Погружение в традиции, секреты и вкусы декабрьского города
Приглашаю стать частью рождественской Барселоны — живой, тёплой и сияющей.
Вы прогуляетесь по украшенным улочкам, услышите истории о старинных и современных традициях, попробуете праздничные сладости и увидите город таким, каким его знают местные в декабре — ярким, уютным и немного волшебным.
Описание экскурсии
Площадь Каталонии
Мы начнём там, где рождается декабрьское настроение. Ёлки сияют, гирлянды мерцают, а праздничные инсталляции превращают площадь в открытку. Здесь вы сделаете первые фото и сразу почувствуете приближение праздника.
Рамбла и рынок Санта-Луис
От площади мы спустимся на Рамблу и зайдём на рынок Санта-Луис. Лавки с фигурками для вертепов, аромат мёда, специй и выпечки — всё создаёт тёплую атмосферу. Обязательно поговорим о забавном персонаже Caga Tió, без которого каталонское Рождество не обходится.
Готический квартал
Затем пройдём улочками Готического квартала. Старые дома сияют мягким светом, на маленьких площадях мерцают огни, а в арках прячутся тихие дворики. Здесь вы услышите истории о рождественских традициях, которые живут в Барселоне уже сотни лет.
Дегустация сладостей
В уютной кондитерской вас ждёт дегустация туррона и — по желанию — полворона и шоколада. Я расскажу, почему именно эти сладости занимают главное место на праздничных столах.
Финальная точка
Мы закончим прогулку на площади Короля или на тихой улочке под огнями. Идеальное место, чтобы сделать последние фото и почувствовать мягкую, тёплую магию рождественской Барселоны.
Организационные детали
Экскурсия подходит для взрослых и детей всех возрастов
В стоимость входит дегустация туррона (традиционной каталонской сладости)
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У площади Каталонии
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Барселоне
Провела экскурсии для 405 туристов
Живу в Барселоне с 2005 года и знаю этот город так, как знают только те, кто много лет ходит его узкими улочками, слушает его истории и ловит его настроение.
Барселона — не открытка, а живой, яркий, вкусный город, который умеет удивлять каждый день. И мне нравится показывать его таким: через маленькие детали, неожиданные легенды, смешные наблюдения и местную жизнь.
Хочу провести вас по Барселоне так, чтобы в конце вы сказали:
«Теперь я действительно почувствовал этот город».