Исследуйте легендарную гору Монжуик с аудиогидом — и откройте для себя Барселону с высоты.
Вы пройдёте по садам, увидите Волшебный фонтан и узнаете, как Международная выставка и Олимпиада превратили это место в одно из самых красивых в городе.
Описание аудиогида
Что вас ожидает
Вы увидите:
- Волшебный фонтан.
- олимпийские достопримечательности.
- ботанический сад.
- замок Монжуик.
- невероятные панорамы города и моря со смотровых площадок на вершине холма.
И узнаете:
- как в Барселоне появились венецианские башни, немецкий павильон и греческий театр.
- кто встречается у фонтана с кошками, а кто собирается у фонтана Сатаны.
- в чём особенности каталонской культуры.
- кто живёт в национальном дворце.
Организационные детали
Это самостоятельная экскурсия без гида.
Чтобы её посетить, нужно скачать мобильное приложение (есть для i
OS и Android), активировать покупку по инструкции и следовать маршруту на карте в приложении
Через 3–7 минут после оплаты придёт e-mail со ссылками и инструкциями по активации Аудиогид будет доступен в любой день и любое время без ограничений — при бронировании укажите приблизительные данные После скачивания аудиогид доступен офлайн. Есть карта и GPS Посещение платных достопримечательностей (замок, канатная дорога) — на ваше усмотрение
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость аудиогида
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€7
Необходима полная оплата.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Испании
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Антон — Организатор в Барселоне
Провёл экскурсии для 3063 туристов
Предлагаем аудиогиды от опытных экскурсоводов и путешественников по цене чашки кофе! Много лет мы разрабатываем интересные маршруты и познавательные экскурсии по всему миру. Наши гиды доступны в любое время и
