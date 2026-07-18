Ваш идеальный день в Барселоне

Экскурсия-конструктор: места вашей мечты, захватывающие истории и город глазами местных
Эта экскурсия — неограниченная свобода: вы приобретаете время, и я планирую маршрут по вашим интересам.

Так вы увидите ту Барселону, которую ждете: шедевры Гауди или средневековые стены Готического квартала, горы Тибидабо или Монтжуик, пляжи или аутентичные кафе. В любом случае прогулка наполнится увлекательными рассказами, поможет понять и полюбить город!
5
215 отзывов
Ваш идеальный день в Барселоне
Ваш идеальный день в Барселоне
Ваш идеальный день в Барселоне

Описание экскурсии

Маршрут, спланированный по вашим пожеланиям

Наверняка у вас есть список мест мечты в Барселоне. Как уместить максимум в один день и не допустить ошибок в логистике? Вы заранее напишете, что вам интересно, и я составлю маршрут нашего приключения. Помогу узнать вечно молодую Барселону, с радостью поделюсь полезными советами: как провести следующие дни, где оценить местную кухню и как добраться до загородных достопримечательностей.

Нескучные хроники Барселоны

Эта сеньорита припасла для вас много историй: о гениальном Гауди и черных монахах, о купцах и неверных жёнах, об Олимпийских играх и средневековых тайнах. Куда бы мы ни отправились, я понятно и легко расскажу о судьбе Барселоны, характере каталонцев и современном городе.

Что можно посмотреть

Старый город

Это две тысячи лет барселонской истории. Это старейшие здания города и захватывающие легенды. Драконы, рыцари и принцессы. Короли, мореплаватели и Святые! Вы «заплутаете» в Готическом квартале, заглянете в Кафедральный собор и храм Санта-Мария-дель-Пи, постоите на древнеримском кладбище и ощутите себя в Средних веках.

Шедевры Антонио Гауди

Вы погрузитесь в жизнь и творчество архитектора, узнаете, как он работал и какие смыслы вкладывал в свои проекты. Фоном для этого станут сказочный дом Бальо, новаторский дом Мила, разноцветный дом Висенс, строгий дом Кальвет. Конечно, мы отправимся в парк Гуэль и рассмотрим храм Саграда Фамилия, который строился на пожертвования всего человечества.

Гора Монтжуик — высочайшая точка Барселоны

Ей обязаны появлением Готический квартал, район Эль Борн и Саграда Фамилия. Ее склоны видели олимпийских чемпионов и стали последним пристанищем для самых знаменитых семей Барселоны. Здесь можно подняться на вершину к крепости, увидеть объекты Олимпиады-1992, полюбоваться танцорами фламенко и поющими фонтанами.

Гора Тибидабо

Вас покорит белоснежный храм Святого Сердца и вид с его вершины, а я расскажу об удивительной судьбе святыни. А еще Тибидабо оценят юные путешественники: здесь расположен старейший в Европе парк развлечений.

Порт и пляжи

Когда-то в Барселоне не было ни того, ни другого. Товары подвозили на лодочках, а загорали на газонах. Сегодня Барселона — счастливая обладательница одного из лучших в мире портов и четырёх километров чудесных пляжей. На экскурсии я расскажу об этом преображении.

Кроме того, можно включить в прогулку богемный район Эль Борн, оригинальный Раваль, смотровые площадки и любимый барселонцами парк Цитадель.

Организационные детали

  • Стоимость указана за 4 часа. Длительность экскурсии можно увеличить до 8 часов — такая прогулка на весь день стоит €360 за 1-6 человек
  • Экскурсию можно сделать продолжительностью в 3 часа. Стоимость в таком случае — €160
  • Возможно проведение экскурсии для большего количества человек. Доплата — €20 за чел.
  • В стоимость не включены расходы на общественный транспорт и входные билеты (если это понадобится в выбранном вами маршруте)

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Каталонии
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 32% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваш гид в Барселоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 3468 туристов
Добрый день, друзья! Я — журналист по образованию, «барселонолюб» и «барселоновед» по призванию. Вот уже десять лет я живу в этом городе, дышу им и, самое главное, ни на что
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его не поменяю, даже свой отпуск я провожу исключительно здесь, так что отправиться на экскурсию со мной можно в любое время года! Мой муж — испанец и коренной барселонец, моя дочь — русская «испанка», мой сын — наполовину испанец, так что смогу познакомить вас не только со своей любимой Барселоной, но и со всеми тонкостями и нюансами местной жизни! Я открою вам «другую» Барселону, расскажу истории, о которых «молчат» аудиогиды и покажу места, в которые не заезжают туристические автобусы. Погуляем?

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 215 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
213
4
2
3
2
1
Maria
Очень понравилась обзорная экскурсия с Еленой, обожаю людей/гидов с журналистским образованием, они интересные и живые, поэтому мы и выбрали этого гида. Елену приятно было слушать, правильная и грамотно поставленная речь,
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мы заслушивались❤️ На все наши вопросы Елена ответила, посоветовала классные места для обеда/ужина, куда сходить на фламенко, от шедевров Гауди и от города мы в восторге. Елена смогла нас влюбить в Барселону😍 От души рекомендуем Елену🤗Надо обязательно вернуться! Гости из Чехии и Владимира👋

Очень понравилась обзорная экскурсия с Еленой, обожаю людей/гидов с журналистским образованием, они интересные и живые, поэтому
Очень понравилась обзорная экскурсия с Еленой, обожаю людей/гидов с журналистским образованием, они интересные и живые, поэтому
Очень понравилась обзорная экскурсия с Еленой, обожаю людей/гидов с журналистским образованием, они интересные и живые, поэтому
Очень понравилась обзорная экскурсия с Еленой, обожаю людей/гидов с журналистским образованием, они интересные и живые, поэтому
Очень понравилась обзорная экскурсия с Еленой, обожаю людей/гидов с журналистским образованием, они интересные и живые, поэтому
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Юлия
Елена провела экскурсию по всем ключевым местам Ла Рамблы и Готического квартала. Было интересно и познавательно. прислушалась к нашим пожеланиям, и мы сделали небольшие и очень приятные перерывы, в первом
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случае попробовав совершенно невероятный напиток (вермут, кажется) домашнего приготовления, посетив совершенно волшебное по атмосфере заведение, а во второй раз попробовав чуррос. Всегда была убеждена, и в этот раз в очередной раз убедилась в правильности решения, путешествие нужно начинать с вводной экскурсии. Экскурсия с Еленой как раз стала таким хорошим началом нашего короткого, но интенсивного путешествия.
И, что очень важно, Елена поделилась книгами и фильмами, чтобы дополнить ощущения от Барселоны. Это я особенно сильно ценю.

Елена провела экскурсию по всем ключевым местам Ла Рамблы и Готического квартала. Было интересно и познавательно.
Елена провела экскурсию по всем ключевым местам Ла Рамблы и Готического квартала. Было интересно и познавательно.
Елена провела экскурсию по всем ключевым местам Ла Рамблы и Готического квартала. Было интересно и познавательно.
Елена провела экскурсию по всем ключевым местам Ла Рамблы и Готического квартала. Было интересно и познавательно.
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О
Два незабываемых дня провели мы с сестрой в Барселоне. Это стало возможным благодаря встрече с гидом Еленой. Погружение в историю городских кварталов, прогулки по улицам современного города, посещение знаковых мест
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(неотразимая Саграда Фамилия, великолепные архитектурные шедевры Антонио Гауди)… Удивительные сочетания пространства, объема, монументальности, камерности, камня и зелени… Над всем этим безоблачное небо Барселоны и много солнца!
По рекомендации Елены мы посетили вечерний концерт в Театре фламенко. Получили наслаждение и восхищение от мастерства артистов ансамбля. Искренне благодарим Елену!
Человек проявляет заинтересованность и ответственность к запросам своего туристского контингента, с которым встречается ежедневно.
Великолепное владение материалом, который преподносится легко, в своеобразной и совершенно отличительной манере, обширный объем знаний в разных сферах, влюбленность в Барселону, умение и желание увлечь и донести до своего слушателя массу интересного - это одно из главных достоинств Елены как профессионала.
Но, на наш взгляд, важным является и то, как с первых минут общения Елене удается установить контакт с людьми, которые буквально 5 минут назад были совершенно незнакомыми.
Обращает внимание манера общения.
Очень хочется продолжения встреч на экскурсиях Елены.
Здоровья Вам, успехов в профессиональной деятельности, тепла в семейном кругу и счастья! Рекомендуем!

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А
Елена очень интересный рассказчик. прекрасно владеет информацией о городе и его истории. Обязательно при посещении Барселоны, буду стараться воспользоваться ее услугами еще.
Елена очень интересный рассказчик. прекрасно владеет информацией о городе и его истории. Обязательно при посещении Барселоны,
Елена
Елена
Ответ организатора:
Александр, большое вам спасибо за отзыв и очень приятную компанию. И ещё одно большое спасибо за ваше внимание к сказкам,
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легендам и исключительно правдивым историям Барселоны. Ведь когда твои слушатели проявляют искренний интерес к твоим рассказам, работа становится удовольствием.
Только что увидела эту замечательную опцию и пользуясь случаем хочу сказать огромное спасибо всем гостям Барселоны, доверившим свое знакомство с этим невероятным городом, именно мне. Барселона одна, достопримечательности повторяются из экскурсии в экскурсию, но вы, мои замечательные туристы, делаете каждую прогулку незабываемой и навсегда оставляете свой неизгладимый след в нашей с Барселоной хронике❤️

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С
Не первый раз в Барселоне. Но с Еленой получилось еще глубже прожить наше знакомство с этим городом. Нам очень понравилось. От всего сердца рекомендуем.
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Олег
Елена очень хороший гид,показала много интересных мест в старом городе, знает историю и много исторических легенд.
Елена очень хороший гид,показала много интересных мест в старом городе, знает историю и много исторических легенд.
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