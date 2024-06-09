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читать дальше придумал фламенко и этикет, «Чупа-Чупс» и обычную швабру.



Что такое Реконкиста, почему Каталония — это не Испания? Наша прогулка будет полна любопытных деталей, а также ярких фото — ведь я профессиональный фотограф.

Я не классический экскурсовод, а свой человек в Барселоне.Покажу вам город так, как чувствую: не просто «тыкая пальцем в памятники», а рассказывая «истории об истории». ‌Как жили древние иберы, кто