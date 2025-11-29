Приглашаю вас на атмосферную фотосессию в сердце праздничной Барселоны! Мы прогуляемся в Готическом квартале и по рождественской ярмарке, окунёмся в магию огней и украшений.
А затем отправимся на Пасео-де-Грасиа — одну из самых красивых улиц города, где сделаем ещё больше тёплых и стильных кадров.
Описание фото-прогулки
Два часа съёмки в праздничных локациях центра Барселоны, тёплая атмосфера и лёгкое общение. Можем договориться о посещении тех мест, которые интересуют именно вас.
Организационные детали
- Снимаю на камеру Canon 5D Mark 4
- В течение недели через файлообменник вы получите от 50 до 200 фото в цветокоррекции
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Питер — ваш гид в Барселоне
Да, я не гид, но гид не сделает для вас такие снимки, как я! Эти фото долгие годы будут согревать вашу душу, радовать глаз, а может, вдохновят вас на очередное посещение прекрасной Барселоны.
