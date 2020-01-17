14 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Увидеть Чёрную Мадонну и загадать желание и продегустировать лучшие вина Каталонии

Константин
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Константин – ваш гид
На живописной горе Монсеррат расположился Бенедиктский монастырь, куда уже несколько столетий стремятся паломники любых религий, чтобы загадать желание у Чёрной Мадонны.

Побудьте одним из них, вдохните глубже чистый горный воздух Каталонии, чтобы после открыть для себя вкус лучшего местного вина и все секреты производства этого напитка, отправившись в гости к винному дому Торрес.
370 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 6 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии14 отзывов
5
Гора Монсеррат и винный дом Торрес
Гора Монсеррат и винный дом Торрес

Что вас ожидает

Гора Монсеррат и Чёрная Мадонна
Дорога до горного массива Монсеррат займёт около часа, и всё это время вы будете любоваться прекрасными видами и кристально свежим воздухом, а я — рассказывать о паломнической славе Бенедиктского монастыря на горе и Чёрной Мадонне, которую представители самых разных конфессий просят о здоровье и благополучии. Чёрная Мадонна — легендарная деревянная статуя в горах, неизвестно когда появившаяся и неизвестно кем изготовленная, но исполняющая желания страждущих вот уже много веков. Исследовав гору Монсеррат и обойдя территорию Бенедиктского монастыря, а, если повезёт, и услышав пение капеллы мальчиков, мы отправимся на винодельню.

Винодельня Торрес
Вы познакомитесь с «закулисьем» процессов производства лучшего во всей Каталонии вина. Вино Торрес высочайшего качества и обладает изысканным вкусом, имеет большое количество наград и находит своих ценителей и за пределами Испании по всему миру. Посмотрев увлекательный 15-минутный фильм на русском языке, вы узнаете самое главное об истории винного дома, его развитии и семейных традициях, и сразу после этого отправитесь в небольшое путешествие по самому заводу. Поезд прокатит вас по виноградникам и погребам, чтобы сделать несколько остановок там, где вы сможете попробовать несколько видов вкуснейшего напитка.

Организационные детали

  • Трансфер включён в стоимость экскурсии
  • Дополнительно оплачивается вход в винный дом. Стоимость варьируется от 7 до 12 евро в зависимости от того, сколько видов вина вы хотите продегустировать.
  • При желании возможна остановка на обед на горе Монсеррат или по пути к дому Торрес в деревенском ресторанчике (примерно 12-15 евро с человека)
Гора Монсеррат и винный дом Торрес
Гора Монсеррат и винный дом Торрес
Гора Монсеррат и винный дом Торрес
Гора Монсеррат и винный дом Торрес

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Константин
Константин
Меня зовут Константин, в Барселоне проживаю более половины своей жизни. Закончил местную школу и университет. 7 лет работал в туристической фирме и проводил экскурсии как для индивидуальных клиентов, так и для больших групп. Проводил автобусные туры по Испании и югу Франции. Прекрасно владею историей а так же знаком с местной культурой и традициями не по рассказам, а на личном опыте. Буду рад познакомить вас со своим городом и его окрестностями!
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14 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

17 января 2020
Спасибо! Все было отлично!
17 октября 2019
Наша экскурсия состоялась 8 октября 2019. Спасибо гиду Константину за то, что провёл эту экскурсию. Все остались довольны, а нас было 10, Нас забрали из отеля ( в Калейе) в назначенное время. Мы передвигались на комфортабельном микроавтобусе. На горе Монтсерат наша группа разделилась «по интересам», кто-то посещал чёрную мадонну, кто-то прошёл по горным тропинкам. Гид подробно все рассказал, дал необходимую информацию что, где и как. Особое впечатление оставила винодельня кавы. Узнали некоторые тонкости испанского виноделия, дегустировали несколько сортов игристого. Уехали с сувенирами и вином.
27 сентября 2019
Мы взяли экскурсию на гору Монсеррат и проводил нам ее Захар. Экскурсия нам очень понравилась. Захар провёл ее очень интересно, показал нам красивые места, он знающий гид и внимательный ко своими гостями города. Спасибо большое. Буду рекомендовать его своим друзьям.
26 сентября 2019
Спасибо Захару за отличную экскурсию! Замечательный тур на Segura Viudas с дегустацией кавы.
Екатерина
26 сентября 2019
Экскурсию проводил Захар. Очень интересно и увлекательно. Красоту невозможно передать словами, это место обязательно стоит посетить! Винный дом - отдельная непередаваемая история. Увидеть все стадии приготовления вина от и до, ну а затем и продегустировать его - что может быть лучше? Не пропустите эту экскурсию, даже не думайте - она стоит того!
22 июля 2019
Отличная экскурсия. Гид Ванда потрясающая девушка, очень интересно рассказывает! За 8 часов экскурсии совсем не устали. На гору Монсеррат выезжали рано и это было правильное решение. Если выезжать позже 8 часов на гору большие пробки. Винный дом Торрес очень интересное место для тех кто любит вино. Огромное спасибо за проведённый день и море впечатлений!!
14 апреля 2019
Ванда и Константин очень приятные ребята, всегда поддержит беседу и расскажут не только по теме экскурсии , но и вообще про жизнь в Барселоне. Дегустация кавы понравилась , купили бутылку , но предупреждаю, как ни странно, такая же в дьюти фри стоит на евро дешевле)
Экскурсия на гору потрясающая- сыры ,виды- все чудесно
Отличный транспорт ( мы ездили на rover)
13 апреля 2019
Экскурсия понравилась. Сопровождение отличное. Отдельное спасибо гиду за то, что правильно спланированное время начала экскурсии позволило не стоять в очереди - прошли фактически первыми. Туристам рекомендую при планировании экскурсии отдельно оговаривать желание похода по тропе к кресту, так как путь к нему и обратно потребует более 2 часов.
12 апреля 2019
Замечательные виды, красивая территория монастыря, чистый горный воздух!
Приезжайте пораньше, т.к. желающих полюбоваться местными достопримечательностями очень много)
30 марта 2019
Вместо Константина нашу экскурсию провёл Борис и мы остались от неё в невероятном восторге! Мы были с родителями и им невероятно понравилось. Маршрут составлен отлично, время распределено очень грамотно. Нас возили на очень комфортабельном автомобиле, внимательно прислушивались к нашим просьбам и отвечали на любые вопросы очень чётко и интересно. Борис замечательный рассказчик и поддерживает любую тему, знает множество интересных нюансов, увлекает экскурсией и очень приятен в общении. Тур определённо стоит своих денег и удовольствие вам гарантировано! Огромное спасибо! С удовольствием обратимся вновь!
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