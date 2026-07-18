Эта экскурсия — неограниченная свобода: вы приобретаете время, и я планирую маршрут по вашим интересам. Так вы увидите ту Барселону, которую ждете: шедевры Гауди или средневековые стены Готического квартала, горы Тибидабо или Монтжуик, пляжи или аутентичные кафе. В любом случае прогулка наполнится увлекательными рассказами, поможет понять и полюбить город!

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Маршрут, спланированный по вашим пожеланиям

Наверняка у вас есть список мест мечты в Барселоне. Как уместить максимум в один день и не допустить ошибок в логистике? Вы заранее напишете, что вам интересно, и я составлю маршрут нашего приключения. Помогу узнать вечно молодую Барселону, с радостью поделюсь полезными советами: как провести следующие дни, где оценить местную кухню и как добраться до загородных достопримечательностей.

Нескучные хроники Барселоны

Эта сеньорита припасла для вас много историй: о гениальном Гауди и черных монахах, о купцах и неверных жёнах, об Олимпийских играх и средневековых тайнах. Куда бы мы ни отправились, я понятно и легко расскажу о судьбе Барселоны, характере каталонцев и современном городе.

Что можно посмотреть

Старый город

Это две тысячи лет барселонской истории. Это старейшие здания города и захватывающие легенды. Драконы, рыцари и принцессы. Короли, мореплаватели и Святые! Вы «заплутаете» в Готическом квартале, заглянете в Кафедральный собор и храм Санта-Мария-дель-Пи, постоите на древнеримском кладбище и ощутите себя в Средних веках.

Шедевры Антонио Гауди

Вы погрузитесь в жизнь и творчество архитектора, узнаете, как он работал и какие смыслы вкладывал в свои проекты. Фоном для этого станут сказочный дом Бальо, новаторский дом Мила, разноцветный дом Висенс, строгий дом Кальвет. Конечно, мы отправимся в парк Гуэль и рассмотрим храм Саграда Фамилия, который строился на пожертвования всего человечества.

Гора Монтжуик — высочайшая точка Барселоны

Ей обязаны появлением Готический квартал, район Эль Борн и Саграда Фамилия. Ее склоны видели олимпийских чемпионов и стали последним пристанищем для самых знаменитых семей Барселоны. Здесь можно подняться на вершину к крепости, увидеть объекты Олимпиады-1992, полюбоваться танцорами фламенко и поющими фонтанами.

Гора Тибидабо

Вас покорит белоснежный храм Святого Сердца и вид с его вершины, а я расскажу об удивительной судьбе святыни. А еще Тибидабо оценят юные путешественники: здесь расположен старейший в Европе парк развлечений.

Порт и пляжи

Когда-то в Барселоне не было ни того, ни другого. Товары подвозили на лодочках, а загорали на газонах. Сегодня Барселона — счастливая обладательница одного из лучших в мире портов и четырёх километров чудесных пляжей. На экскурсии я расскажу об этом преображении.

Кроме того, можно включить в прогулку богемный район Эль Борн, оригинальный Раваль, смотровые площадки и любимый барселонцами парк Цитадель.

Организационные детали