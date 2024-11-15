Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы За первыми впечатлениями о Барселоне отправляйтесь на обзорную экскурсию с гидом: вам покажут город с высоты птичьего полёта и проведут по основным достопримечательностям, в конечном итоге у вас сложится своя картина об этой испанской столице и вы прекрасно проведёте время в кругу своих близких. 5 1 отзыв

Олег Ваш гид в Барселоне
Индивидуальная экскурсия
Язык проведения 🇷🇺 русский
Длитель­ность 4 часа
Размер группы 1-4 человека
Как проходит Пешком
Можно с детьми Да
Когда С 9 утра в любой день.
€260 за экскурсию
Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии Что вас ждёт? С этой экскурсии стоит начать знакомство с городом, чтобы получить первое, самое сильное впечатление, определяющее настроение и отношение к Барселоне в дальнейшем. Экскурсия начнётся на горе, далее вы направитесь к морю, а оттуда обратно на гору. Выбор маршрута неслучаен — сначала вы увидите город с высоты птичьего полёта, а потом окунётесь в его атмосферу и сможете соприкоснуться с культовыми достопримечательностями.

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Храм Святого Семейства

Парк Гуэль

Монтжуик

Старый город Что включено Услуги гида

Транспорт Что не входит в цену Билеты в музеи

Обед Где начинаем и завершаем? Начало: Отель клиента Завершение: Отель или где захочет клиент, в городе Когда и сколько длится? Когда: С 9 утра в любой день. Экскурсия длится около 4 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.