За первыми впечатлениями о Барселоне отправляйтесь на обзорную экскурсию с гидом: вам покажут город с высоты птичьего полёта и проведут по основным достопримечательностям, в конечном итоге у вас сложится своя картина об этой испанской столице и вы прекрасно проведёте время в кругу своих близких.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсииЧто вас ждёт? С этой экскурсии стоит начать знакомство с городом, чтобы получить первое, самое сильное впечатление, определяющее настроение и отношение к Барселоне в дальнейшем. Экскурсия начнётся на горе, далее вы направитесь к морю, а оттуда обратно на гору. Выбор маршрута неслучаен — сначала вы увидите город с высоты птичьего полёта, а потом окунётесь в его атмосферу и сможете соприкоснуться с культовыми достопримечательностями.
С 9 утра в любой день.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Храм Святого Семейства
- Парк Гуэль
- Монтжуик
- Старый город
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Билеты в музеи
- Обед
Где начинаем и завершаем?
Начало: Отель клиента
Завершение: Отель или где захочет клиент, в городе
Когда и сколько длится?
Когда: С 9 утра в любой день.
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
M
Malyhina
15 ноя 2024
Экскурсия очень понравилась! Спасибо Олегу, очень интересно и увлекательно. Мы в Барселоне были впервые и за 4 часа Олег показал нам все основные достопримечательные места города и рассказал историю начиная со средних веков. Впечатления- супер! Гид Олег- супер!
Входит в следующие категории Барселоны
