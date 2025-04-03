Узнайте, как выращивают устриц в лагуне Лёкат, и насладитесь видами Коллиура, вдохновившего Матисса и Дерена. Путешествие начинается в Барселоне
Экскурсия на устричную ферму в лагуне Лёкат - это возможность увидеть процесс выращивания деликатесных моллюсков. Путешественники могут попробовать свежие устрицы с белым вином и бретонским маслом.
Затем поездка продолжается в Коллиур, город, вдохновивший таких художников, как Анри Матисс и Андре Дерен. Здесь каждый уголок украшен репродукциями их картин. Путешествие начинается в Барселоне и включает трансфер на комфортабельном минивэне
Лучшее время для поездки - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и комфортная для прогулок и дегустаций на свежем воздухе. В апреле и октябре также можно насладиться поездкой, но учтите, что погода может быть менее предсказуемой. В зимние месяцы экскурсия всё ещё возможна, но прохладная погода может ограничить комфортность пребывания на открытом воздухе.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Королевский замок
Notre Dame des Anges
Описание экскурсии
Лагуна Лёкат: устричная ферма и дегустация (по желанию)
На средиземноморском побережье Франции у самой границы с Испанией находится живописная лагуна Лёкат — рай виндсёрферов и любителей свежих устриц. Здесь успешно выращивают этих моллюсков по технологии, практически не изменившейся за последний век. Деликатесы здешних торговцев отличаются особым нежным вкусом — и вы лично в этом убедитесь.
Вы побываете на ферме и увидите, как выращивают моллюсков. Попробуете только что выловленных устриц в дегустационном зале. К ним вам предложат нежное белое вино с долькой лимона и хлеб с бретонским маслом — именно так традиционно сопровождается дегустация этого изысканного деликатеса. А если вы не умеете открывать раковины, то вас этому научат.
Интересное в Коллиуре
Мы покажем вам королевский замок, построенный графами и королями Арагона. В 13–14 веках в нём жили короли Майорки. В 1922 году замок получил статус исторического памятника.
Ещё одна достопримечательность города — Notre Dame des Anges (церковь Богоматери Ангелов). Когда-то её башня служила маяком.
А ещё вы пройдёте по пешеходной улице в Старом городе, где увидите репродукции картин, сделанных Анри Матиссом и Андре Дереном летом 1905 года. По сути, вы пройдёте путь фовизма.
Организационные детали
Поездка начинается от вашего отеля в Барселоне. Путь до Лёката занимает примерно 3 часа.
В стоимость включено: трансфер в течение всей экскурсии на комфортабельном минивэне представительского класса
Дополнительные расходы — устрицы (от 1 евро за штуку), другая еда, напитки
Содержание экскурсии может измениться в зависимости от ваших предпочтений
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Барселоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 835 туристов
Меня зовут Наталья. С 2008 года я живу в Барселоне и путешествую по Испании. Чем больше узнаю, тем сильнее люблю это место. Я ваш инсайдер из Барселоны. Человек, который сможет читать дальшеуменьшить
показать не только великолепный город с его окрестностями, но и провезти в отдалённые и труднодоступные для туриста места: легко, ненавязчиво и без суеты. Расскажу обо всех тонкостях жизни в Барселоне, Каталонии и Испании в целом. В вашем распоряжении комфортабельный автомобиль и доступ к самым незабываемым местам Испании от Валенсии до Галисии!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Юрий
Наталья, человек, который полностью подстраивается под ваши ритм, желания и организовывает все максимально удобно, интересно и комфортно. Экскурсия вкусная, интересная и познавательная. Однозначно рекомендую к посещению!
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