Однодневная поездка из Барселоны на юг Франции

Побывать на устричной ферме и увидеть город, который любил Матисс

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На устричной ферме в лагуне Лёкат вы узнаете, как выращивают деликатесных моллюсков. По желанию полакомитесь свежими устрицами, белым вином и бретонским маслом.

А потом поедете в живописный город Коллиур, которым когда-то вдохновлялись Анри Матисс и Андре Дерен. Вы увидите, что там нет витрины, которую не украшала бы репродукция картины знаменитых художников.
Однодневная поездка из Барселоны на юг Франции
Однодневная поездка из Барселоны на юг Франции
Однодневная поездка из Барселоны на юг Франции
Однодневная поездка из Барселоны на юг Франции
Однодневная поездка из Барселоны на юг Франции
Однодневная поездка из Барселоны на юг Франции
Однодневная поездка из Барселоны на юг Франции
Однодневная поездка из Барселоны на юг Франции
Однодневная поездка из Барселоны на юг Франции
Однодневная поездка из Барселоны на юг Франции
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Описание

Что вас ожидает

Лагуна Лёкат: устричная ферма и дегустация (по желанию)

На средиземноморском побережье Франции у самой границы с Испанией находится живописная лагуна Лёкат — рай виндсёрферов и любителей свежих устриц. Здесь успешно выращивают этих моллюсков по технологии, практически не изменившейся за последний век. Деликатесы здешних торговцев отличаются особым нежным вкусом — и вы лично в этом убедитесь.

Вы побываете на ферме и увидите, как выращивают моллюсков. Попробуете только что выловленных устриц в дегустационном зале. К ним вам предложат нежное белое вино с долькой лимона и хлеб с бретонским маслом — именно так традиционно сопровождается дегустация этого изысканного деликатеса. А если вы не умеете открывать раковины, то вас этому научат.

Интересное в Коллиуре

Мы покажем вам королевский замок, построенный графами и королями Арагона. В 13–14 веках в нём жили короли Майорки. В 1922 году замок получил статус исторического памятника.

Ещё одна достопримечательность города — Notre Dame des Anges (церковь Богоматери Ангелов). Когда-то её башня служила маяком.

А ещё вы пройдёте по пешеходной улице в Старом городе, где увидите репродукции картин, сделанных Анри Матиссом и Андре Дереном летом 1905 года. По сути, вы пройдёте путь фовизма.

Организационные детали

  • Поездка начинается от вашего отеля в Барселоне. Путь до Лёката занимает примерно 3 часа.
  • В стоимость включено: трансфер в течение всей экскурсии на комфортабельном минивэне представительского класса
  • Дополнительные расходы — устрицы (от 1 евро за штуку), другая еда, напитки
  • Содержание экскурсии может измениться в зависимости от ваших предпочтений

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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