Побывать на устричной ферме и увидеть город, который любил Матисс
А потом поедете в живописный город Коллиур, которым когда-то вдохновлялись Анри Матисс и Андре Дерен. Вы увидите, что там нет витрины, которую не украшала бы репродукция картины знаменитых художников.
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Описание
Что вас ожидает
Лагуна Лёкат: устричная ферма и дегустация (по желанию)
На средиземноморском побережье Франции у самой границы с Испанией находится живописная лагуна Лёкат — рай виндсёрферов и любителей свежих устриц. Здесь успешно выращивают этих моллюсков по технологии, практически не изменившейся за последний век. Деликатесы здешних торговцев отличаются особым нежным вкусом — и вы лично в этом убедитесь.
Вы побываете на ферме и увидите, как выращивают моллюсков. Попробуете только что выловленных устриц в дегустационном зале. К ним вам предложат нежное белое вино с долькой лимона и хлеб с бретонским маслом — именно так традиционно сопровождается дегустация этого изысканного деликатеса. А если вы не умеете открывать раковины, то вас этому научат.
Интересное в Коллиуре
Мы покажем вам королевский замок, построенный графами и королями Арагона. В 13–14 веках в нём жили короли Майорки. В 1922 году замок получил статус исторического памятника.
Ещё одна достопримечательность города — Notre Dame des Anges (церковь Богоматери Ангелов). Когда-то её башня служила маяком.
А ещё вы пройдёте по пешеходной улице в Старом городе, где увидите репродукции картин, сделанных Анри Матиссом и Андре Дереном летом 1905 года. По сути, вы пройдёте путь фовизма.
Организационные детали
- Поездка начинается от вашего отеля в Барселоне. Путь до Лёката занимает примерно 3 часа.
- В стоимость включено: трансфер в течение всей экскурсии на комфортабельном минивэне представительского класса
- Дополнительные расходы — устрицы (от 1 евро за штуку), другая еда, напитки
- Содержание экскурсии может измениться в зависимости от ваших предпочтений
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 11 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.