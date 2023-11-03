Парк Сьютаделья и район Борн

Прогуляться по творческому кварталу и тенистым аллеям и узнать, где прячется последний мамонт

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Насладитесь прогулкой по живописным уголкам Барселоны! Парк Сьютаделья — оазис красоты и спокойствия в сердце города.

Вы пройдёте по живописным дорожкам парка и узнаете, у кого были длиннейшие усы и почему построили Триумфальную арку.

В районе Борн, где сливаются старинная красота и современная жизнь, услышите, какая улочка самая узкая и где продаются лучшие круассаны.
Парк Сьютаделья и район Борн
Парк Сьютаделья и район Борн
Парк Сьютаделья и район Борн
Парк Сьютаделья и район Борн
Парк Сьютаделья и район Борн
Парк Сьютаделья и район Борн
Парк Сьютаделья и район Борн
Парк Сьютаделья и район Борн
Парк Сьютаделья и район Борн
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3
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Парк Сьютаделья — яркая зелень и последний мамонт

Сочные зелёные лужайки устланы под ногами, кудрявые деревья образуют прохладные аллеи. Вдоль живописных прудов плещутся утки, создавая атмосферу умиротворения и гармонии.

Вы узнаете:

  • Почему парк носит военное название
  • Где прячется последний мамонт
  • В честь каких заслуг построена Триумфальная арка
  • Почему летучие мышки украшают барельефы
  • У кого были самые длинные усы

Район Борн — мастерские художников и маленькие улицы

Узкие мощёные улочки раскрывают тайны вековых зданий, в которых сосредоточены магазины дизайнерской одежды и уютные кафе. Здесь царит атмосфера творчества и вдохновения — многочисленные галереи и мастерские приглашают в увлекательное путешествие по миру искусства.

Я расскажу:

  • Где находятся рынок с руинами, старинный магазин орехов и народная церковь
  • Какая улица города самая узкая, а какая — самая короткая
  • Что было на месте сада с шелковицами
  • Где купить самый вкусный круассан

Организационные детали

Экскурсию можно провести для большего количества человек. Доплата за каждого последующего (если вас больше четырёх) путешественника — €20. Детали уточняйте в переписке.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
недалеко от Триумфальной арки
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Пешеходные
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