялся со временем
- Какие библейские сцены оживают в деталях храма
- Почему Саграда Фамилия строится так долго
- Что символизируют хищные горгульи на фасаде
- Кто из знакомых архитектора появился на стенах храма
- Что будет венчать самую высокую башню
И многое другое!
Организационные детали
- Мы осматриваем храм только снаружи
- По желанию после экскурсии вы можете посетить его самостоятельно с аудиогидом. Билеты нужно бронировать заранее и только на официальном сайте храма.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
у храма Саграда Фамилия
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лилия — ваш гид в Барселоне
Провела экскурсии для 52 туристов
Привет, давайте знакомиться! Меня зовут Лиля. Я уроженка славного Бреста, когда-то жительница Москвы, ныне гид в каталонской столице. Барселона для меня — город вдохновения, настроения и любви. Я окончила здесь школу туризма. С тех пор в лёгкой и непринуждённой форме делюсь городскими секретами и занимательными историями из прошлого и настоящего. С нетерпением жду нашей встречи!Задать вопрос
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