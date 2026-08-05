Здесь дома напоминают драконов и каменные волны, фонари дают повод для скандала, а фасады выдают тайны своих владельцев.
За пару часов вы пройдёте по самым выразительным адресам каталонского модернизма, познакомитесь с ранними и знаменитыми работами Гауди и поймёте, почему архитектурная конкуренция в Барселоне была не менее азартной, чем современная погоня за трендами.
За пару часов вы пройдёте по самым выразительным адресам каталонского модернизма, познакомитесь с ранними и знаменитыми работами Гауди и поймёте, почему архитектурная конкуренция в Барселоне была не менее азартной, чем современная погоня за трендами.
Описание аудиогида
На нашем пути будет:
- дом, похожий на дракона
- дом-каменоломня
- дворец, в котором могла бы поселиться Рапунцель
- квартал, где столетие не прекращаются склоки
- фонарь, на котором хотели повесить архитектора
- больница, где умирал никем не узнанный Гауди
Вы узнаете:
- откуда создатель «Звёздных войн» взял образ штурмовика
- где тусовался творческий андерграунд Барселоны
- что строил Гауди до того, как стал популярен
- и как не надо вести бизнес, чтобы не разориться через 6 лет
Вы погрузитесь в эпоху, когда богачи Барселоны мерялись не яхтами, а диковинными особняками. Когда по фасаду дома можно было узнать о хозяине всё: от его увлечения грибами до интрижки с юной горничной.
Организационные детали
- Это самостоятельная экскурсия без гида. Чтобы её посетить, нужно скачать мобильное приложение (есть для iOS и Android), активировать покупку по инструкции и следовать маршруту на карте в приложении
- Через 3–7 минут после оплаты придет e-mail со ссылками и инструкциями по активации. Если не получили e-mail с инструкциями — напишите нам, мы поможем!
- Аудиогид будет доступен в любой день и любое время без ограничений — при оформлении заказа можно указать приблизительные данные
- Прогулка не охватывает все достопримечательности Барселоны
- Посещение платных достопримечательностей — на ваше усмотрение. Входные билеты на достопримечательности не включены
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость аудиогида
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|€12
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Пласа-Реаль
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон — Организатор в Барселоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провёл экскурсии для 5054 туристов
Предлагаем аудиогиды от опытных гидов и путешественников по цене чашки кофе! Много лет мы разрабатываем интересные маршруты и познавательные экскурсии по всему миру. Наши гиды доступны в любое время и
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