Приглашаем вас на уникальную прогулку по двум из самых живописных мест Барселоны. Парк Сьютаделья - это зелёный оазис, где каждый уголок хранит свои истории и легенды.
Узнайте, почему парк получил своё
Узнайте, почему парк получил своё
Описание экскурсии
Парк Сьютаделья — яркая зелень и последний мамонт
Сочные зелёные лужайки устланы под ногами, кудрявые деревья образуют прохладные аллеи. В живописных прудах плещутся утки, создавая атмосферу умиротворения и гармонии.
Вы узнаете:
- Почему парк носит военное название
- Где прячется последний мамонт
- В честь каких заслуг построена Триумфальная арка
- Почему летучие мышки украшают барельефы
- У кого были самые длинные усы
Район Борн — мастерские художников и маленькие улицы
Узкие мощёные улочки раскрывают тайны вековых зданий, в которых сосредоточены магазины дизайнерской одежды и уютные кафе. Здесь царит атмосфера творчества и вдохновения — многочисленные галереи и мастерские приглашают в увлекательное путешествие по миру искусства.
Я расскажу:
- Где находятся рынок с руинами, старинный магазин орехов и народная церковь
- Какая улица города самая узкая, а какая — самая короткая
- Что было на месте сада с шелковицами
- Где купить самый вкусный круассан
Организационные детали
Экскурсию можно провести для большего количества человек. Доплата за каждого последующего (если вас больше четырёх) путешественника — €20. Детали уточняйте в переписке.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Недалеко от Триумфальной арки
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лилия — ваш гид в Барселоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 332 туристов
Люблю Барселону. И научу вас её чувствовать! Моя история с городом началась с Высшей школы гидов в Барселоне, а затем я погрузилась в самое его сердце — Саграду Фамилию. Училась истории
Входит в следующие категории Барселоны
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