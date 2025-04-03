Лучшее время для поездки - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и комфортная для прогулок и дегустаций на свежем воздухе. В апреле и октябре также можно насладиться поездкой, но учтите, что погода может быть менее предсказуемой. В зимние месяцы экскурсия всё ещё возможна, но прохладная погода может ограничить комфортность пребывания на открытом воздухе.

Экскурсия на устричную ферму в лагуне Лёкат - это возможность увидеть процесс выращивания деликатесных моллюсков. Путешественники могут попробовать свежие устрицы с белым вином и бретонским маслом. Затем поездка продолжается в Коллиур, город, вдохновивший таких художников, как Анри Матисс и Андре Дерен. Здесь каждый уголок украшен репродукциями их картин. Путешествие начинается в Барселоне и включает трансфер на комфортабельном минивэне

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Лагуна Лёкат: устричная ферма и дегустация (по желанию)

На средиземноморском побережье Франции у самой границы с Испанией находится живописная лагуна Лёкат — рай виндсёрферов и любителей свежих устриц. Здесь успешно выращивают этих моллюсков по технологии, практически не изменившейся за последний век. Деликатесы здешних торговцев отличаются особым нежным вкусом — и вы лично в этом убедитесь.

Вы побываете на ферме и увидите, как выращивают моллюсков. Попробуете только что выловленных устриц в дегустационном зале. К ним вам предложат нежное белое вино с долькой лимона и хлеб с бретонским маслом — именно так традиционно сопровождается дегустация этого изысканного деликатеса. А если вы не умеете открывать раковины, то вас этому научат.

Интересное в Коллиуре

Мы покажем вам королевский замок, построенный графами и королями Арагона. В 13–14 веках в нём жили короли Майорки. В 1922 году замок получил статус исторического памятника.

Ещё одна достопримечательность города — Notre Dame des Anges (церковь Богоматери Ангелов). Когда-то её башня служила маяком.

А ещё вы пройдёте по пешеходной улице в Старом городе, где увидите репродукции картин, сделанных Анри Матиссом и Андре Дереном летом 1905 года. По сути, вы пройдёте путь фовизма.

Организационные детали