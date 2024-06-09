Я не классический экскурсовод, а свой человек в Барселоне.
Покажу вам город так, как чувствую: не просто «тыкая пальцем в памятники», а рассказывая «истории об истории». Как жили древние иберы, кто
Покажу вам город так, как чувствую: не просто «тыкая пальцем в памятники», а рассказывая «истории об истории». Как жили древние иберы, кто
Ближайшие даты:
Время начала: 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30
Описание фото-прогулки
Что вас ожидает
Мы выберем конкретную локацию в Барселоне. Например, Готический Квартал, Парк Лабиринтов, Баррио Борн, Порт Велл. Я помогу подобрать место в соответствии с вашим запросом (популярное/менее известное, архитектурное/природное и т. д.). Будем гулять там с фотоаппаратом, делать классные снимки для соцсетей, общаться.
Вы узнаете:
- Как Колумб добыл деньги на свою экспедицию
- Зачем Пикассо подарил нам целый музей
- Куда Дали тащил коня
- В честь чего местное такси чёрно-жёлтое
- Где попробовать самый вкусный круассан в мире
- Как попасть на самую узкую улочку города
- С какой смотровой площадки самый красивый вид
Организационные детали
- В день прогулки я пришлю вам фотографии в цветокоррекции (от 50 до 500 штук в зависимости от ваших пожеланий во время фотосессии) ссылкой на файлообменник. Также во время прогулки я могу поснимать вас на вашу технику или на свой телефон и прислать фотографии сразу же
- Бонус: я смонтирую для вас небольшой памятный ролик
- В стоимость включено: услуги гида-фотографа, женщинам — шампанское, детям — мороженое
- Оплачивается отдельно: входы в музеи и парки, фуникулёры и т. д. Обо всех дополнительных расходах я предупрежу вас во время обсуждения деталей маршрута
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Игорь — ваш гид в Барселоне
Hola! Меня зовут Игорь. Я туристический гид в Испании (стаж 15 лет) и профессиональный фотограф (стаж 25 лет). Живу и работаю в Каталонии (Барселона) и специализируюсь на фотопрогулках и фотосессиях, индивидуальных экскурсиях и гастротурах.Задать вопрос
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