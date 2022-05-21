Мои заказы

Волшебные фонтаны Монжуика – экскурсии в Барселоне

Найдено 3 экскурсии в категории «Волшебные фонтаны Монжуика» в Барселоне на русском языке, цены от €187. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Вечерняя Барселона и фееричное фламенко
На машине
3.5 часа
8 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Вечерняя Барселона и фееричное фламенко
Автомобильная обзорная экскурсия по городу и танцевальное шоу
Завтра в 17:00
17 сен в 17:00
€259 за всё до 6 чел.
Монжуик - окно в Барселону
Пешая
4 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Монжуик - окно в Барселону
Откройте для себя величественную гору Монжуик, где история и культура Барселоны оживают перед вами
Начало: У канатной дороги на гору Монжуик
23 сен в 11:00
24 сен в 11:00
€187 за всё до 10 чел.
Барселона Гауди - город, сотканный из фантазий
На машине
4 часа
Индивидуальная
до 2 чел.
Барселона Гауди - город, сотканный из фантазий
Вдохновиться шедеврами каталонского модерниста и раскрыть красоту города в свете его искусства
17 сен в 10:00
18 сен в 10:00
€250 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    21 мая 2022
    Монжуик - окно в Барселону
    Очень интересная экскурсия, которая открыла Барселону нам с новой стороны. Большое спасибо!
  • В
    Валерий
    9 июня 2018
    Монжуик - окно в Барселону
    Экскурсия с Дмитрием-как общение с человеком, которого знаешь давно. Несколько часов прогулки прошли интересно и легко. День на горе Монжуик
    читать дальше

    — прекрасная возможность увидеть Барселону с высоты, а послушать рассказ и задать вопросы человеку, который живет в этом городе не первый год, ещё и познавательно. Дмитрий, так держать. Желаю успехов в этой нужной и интересной работе!

