Групповая автобусная экскурсия ⛳ по побережью Коста Брава с дегустацией вин!
Самое красивое 🤩 побережье Испании. Скалы утопающие в прозрачном море 🌊, уютные бухты, пейзажи с вечнозеленой растительностью. Вы увидите прекрасные сады Санта Клотильда, разбитые в классическом итальянском стиле, познакомитесь с историей 📖 побережья и его центрального курорта Льорет де Мар, попробуете местные вина и деликатесы в старой бодеге.
Что входит
транспорт
дегустация вин
входные билеты
Что не входит
личные расходы
Начало и место завершения
🚩 plaza Catalunya
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 15 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.