Исследуйте легендарную гору Монжуик с аудиогидом — и откройте для себя Барселону с высоты. Вы пройдёте по садам, увидите Волшебный фонтан и узнаете, как Международная выставка и Олимпиада превратили это место в одно из самых красивых в городе.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Описание аудиогида

Что вас ожидает Вы увидите: Волшебный фонтан.

олимпийские достопримечательности.

ботанический сад.

замок Монжуик.

невероятные панорамы города и моря со смотровых площадок на вершине холма. И узнаете: как в Барселоне появились венецианские башни, немецкий павильон и греческий театр.

кто встречается у фонтана с кошками, а кто собирается у фонтана Сатаны.

в чём особенности каталонской культуры.

кто живёт в национальном дворце. Организационные детали Это самостоятельная экскурсия без гида.

Чтобы её посетить, нужно скачать мобильное приложение (есть для i