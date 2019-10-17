14 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Монастырь Монтсеррат и винный дом Торрес - из Барселоны

Увидеть Чёрную Мадонну, загадать желание и продегустировать лучшие вина Каталонии (18+)
Высоко в горах Каталонии среди причудливых скал затерян бенедиктинский монастырь.

Паломники разных вероисповеданий веками поднимаются сюда, чтобы обратиться к загадочной Чёрной Мадонне. Приглашаю духовный подъём дополнить земными радостями — на не менее знаменитой винодельне.
4.5
19 отзывов
Монастырь Монтсеррат и винный дом Торрес - из Барселоны
Монастырь Монтсеррат и винный дом Торрес - из Барселоны
Монастырь Монтсеррат и винный дом Торрес - из Барселоны

Описание экскурсии

Гора Монтсеррат и Чёрная Мадонна

По пути в горы вы будете любоваться поразительными скальными пейзажами и историями о монастыре. Никто не знает, откуда и как статуэтка Мадонны оказалась в монастыре. Однако уже много веков она исполняет желания верующих, дарит здоровье и счастье. Мы исследуем гору, обойдём территорию монастыря и, если повезёт, послушаем пение мальчиков капеллы.

Винодельня Торрес

  • Вы познакомитесь с процессом производства вина, которое считается одним из лучших в Каталонии и известно далеко за пределами Испании
  • Посмотрите короткий фильм на русском языке об истории семьи Торрес и их фамильных традициях
  • Совершите небольшое путешествие по заводу на поезде: от виноградников до погребов
  • По пути будет несколько остановок для дегустации вкуснейшего напитка (только для путешественников 18+)

Организационные детали

  • Дополнительно оплачивается вход в винный дом — от €7 до €12 в зависимости от того, сколько видов вина вы хотите попробовать
  • При желании сделаем остановку на обед на горе Монтсеррат или по пути к винодельне в деревенском ресторанчике (примерно €12-15 с человека)
  • Поездка проходит на комфортабельном автомобиле. Дорога до Монтсеррата займёт около часа

Выберите удобную дату из расписания

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин
Константин — ваша команда гидов в Барселоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 767 туристов
Я гид по состоянию души. Детство провёл в солнечной Испании, юность — в Италии, затем оказался снова в Испании, где окончил университет. Сейчас моя любовь — это Эмираты. Более 10
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лет я работал в различных туристических фирмах, совершенствуя свои знания и навыки, пока не понял, что сам могу дать людям, приезжающим в ОАЭ, намного больше, чем предлагает обычный тур. Я показываю страну такой, какой её видят местные жители, даю возможность понять, за что Эмиратами восхищаются практически все, кто здесь побывал. Хотите вместить в одну туристическую поездку целую жизнь в Арабских Эмиратах? Тогда вам точно к нам! Я и моя многоязычная команда, состоящая из профессиональных гидов, покажем вам все завораживающие контрасты ОАЭ!

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 19 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Любовь
Наша экскурсия состоялась 8 октября 2019. Спасибо гиду Константину за то, что провёл эту экскурсию. Все остались довольны, а нас было 10, Нас забрали из отеля (в Калейе) в назначенное
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время. Мы передвигались на комфортабельном микроавтобусе. На горе Монтсерат наша группа разделилась «по интересам», кто-то посещал чёрную мадонну, кто-то прошёл по горным тропинкам. Гид подробно все рассказал, дал необходимую информацию что, где и как. Особое впечатление оставила винодельня кавы. Узнали некоторые тонкости испанского виноделия, дегустировали несколько сортов игристого. Уехали с сувенирами и вином.

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Анастасия
Вместо Константина нашу экскурсию провёл Борис и мы остались от неё в невероятном восторге! Мы были с родителями и им невероятно понравилось. Маршрут составлен отлично, время распределено очень грамотно. Нас
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возили на очень комфортабельном автомобиле, внимательно прислушивались к нашим просьбам и отвечали на любые вопросы очень чётко и интересно. Борис замечательный рассказчик и поддерживает любую тему, знает множество интересных нюансов, увлекает экскурсией и очень приятен в общении. Тур определённо стоит своих денег и удовольствие вам гарантировано! Огромное спасибо! С удовольствием обратимся вновь!

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М
Отличная экскурсия. Гид Ванда потрясающая девушка, очень интересно рассказывает! За 8 часов экскурсии совсем не устали. На гору Монсеррат выезжали рано и это было правильное решение. Если выезжать позже 8 часов на гору большие пробки. Винный дом Торрес очень интересное место для тех кто любит вино. Огромное спасибо за проведённый день и море впечатлений!!
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о
Ванда и Константин очень приятные ребята, всегда поддержит беседу и расскажут не только по теме экскурсии, но и вообще про жизнь в Барселоне. Дегустация кавы понравилась, купили бутылку, но предупреждаю, как ни странно, такая же в дьюти фри стоит на евро дешевле)
Экскурсия на гору потрясающая- сыры,виды- все чудесно Отличный транспорт (мы ездили на rover)
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N
Комфортное путешествие со знающим гидом надолго оставит свой след в памяти. Удивительные истории о местных традициях и легендах преподнесены Константином в лучшем виде. Коммуникабельный тактичный гид, комфортный чистый автомобиль и четкое построение экскурсии (с избежанием долгих очередей) разрешили расслабиться и наслаждаться местными красотами.
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Екатерина
Экскурсию проводил Захар. Очень интересно и увлекательно. Красоту невозможно передать словами, это место обязательно стоит посетить! Винный дом - отдельная непередаваемая история. Увидеть все стадии приготовления вина от и до, ну а затем и продегустировать его - что может быть лучше? Не пропустите эту экскурсию, даже не думайте - она стоит того!
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