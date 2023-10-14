На устричной ферме в лагуне Лёкат вы узнаете, как выращивают деликатесных моллюсков. По желанию полакомитесь свежими устрицами, белым вином и бретонским маслом. А потом поедете в живописный город Коллиур, которым когда-то вдохновлялись Анри Матисс и Андре Дерен. Вы увидите, что там нет витрины, которую не украшала бы репродукция картины знаменитых художников.

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Описание

Что вас ожидает

Лагуна Лёкат: устричная ферма и дегустация (по желанию)

На средиземноморском побережье Франции у самой границы с Испанией находится живописная лагуна Лёкат — рай виндсёрферов и любителей свежих устриц. Здесь успешно выращивают этих моллюсков по технологии, практически не изменившейся за последний век. Деликатесы здешних торговцев отличаются особым нежным вкусом — и вы лично в этом убедитесь.

Вы побываете на ферме и увидите, как выращивают моллюсков. Попробуете только что выловленных устриц в дегустационном зале. К ним вам предложат нежное белое вино с долькой лимона и хлеб с бретонским маслом — именно так традиционно сопровождается дегустация этого изысканного деликатеса. А если вы не умеете открывать раковины, то вас этому научат.

Интересное в Коллиуре

Мы покажем вам королевский замок, построенный графами и королями Арагона. В 13–14 веках в нём жили короли Майорки. В 1922 году замок получил статус исторического памятника.

Ещё одна достопримечательность города — Notre Dame des Anges (церковь Богоматери Ангелов). Когда-то её башня служила маяком.

А ещё вы пройдёте по пешеходной улице в Старом городе, где увидите репродукции картин, сделанных Анри Матиссом и Андре Дереном летом 1905 года. По сути, вы пройдёте путь фовизма.

Организационные детали