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Знакомство с Коста Бравой

2.4
5 отзывов
Novovira
Novovira – Гид из Барселоны
Увидеть самое красивое 🤩 побережье Испании с удивительной природой и захватывающей историей 📖, посетить его самый известный курорт — Льорет де Мар, и полностью окунуться в атмосферу Коста Бравы, вкушая местные вина и деликатесы в небольшой бодеге — все это возможно на нашей экскурсии 🧭.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • €45 за человека

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Знакомство с Коста Бравой
Знакомство с Коста Бравой

Что вы увидите

  • сады Санта Клотильда
  • Льорет де Мар
Групповая автобусная экскурсия ⛳ по побережью Коста Брава с дегустацией вин!
Самое красивое 🤩 побережье Испании. Скалы утопающие в прозрачном море 🌊, уютные бухты, пейзажи с вечнозеленой растительностью. Вы увидите прекрасные сады Санта Клотильда, разбитые в классическом итальянском стиле, познакомитесь с историей 📖 побережья и его центрального курорта Льорет де Мар, попробуете местные вина и деликатесы в старой бодеге.
Что входит
  • транспорт
  • дегустация вин
  • входные билеты
Что не входит
  • личные расходы
Начало и место завершения
🚩 plaza Catalunya
Знакомство с Коста Бравой
Знакомство с Коста Бравой
Знакомство с Коста Бравой

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Novovira
Novovira
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5 отзывов оставили туристы

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