По горе Монжуик - с аудиогидом

С вершины горы - Барселона, море и история
Исследуйте легендарную гору Монжуик с аудиогидом — и откройте для себя Барселону с высоты.

Вы пройдёте по садам, увидите Волшебный фонтан и узнаете, как Международная выставка и Олимпиада превратили это место в одно из самых красивых в городе.
Описание аудиогида

Что вас ожидает

Вы увидите:

  • Волшебный фонтан.
  • олимпийские достопримечательности.
  • ботанический сад.
  • замок Монжуик.
  • невероятные панорамы города и моря со смотровых площадок на вершине холма.

И узнаете:

  • как в Барселоне появились венецианские башни, немецкий павильон и греческий театр.
  • кто встречается у фонтана с кошками, а кто собирается у фонтана Сатаны.
  • в чём особенности каталонской культуры.
  • кто живёт в национальном дворце.

Организационные детали

Это самостоятельная экскурсия без гида.
Чтобы её посетить, нужно скачать мобильное приложение (есть для i
OS и Android), активировать покупку по инструкции и следовать маршруту на карте в приложении
  • Через 3–7 минут после оплаты придёт e-mail со ссылками и инструкциями по активации
  • Аудиогид будет доступен в любой день и любое время без ограничений — при бронировании укажите приблизительные данные
  • После скачивания аудиогид доступен офлайн. Есть карта и GPS
  • Посещение платных достопримечательностей (замок, канатная дорога) — на ваше усмотрение

    • Выберите удобную дату из расписания

    Стоимость аудиогида

    Тип билетаСтоимость
    Стандартный билет€7
    Необходима полная оплата. Вы можете
    до оплаты.

    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    На площади Испании
    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 2.5 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и
    . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
    Антон
    Антон — Организатор в Барселоне
    Провёл экскурсии для 3063 туристов
    Предлагаем аудиогиды от опытных экскурсоводов и путешественников по цене чашки кофе! Много лет мы разрабатываем интересные маршруты и познавательные экскурсии по всему миру. Наши гиды доступны в любое время и
    читать дальше

    в любую погоду — днём, ночью, в дождь и снег. Без групп и без спешки. Eсли у вас всего один день в городе, мы покажем вам всё быстро и информативно. Над нашими гидами работают профессиональные историки, экскурсоводы и редакторы. Надеемся, вам понравится!

    Входит в следующие категории Барселоны

