Как узнать Барселону по-настоящему? Через её гастрономию! Мы начнём с прогулки по историческим кварталам, попробуем каталонские тапас и вина в аутентичных тавернах, затем отправимся на рынок Ла-Бокерия за свежими ингредиентами. А на уютной гастроплощадке приготовим традиционную паэлью. Вы почувствуете вкус города и узнаете его гастрономические секреты.
Описание мастер-класса
Тапас и вино: начало знакомства
Мы начнём с прогулки по старым кварталам, где спрятаны лучшие таверны. Здесь подадут хамон иберико, анчоусы из Кантабрии, крокеты ручной работы — и, конечно, бокал вина DO Каталония. За вкусами — истории о каталонской кухне и её традициях.
Рынок Ла-Бокерия: секреты местных продуктов
Затем отправимся на знаменитый рынок. Здесь вы научитесь выбирать ингредиенты для паэльи, узнаете, как отличить качественные морепродукты, хамон и сыры, и откроете для себя гастрономические сокровища Барселоны.
Готовим паэлью: финал с особым вкусом
Отправимся в уютное пространство, где под звуки музыки и бокал вина научим вас готовить каталонскую паэлью. Разделим её за общим столом, обсуждая вкус, гастрономию и атмосферу города.
Вы узнаете:
- Как выбирать вино к разным блюдам
- В чём отличие каталонских вин от испанских и мировых сортов
- Почему паэлья — это больше, чем просто блюдо
- Как формировалась местная кухня и что в ней уникального
- Какие продукты стоит привезти из Барселоны
Организационные детали
- Важно: при бронировании укажите ваши пищевые ограничения (вегетарианские опции и аллергии)
- Стоимость программы зависит от количества участников: группы до 7 путешественников — €120 с чел., 8–15 путешественников — €95 с чел.
Наталья — ваш гид в Барселоне
Мы — Джудит и Наташа, команда, объединённая любовью к кулинарии и Барселоне. Мы хотим показать вам этот прекрасный город через его вкус, традиции и атмосферу. Джудит более 15 лет занимается кейтерингом,
