Мои заказы

Вкусы Барселоны: от рынка до кухни

Провести день, насыщенный ароматами, оттенками и кулинарными открытиями
Как узнать Барселону по-настоящему? Через её гастрономию! Мы начнём с прогулки по историческим кварталам, попробуем каталонские тапас и вина в аутентичных тавернах, затем отправимся на рынок Ла-Бокерия за свежими ингредиентами. А на уютной гастроплощадке приготовим традиционную паэлью. Вы почувствуете вкус города и узнаете его гастрономические секреты.
Вкусы Барселоны: от рынка до кухни© Наталья
Вкусы Барселоны: от рынка до кухни© Наталья
Вкусы Барселоны: от рынка до кухни© Наталья
Ближайшие даты:
12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя17
ноя18
ноя19
ноя
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00

Описание мастер-класса

Тапас и вино: начало знакомства

Мы начнём с прогулки по старым кварталам, где спрятаны лучшие таверны. Здесь подадут хамон иберико, анчоусы из Кантабрии, крокеты ручной работы — и, конечно, бокал вина DO Каталония. За вкусами — истории о каталонской кухне и её традициях.

Рынок Ла-Бокерия: секреты местных продуктов

Затем отправимся на знаменитый рынок. Здесь вы научитесь выбирать ингредиенты для паэльи, узнаете, как отличить качественные морепродукты, хамон и сыры, и откроете для себя гастрономические сокровища Барселоны.

Готовим паэлью: финал с особым вкусом

Отправимся в уютное пространство, где под звуки музыки и бокал вина научим вас готовить каталонскую паэлью. Разделим её за общим столом, обсуждая вкус, гастрономию и атмосферу города.

Вы узнаете:

  • Как выбирать вино к разным блюдам
  • В чём отличие каталонских вин от испанских и мировых сортов
  • Почему паэлья — это больше, чем просто блюдо
  • Как формировалась местная кухня и что в ней уникального
  • Какие продукты стоит привезти из Барселоны

Организационные детали

  • Важно: при бронировании укажите ваши пищевые ограничения (вегетарианские опции и аллергии)
  • Стоимость программы зависит от количества участников: группы до 7 путешественников — €120 с чел., 8–15 путешественников — €95 с чел.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — ваш гид в Барселоне
Мы — Джудит и Наташа, команда, объединённая любовью к кулинарии и Барселоне. Мы хотим показать вам этот прекрасный город через его вкус, традиции и атмосферу. Джудит более 15 лет занимается кейтерингом,
читать дальше

создавая блюда, которые радуют и вдохновляют. Наташа — её незаменимая правая рука. У нас есть свой ресторан, где мы воплощаем страсть к еде, экспериментируем с рецептами и делимся настоящей каталонской кухней. Джудит родилась и выросла в Барселоне. Она знает город изнутри: где подают самые ароматные тапас, на каком рынке лучшие морепродукты, в каком винном погребке разливают настоящие каталонские вина. Мы предлагаем погрузиться в мир каталонской кухни. Вы прочувствуете атмосферу города, его вкусы и ароматы. Отправляйтесь в гастрономическое приключение вместе с нами!

Задать вопрос

Входит в следующие категории Барселоны

Похожие экскурсии из Барселоны

Пешком по Барселоне
Пешая
6 часов
529 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Пешком по Барселоне
Ощутите Барселону, гуляя по её улочкам, наслаждаясь архитектурой и вкусами. Узнайте историю города и откройте для себя его секреты
Начало: площадь Каталонии
Сегодня в 11:00
12 ноя в 11:00
€240 за всё до 4 чел.
Барселона под особым углом, или О чём молчат путеводители
Пешая
4 часа
125 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Барселона под особым углом, или О чём молчат путеводители
Знакомство с «закулисной» Барселоной для самых пытливых - обзорная экскурсия с необычными деталями
1 дек в 09:00
2 дек в 09:00
€170 за всё до 6 чел.
Тапас, вино, Барселона: гастротур
Пешая
3 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Гастрономический тур по Барселоне: тапас, вино и культура
Исследуйте вкус Барселоны через традиционные тапас и вина, погрузитесь в атмосферу каталонской культуры
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
€150 за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Барселоне. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Барселоне