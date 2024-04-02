Саграда Фамилия — один из самых известных храмов мира. Он строится с 1882 года и по сей день. Я расскажу, какие архитекторы над ним работали и что их вдохновляло. Раскрою, почему у храма три разных фасада и какие тайны хранятся за каждым из них. Покажу знаковые скульптуры и расшифрую отражённые в них библейские сюжеты.