14 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Любовь читать дальше уменьшить время. Мы передвигались на комфортабельном микроавтобусе. На горе Монтсерат наша группа разделилась «по интересам», кто-то посещал чёрную мадонну, кто-то прошёл по горным тропинкам. Гид подробно все рассказал, дал необходимую информацию что, где и как. Особое впечатление оставила винодельня кавы. Узнали некоторые тонкости испанского виноделия, дегустировали несколько сортов игристого. Уехали с сувенирами и вином. Наша экскурсия состоялась 8 октября 2019. Спасибо гиду Константину за то, что провёл эту экскурсию. Все остались довольны, а нас было 10, Нас забрали из отеля (в Калейе) в назначенное Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Анастасия читать дальше уменьшить возили на очень комфортабельном автомобиле, внимательно прислушивались к нашим просьбам и отвечали на любые вопросы очень чётко и интересно. Борис замечательный рассказчик и поддерживает любую тему, знает множество интересных нюансов, увлекает экскурсией и очень приятен в общении. Тур определённо стоит своих денег и удовольствие вам гарантировано! Огромное спасибо! С удовольствием обратимся вновь! Вместо Константина нашу экскурсию провёл Борис и мы остались от неё в невероятном восторге! Мы были с родителями и им невероятно понравилось. Маршрут составлен отлично, время распределено очень грамотно. Нас Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

М Мария Отличная экскурсия. Гид Ванда потрясающая девушка, очень интересно рассказывает! За 8 часов экскурсии совсем не устали. На гору Монсеррат выезжали рано и это было правильное решение. Если выезжать позже 8 часов на гору большие пробки. Винный дом Торрес очень интересное место для тех кто любит вино. Огромное спасибо за проведённый день и море впечатлений!! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

о ольга Ванда и Константин очень приятные ребята, всегда поддержит беседу и расскажут не только по теме экскурсии, но и вообще про жизнь в Барселоне. Дегустация кавы понравилась, купили бутылку, но предупреждаю, как ни странно, такая же в дьюти фри стоит на евро дешевле)

Экскурсия на гору потрясающая- сыры,виды- все чудесно Отличный транспорт (мы ездили на rover) Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

N Nina Комфортное путешествие со знающим гидом надолго оставит свой след в памяти. Удивительные истории о местных традициях и легендах преподнесены Константином в лучшем виде. Коммуникабельный тактичный гид, комфортный чистый автомобиль и четкое построение экскурсии (с избежанием долгих очередей) разрешили расслабиться и наслаждаться местными красотами. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет