Зачарованные модерном: истории и символы района Эшампле
Читать фасады Барселоны как произведения искусства
Архитектура Барселоны — это и Гауди, и множество других талантливых зодчих.
Идём гулять по району Эшампле, где вы увидите особняки эпохи каталонского модернизма и познакомитесь с трендами градостроительства рубежа 19–20 веков.
Я научу вас замечать детали, которые делают этот стиль особенным, и поделюсь историями про Эйфелеву башню, драконов и «Чупа-чупс».
Описание экскурсии
Триумфальная арка
Начнём прогулку у одного из символов Барселоны. Вы узнаете, для какого события построили арку и что объединяет её с Эйфелевой башней.
Пассейдж-де-Сан-Жоан и район Эшампле
Пройдём по широким бульварам и кварталам, которые стали музеем каталонского модернизма под открытым небом. Вы разберётесь в его главных чертах и поймёте, почему архитектурное наследие Барселоны не ограничивается творчеством Антонио Гауди.
Квартал Раздора
Увидите несколько выдающихся особняков — дома Батльо, Амалье и Лео-Морера. Я расскажу о символике их фасадов, соперничестве великих архитекторов и драконе в каталонском модернизме.
Пасео-де-Грасиа
На главном проспекте Барселоны сосредоточены самые известные здания эпохи модерна. Вы увидите дом Кальвет — единственную работу Гауди, удостоенную престижной архитектурной премии.
Дом Мила
Осмотрите одно из самых смелых творений Гауди. Услышите, какие скандалы сопровождали строительство здания, почему архитектору пришлось отказаться от части своих замыслов и как современники восприняли этот необычный дом.
Улица Диагональ — дом с шипами — Палау Макайя
Завершим прогулку у ещё нескольких ярких памятников каталонского модернизма, которые часто остаются в тени. Поговорим о неожиданных связях архитектуры, искусства и городской культуры и обсудим, при чём здесь «Чупа-Чупс».
Организационные детали
Сделаем паузу на кофе и десерт — оплачивается отдельно и по желанию.
в четверг в 10:00, в субботу в 16:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Базовый билет
€22
Для бронирования достаточно оплатить 31% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Триумфальной арки
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг в 10:00, в субботу в 16:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 31% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Барселоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 316 туристов
Живу в Барселоне, пристально изучаю историю и настоящее этого города. По образованию маркетолог, но всегда любил создавать маршруты, рассказывать и погружать в атмосферу места, чем с удовольствием занимаюсь уже второй читать дальшеуменьшить
год. Поделюсь информацией, которую я почерпнул из множества проверенных источников и расскажу о собственном опыте жизни в Барселоне. Дам советы туристам о том, как незабываемо провести время в этом замечательном городе.
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