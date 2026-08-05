Архитектура Барселоны — это и Гауди, и множество других талантливых зодчих. Идём гулять по району Эшампле, где вы увидите особняки эпохи каталонского модернизма и познакомитесь с трендами градостроительства рубежа 19–20 веков. Я научу вас замечать детали, которые делают этот стиль особенным, и поделюсь историями про Эйфелеву башню, драконов и «Чупа-чупс».

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Описание экскурсии

Триумфальная арка

Начнём прогулку у одного из символов Барселоны. Вы узнаете, для какого события построили арку и что объединяет её с Эйфелевой башней.

Пассейдж-де-Сан-Жоан и район Эшампле

Пройдём по широким бульварам и кварталам, которые стали музеем каталонского модернизма под открытым небом. Вы разберётесь в его главных чертах и поймёте, почему архитектурное наследие Барселоны не ограничивается творчеством Антонио Гауди.

Квартал Раздора

Увидите несколько выдающихся особняков — дома Батльо, Амалье и Лео-Морера. Я расскажу о символике их фасадов, соперничестве великих архитекторов и драконе в каталонском модернизме.

Пасео-де-Грасиа

На главном проспекте Барселоны сосредоточены самые известные здания эпохи модерна. Вы увидите дом Кальвет — единственную работу Гауди, удостоенную престижной архитектурной премии.

Дом Мила

Осмотрите одно из самых смелых творений Гауди. Услышите, какие скандалы сопровождали строительство здания, почему архитектору пришлось отказаться от части своих замыслов и как современники восприняли этот необычный дом.

Улица Диагональ — дом с шипами — Палау Макайя

Завершим прогулку у ещё нескольких ярких памятников каталонского модернизма, которые часто остаются в тени. Поговорим о неожиданных связях архитектуры, искусства и городской культуры и обсудим, при чём здесь «Чупа-Чупс».

Организационные детали

Сделаем паузу на кофе и десерт — оплачивается отдельно и по желанию.