Приглашаем вас на уникальную прогулку по двум из самых живописных мест Барселоны. Парк Сьютаделья - это зелёный оазис, где каждый уголок хранит свои истории и легенды.Узнайте, почему парк получил своё

название, кто здесь «последний мамонт», и какие заслуги увековечены в Триумфальной арке. В районе Борн вы ощутите дух старины, пройдётесь по самым узким улицам, откроете для себя места, где встречается история и современность. Мы расскажем вам о самых интересных магазинах, где можно приобрести уникальные сувениры, и поделимся секретом, где продают самые вкусные круассаны в городе. Эта экскурсия - идеальный способ познакомиться с Барселоной, её культурой и историей. Подарите себе незабываемые впечатления от посещения этих знаковых мест

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Парк Сьютаделья — яркая зелень и последний мамонт

Сочные зелёные лужайки устланы под ногами, кудрявые деревья образуют прохладные аллеи. В живописных прудах плещутся утки, создавая атмосферу умиротворения и гармонии.

Вы узнаете:

Почему парк носит военное название

Где прячется последний мамонт

В честь каких заслуг построена Триумфальная арка

Почему летучие мышки украшают барельефы

У кого были самые длинные усы

Район Борн — мастерские художников и маленькие улицы

Узкие мощёные улочки раскрывают тайны вековых зданий, в которых сосредоточены магазины дизайнерской одежды и уютные кафе. Здесь царит атмосфера творчества и вдохновения — многочисленные галереи и мастерские приглашают в увлекательное путешествие по миру искусства.

Я расскажу:

Где находятся рынок с руинами, старинный магазин орехов и народная церковь

Какая улица города самая узкая, а какая — самая короткая

Что было на месте сада с шелковицами

Где купить самый вкусный круассан

Организационные детали

Экскурсию можно провести для большего количества человек. Доплата за каждого последующего (если вас больше четырёх) путешественника — €20. Детали уточняйте в переписке.