14 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Гора Монсеррат и Чёрная Мадонна

Дорога до горного массива Монсеррат займёт около часа, и всё это время вы будете любоваться прекрасными видами и кристально свежим воздухом, а я — рассказывать о паломнической славе Бенедиктского монастыря на горе и Чёрной Мадонне, которую представители самых разных конфессий просят о здоровье и благополучии. Чёрная Мадонна — легендарная деревянная статуя в горах, неизвестно когда появившаяся и неизвестно кем изготовленная, но исполняющая желания страждущих вот уже много веков. Исследовав гору Монсеррат и обойдя территорию Бенедиктского монастыря, а, если повезёт, и услышав пение капеллы мальчиков, мы отправимся на винодельню.

Винодельня Торрес

Вы познакомитесь с «закулисьем» процессов производства лучшего во всей Каталонии вина. Вино Торрес высочайшего качества и обладает изысканным вкусом, имеет большое количество наград и находит своих ценителей и за пределами Испании по всему миру. Посмотрев увлекательный 15-минутный фильм на русском языке, вы узнаете самое главное об истории винного дома, его развитии и семейных традициях, и сразу после этого отправитесь в небольшое путешествие по самому заводу. Поезд прокатит вас по виноградникам и погребам, чтобы сделать несколько остановок там, где вы сможете попробовать несколько видов вкуснейшего напитка.