Novovira – Гид из Барселоны

Увидеть самое красивое 🤩 побережье Испании с удивительной природой и захватывающей историей 📖, посетить его самый известный курорт — Льорет де Мар, и полностью окунуться в атмосферу Коста Бравы, вкушая местные вина и деликатесы в небольшой бодеге — все это возможно на нашей экскурсии 🧭.