Прогуляться по творческому кварталу и тенистым аллеям и узнать, где прячется последний мамонт
Насладитесь прогулкой по живописным уголкам Барселоны! Парк Сьютаделья — оазис красоты и спокойствия в сердце города.
Вы пройдёте по живописным дорожкам парка и узнаете, у кого были длиннейшие усы и почему построили Триумфальную арку.
В районе Борн, где сливаются старинная красота и современная жизнь, услышите, какая улочка самая узкая и где продаются лучшие круассаны.
Вы пройдёте по живописным дорожкам парка и узнаете, у кого были длиннейшие усы и почему построили Триумфальную арку.
В районе Борн, где сливаются старинная красота и современная жизнь, услышите, какая улочка самая узкая и где продаются лучшие круассаны.
Ближайшие даты:
3
ноя
ноя
4
ноя
ноя
6
ноя
ноя
7
ноя
ноя
8
ноя
ноя
9
ноя
ноя
10
ноя
ноя
Ещё
даты
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Парк Сьютаделья — яркая зелень и последний мамонт
Сочные зелёные лужайки устланы под ногами, кудрявые деревья образуют прохладные аллеи. Вдоль живописных прудов плещутся утки, создавая атмосферу умиротворения и гармонии.
Вы узнаете:
- Почему парк носит военное название
- Где прячется последний мамонт
- В честь каких заслуг построена Триумфальная арка
- Почему летучие мышки украшают барельефы
- У кого были самые длинные усы
Район Борн — мастерские художников и маленькие улицы
Узкие мощёные улочки раскрывают тайны вековых зданий, в которых сосредоточены магазины дизайнерской одежды и уютные кафе. Здесь царит атмосфера творчества и вдохновения — многочисленные галереи и мастерские приглашают в увлекательное путешествие по миру искусства.
Я расскажу:
- Где находятся рынок с руинами, старинный магазин орехов и народная церковь
- Какая улица города самая узкая, а какая — самая короткая
- Что было на месте сада с шелковицами
- Где купить самый вкусный круассан
Организационные детали
Экскурсию можно провести для большего количества человек. Доплата за каждого последующего (если вас больше четырёх) путешественника — €20. Детали уточняйте в переписке.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- недалеко от Триумфальной арки
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лилия — ваш гид в Барселоне
Провела экскурсии для 39 туристов
Привет, давайте знакомиться! Меня зовут Лиля. Я уроженка славного Бреста, когда-то жительница Москвы, ныне гид в каталонской столице. Барселона для меня — город вдохновения, настроения и любви. Я окончила здесь школу туризма. С тех пор в лёгкой и непринуждённой форме делюсь городскими секретами и занимательными историями из прошлого и настоящего. С нетерпением жду нашей встречи!
Задать вопрос
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Барселоны
Индивидуальные
Пешеходные
Можно с детьми
Летние
Парки
Природа и пейзажи
Улицы и переулки
Похожие туры из Барселоны
Индивидуальная
3 часа
Многоликая Барселона: Готика, Раваль и Борн
Легенды и мифы трех самых удивительных районов города
Площадь Каталонии
2 ноя
6 ноя
7 ноя
9 ноя
€120 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Парк Гуэль в компании Гауди
Исследовать воплощенный Эдем и узнать о жизни и творчестве великого архитектора из первых уст
в Парке Гуэль
2 ноя
3 ноя
4 ноя
5 ноя
€195 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
5 часов
Готика и Эль Борн: яркие факты и вкусные паузы
Прогулка 18+ по двум самым старым и аутентичным районам города с историко-гастрономическим акцентом
на площади Каталония
Сегодня
8 ноя
11 ноя
13 ноя
€163 за всё до 6 чел.