Как узнать Барселону по-настоящему? Через её гастрономию! Мы начнём с прогулки по историческим кварталам, попробуем каталонские тапас и вина в аутентичных тавернах, затем отправимся на рынок Ла-Бокерия за свежими ингредиентами. А на уютной гастроплощадке приготовим традиционную паэлью. Вы почувствуете вкус города и узнаете его гастрономические секреты.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

за 1–4 человек или €95 за человека, если вас больше

от €400 за 1–4 человек или €95 за человека, если вас больше

Описание мастер-класса

Тапас и вино: начало знакомства

Мы начнём с прогулки по старым кварталам, где спрятаны лучшие таверны. Здесь подадут хамон иберико, анчоусы из Кантабрии, крокеты ручной работы — и, конечно, бокал вина DO Каталония. За вкусами — истории о каталонской кухне и её традициях.

Рынок Ла-Бокерия: секреты местных продуктов

Затем отправимся на знаменитый рынок. Здесь вы научитесь выбирать ингредиенты для паэльи, узнаете, как отличить качественные морепродукты, хамон и сыры, и откроете для себя гастрономические сокровища Барселоны.

Готовим паэлью: финал с особым вкусом

Отправимся в уютное пространство, где под звуки музыки и бокал вина научим вас готовить каталонскую паэлью. Разделим её за общим столом, обсуждая вкус, гастрономию и атмосферу города.

Вы узнаете:

Как выбирать вино к разным блюдам

В чём отличие каталонских вин от испанских и мировых сортов

Почему паэлья — это больше, чем просто блюдо

Как формировалась местная кухня и что в ней уникального

Какие продукты стоит привезти из Барселоны

Организационные детали