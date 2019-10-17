14 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Высоко в горах Каталонии среди причудливых скал затерян бенедиктинский монастырь.
Паломники разных вероисповеданий веками поднимаются сюда, чтобы обратиться к загадочной Чёрной Мадонне. Приглашаю духовный подъём дополнить земными радостями — на не менее знаменитой винодельне.
Паломники разных вероисповеданий веками поднимаются сюда, чтобы обратиться к загадочной Чёрной Мадонне. Приглашаю духовный подъём дополнить земными радостями — на не менее знаменитой винодельне.
Описание экскурсии
Гора Монтсеррат и Чёрная Мадонна
По пути в горы вы будете любоваться поразительными скальными пейзажами и историями о монастыре. Никто не знает, откуда и как статуэтка Мадонны оказалась в монастыре. Однако уже много веков она исполняет желания верующих, дарит здоровье и счастье. Мы исследуем гору, обойдём территорию монастыря и, если повезёт, послушаем пение мальчиков капеллы.
Винодельня Торрес
- Вы познакомитесь с процессом производства вина, которое считается одним из лучших в Каталонии и известно далеко за пределами Испании
- Посмотрите короткий фильм на русском языке об истории семьи Торрес и их фамильных традициях
- Совершите небольшое путешествие по заводу на поезде: от виноградников до погребов
- По пути будет несколько остановок для дегустации вкуснейшего напитка (только для путешественников 18+)
Организационные детали
- Дополнительно оплачивается вход в винный дом — от €7 до €12 в зависимости от того, сколько видов вина вы хотите попробовать
- При желании сделаем остановку на обед на горе Монтсеррат или по пути к винодельне в деревенском ресторанчике (примерно €12-15 с человека)
- Поездка проходит на комфортабельном автомобиле. Дорога до Монтсеррата займёт около часа
Выберите удобную дату из расписания
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин — ваша команда гидов в Барселоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 767 туристов
Я гид по состоянию души. Детство провёл в солнечной Испании, юность — в Италии, затем оказался снова в Испании, где окончил университет. Сейчас моя любовь — это Эмираты. Более 10
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 19 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Наша экскурсия состоялась 8 октября 2019. Спасибо гиду Константину за то, что провёл эту экскурсию. Все остались довольны, а нас было 10, Нас забрали из отеля (в Калейе) в назначенное
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Вместо Константина нашу экскурсию провёл Борис и мы остались от неё в невероятном восторге! Мы были с родителями и им невероятно понравилось. Маршрут составлен отлично, время распределено очень грамотно. Нас
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М
Отличная экскурсия. Гид Ванда потрясающая девушка, очень интересно рассказывает! За 8 часов экскурсии совсем не устали. На гору Монсеррат выезжали рано и это было правильное решение. Если выезжать позже 8 часов на гору большие пробки. Винный дом Торрес очень интересное место для тех кто любит вино. Огромное спасибо за проведённый день и море впечатлений!!
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о
Ванда и Константин очень приятные ребята, всегда поддержит беседу и расскажут не только по теме экскурсии, но и вообще про жизнь в Барселоне. Дегустация кавы понравилась, купили бутылку, но предупреждаю, как ни странно, такая же в дьюти фри стоит на евро дешевле)
Экскурсия на гору потрясающая- сыры,виды- все чудесно Отличный транспорт (мы ездили на rover)
Экскурсия на гору потрясающая- сыры,виды- все чудесно Отличный транспорт (мы ездили на rover)
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N
Комфортное путешествие со знающим гидом надолго оставит свой след в памяти. Удивительные истории о местных традициях и легендах преподнесены Константином в лучшем виде. Коммуникабельный тактичный гид, комфортный чистый автомобиль и четкое построение экскурсии (с избежанием долгих очередей) разрешили расслабиться и наслаждаться местными красотами.
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Экскурсию проводил Захар. Очень интересно и увлекательно. Красоту невозможно передать словами, это место обязательно стоит посетить! Винный дом - отдельная непередаваемая история. Увидеть все стадии приготовления вина от и до, ну а затем и продегустировать его - что может быть лучше? Не пропустите эту экскурсию, даже не думайте - она стоит того!
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