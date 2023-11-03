Насладитесь прогулкой по живописным уголкам Барселоны! Парк Сьютаделья — оазис красоты и спокойствия в сердце города. Вы пройдёте по живописным дорожкам парка и узнаете, у кого были длиннейшие усы и почему построили Триумфальную арку. В районе Борн, где сливаются старинная красота и современная жизнь, услышите, какая улочка самая узкая и где продаются лучшие круассаны.

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Описание

Что вас ожидает

Парк Сьютаделья — яркая зелень и последний мамонт

Сочные зелёные лужайки устланы под ногами, кудрявые деревья образуют прохладные аллеи. Вдоль живописных прудов плещутся утки, создавая атмосферу умиротворения и гармонии.

Вы узнаете:

Почему парк носит военное название

Где прячется последний мамонт

В честь каких заслуг построена Триумфальная арка

Почему летучие мышки украшают барельефы

У кого были самые длинные усы

Район Борн — мастерские художников и маленькие улицы

Узкие мощёные улочки раскрывают тайны вековых зданий, в которых сосредоточены магазины дизайнерской одежды и уютные кафе. Здесь царит атмосфера творчества и вдохновения — многочисленные галереи и мастерские приглашают в увлекательное путешествие по миру искусства.

Я расскажу:

Где находятся рынок с руинами, старинный магазин орехов и народная церковь

Какая улица города самая узкая, а какая — самая короткая

Что было на месте сада с шелковицами

Где купить самый вкусный круассан

Организационные детали

Экскурсию можно провести для большего количества человек. Доплата за каждого последующего (если вас больше четырёх) путешественника — €20. Детали уточняйте в переписке.