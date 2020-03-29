О коронавирусе в Испании на 30 марта 2020
Коронавирус является сложнейшим испытанием для всего мира. Появился он в Китае в городе Ухань провинции Хубэй в декабре 2019 года. Но в феврале 2020 года Китай заявил, что на территории страны вирус практически побеждён, на момент объявления болеющих было 37 162 человек, а зараженных за всё время, тем кому провели тест, было более 80 000 человек
11 марта 2020 года Всемирная Организация Здравоохранения (далее — ВОЗ) объявила о пандемии во всём мире, а уже 13 марта, объявили, что Европа стала центром коронавирусной инфекции. Официальные названия у вируса: SARS-CoV-2, COVID-19 или 2019-nCoV. Одной из самых первых пострадавших стран, стала Италия, где процент летальности более 10%
Каждый день в мире заражаются тысячи людей, на 29 марта 2020 вирусом заразились 721 412 человек на земле. При этом в Испании находится 11.1% (80 110 человек) от всех подтвержденных заболевших в мире, 4165 из них в критическом состоянии, 6803 умерло, 14 709 выздоровело, а всего инфицированных осталось 58 598 человек. Самого первого зараженного человека в Испании выявили 30 января 2020 года
Подтвержденные случаи заражения коронавирусом в Испании
В некоторых городах введён карантин, из дома можно выйти только по веской причине, иначе может быть наложен штраф. Зараженных перевозят в специальные больницы, где за больными наблюдают врачи и при необходимости в самых тяжелых случаях, подключают их к аппаратам ИВЛ — искусственная вентиляция легких. В самых легких случаях некоторым разрешено находится дома на самоизоляции
Сейчас весь мир учится объединятся и помогать друг другу. Ученые разрабатывают вакцину и лекарства.
На данный момент смертность во всём мире составляет 4.71%. При этом большая часть это пожелые люди и больные люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.
Большую опасность инфекция приобрела в частности из-за своего длительного инкубационного периода и сложности тестирования. Тем самым вирус долго не даёт о себе знать, а зараженный в это время общается с другими не ведая о том, что распространяет вирус
Ежедневная статистика по зараженным, умершим и выздоровившим в Испании
Многие страны закрыли свои границы, авиаперелеты, только в Европе, за последние дни снизились на 75%, глобальная экономика терпит огромные убытки, сфера туризма практически сошла до 0. Земля за это время немного экологически очистилась, некоторые самые загрязненные города за долгое время стали видны из космоса, воздух стал чище, реки и моря так же очищаются во время меньшего использования заводов и транспорта из-за панденмии, даже в Венеции каналы стали прозрачными, экостистема восстанваливется. Может после победы над вирусом, мы немного задумаемся...
Статистика в таблице по зараженным на территории Испании по дням
В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням
|Дата
|Заразилось
|Умерло
|Летальность
|Выздоровело
|Осталось зараженных
|29 мар 2020
|801106875
|6803821
|1.4%
|147092424
|▲58598+3630
|28 мар 2020
|732357516
|5982844
|1.54%
|122852928
|▲54968+3744
|27 мар 2020
|657197933
|5138773
|1.51%
|93572342
|▲51224+4818
|26 мар 2020
|577868271
|4365718
|1.55%
|70151648
|▲46406+5905
|25 мар 2020
|495159630
|3647839
|2.07%
|53671573
|▲40501+7218
|24 мар 2020
|398854749
|2808497
|1.49%
|37941219
|▲33283+3033
|23 мар 2020
|351366368
|2311539
|1.78%
|2575
|▲30250+5829
|22 мар 2020
|287683394
|1772397
|1.63%
|2575450
|▲24421+2547
|21 мар 2020
|253744964
|1375332
|1.52%
|2125537
|▲21874+4095
|20 мар 2020
|204102447
|1043213
|1.2%
|1588481
|▲17779+1753
|19 мар 2020
|179634053
|830207
|1.29%
|110726
|▲16026+3820
|18 мар 2020
|139102162
|62390
|0.74%
|108153
|▲12206+2019
|17 мар 2020
|117481806
|533191
|1.87%
|1028498
|▲10187+1117
|16 мар 2020
|99422144
|34253
|0.58%
|53013
|▲9070+2078
|15 мар 2020
|77981407
|28994
|1.34%
|517
|▲6992+1313
|14 мар 2020
|63911159
|19562
|1.09%
|517324
|▲5679+773
|13 мар 2020
|52322955
|13378
|1.59%
|19310
|▲4906+2867
|12 мар 2020
|2277
|551
|0.05%
|183
|▼2039-1
|11 мар 2020
|2277582
|5419
|0.93%
|183151
|▲2040+412
|10 мар 2020
|1695622
|357
|0.43%
|32
|▲1628+615
|9 мар 2020
|1073400
|2811
|1.09%
|322
|▲1013+387
|8 мар 2020
|673173
|177
|1.12%
|30
|▲626+166
|7 мар 2020
|500100
|105
|1.09%
|3028
|▲460+67
|6 мар 2020
|400141
|52
|0.51%
|2
|▲393+139
|5 мар 2020
|25937
|31
|0.39%
|2
|▲254+36
|4 мар 2020
|22257
|21
|0.46%
|2
|▲218+56
|3 мар 2020
|16545
|11
|0.62%
|2
|▲162+44
|2 мар 2020
|12036
|0
|—
|2
|▲118+36
|1 мар 2020
|8439
|0
|—
|2
|▲82+39
|29 фев 2020
|4513
|0
|—
|2
|▲43+13
|28 фев 2020
|3217
|0
|—
|2
|▲30+17
|27 фев 2020
|152
|0
|—
|2
|▲13+2
|26 фев 2020
|137
|0
|—
|2
|▲11+7
|25 фев 2020
|64
|0
|—
|2
|▲4+4
|15 фев 2020
|2
|0
|—
|22
|▼0-2
|9 фев 2020
|21
|0
|—
|0
|▲2+1
|1 фев 2020
|11
|0
|—
|0
|▲1+1
Разница по выздоровевшим и заболевшим по дням
Что делать, чтобы не заболеть — рекоммендации ВОЗ
- Мыть и обрабатывать руки;
- Кашлять и чихать только в салфетку, ладошки, согнутый логоть. При этом необходимо как можно скорее безопасно для окружающих избавиться от салфетки, обработать одежду и вымыть руки;
- Не прикасаться руками к слизистым, таким как рот, нос или глаза;
- Надевать медицинскую маску при контакте с больными и кашляющими людьми, а так же самим больным, чтобы снизить распыление в воздухе вирусов. Здесь так же нужно понимать, что знать, болеет ли человек или нет — очень сложно, так как вирус может быть в инкубационном периоде. Поэтому в Китае, например, абсолютно все гражадане обязаны были носить маски;
- Держаться на дистанции от других людей, не менее метра, мы рекоммендуем соблюдать дистанцию побольше;
- Не пользоваться общественных транспортом;
- Выходить из дома только в случаях крайней необходимости;
- Чаще обрабатывать дома предметы и вещи, а так же делать влажную уборку дизенфицирующими средствами.
- Подбробнее почитайте на сайте ВОЗ
10 стран где больше всего текущих больных на 29 марта 2020
Графики и таблицы с данными о зараженных построены на основе данных из разных источников, таких как: Johns Hopkins University, BNO, Worldometer
Статистика заражений в 199 странах мира
В таблице показаны изменения и данные на дату их получения в соотношении с прошедшим днём, сейчас это 29 марта 2020
|№
|Страна
|Заразилось
|Умерло
|Летальность
|Выздоровело
|Осталось зараженных
|–
|Мир
|721 41260706
|339563304
|4.71%
|15100411589
|▲536452+45813
|1
|США
|141 85420376
|2475449
|1.74%
|44353363
|▲134944+16564
|2
|Италия
|97 6895217
|10779756
|11.03%
|13030646
|▲73880+3815
|3
|Китай
|82 122123
|33045
|4.02%
|75582482
|▼3236-364
|4
|Испания
|80 1106875
|6803821
|8.49%
|147092424
|▲58598+3630
|5
|Германия
|62 0954400
|541108
|0.87%
|9211730
|▲52343+3562
|6
|Франция
|40 7082603
|2611294
|6.41%
|72261502
|▲30871+807
|7
|Иран
|38 3092901
|2640123
|6.89%
|12391712
|▲23278+2066
|8
|Великобритания
|19 7802468
|1231210
|6.22%
|151
|▲18398+2258
|9
|Швейцария
|14 829753
|30036
|2.02%
|159565
|▲12934+652
|10
|Нидерланды
|10 9301111
|772132
|7.06%
|253247
|▲9905+732
|11
|Бельгия
|10 8361702
|43178
|3.98%
|1359296
|▲9046+1328
|12
|Южная Корея
|9583105
|1528
|1.59%
|5033222
|▼4398-125
|13
|Турция
|92171815
|13123
|1.42%
|10535
|▲8981+1757
|14
|Австрия
|8788517
|8618
|0.98%
|479254
|▲8223+245
|15
|Канада
|6320744
|654
|1.03%
|573107
|▲5682+633
|16
|Португалия
|5962792
|11919
|2%
|43
|▲5800+773
|17
|Норвегия
|4284269
|252
|0.58%
|7
|▲4252+267
|18
|Бразилия
|4256352
|13625
|3.2%
|6
|▲4114+327
|19
|Израиль
|4247628
|153
|0.35%
|13243
|▲4100+582
|20
|Австралия
|4163523
|173
|0.41%
|244
|▲3902+520
|21
|Швеция
|3700253
|1105
|2.97%
|16
|▲3574+248
|22
|Чехия
|2817186
|165
|0.57%
|11
|▲2790+181
|23
|Ирландия
|2615200
|4610
|1.76%
|5
|▲2564+190
|24
|Дания
|2564198
|727
|2.81%
|7316
|▲2419+175
|25
|Малайзия
|2470150
|358
|1.42%
|38868
|▲2047+74
|26
|Чили
|2139230
|71
|0.33%
|7514
|▲2057+215
|27
|Люксембург
|1950119
|213
|1.08%
|40
|▲1889+116
|28
|Эквадор
|1924101
|5810
|3.01%
|3
|▲1863+91
|29
|Япония
|1866173
|542
|2.89%
|42420
|▲1388+151
|30
|Польша
|1862224
|224
|1.18%
|7
|▲1833+220
|31
|Румыния
|1815363
|436
|2.37%
|20667
|▲1566+290
|32
|Пакистан
|1597102
|142
|0.88%
|29
|▲1554+100
|33
|Россия
|1534270
|84
|0.52%
|6415
|▲1462+251
|34
|Филиппины
|1418343
|713
|5.01%
|427
|▲1305+333
|35
|Таиланд
|1388143
|71
|0.5%
|97
|▲1284+142
|36
|Саудовская Аравия
|129996
|84
|0.62%
|6629
|▲1225+63
|37
|Индонезия
|1285130
|11412
|8.87%
|645
|▲1107+113
|38
|ЮАР
|128093
|21
|0.16%
|31
|▲1247+92
|39
|Финляндия
|124073
|112
|0.89%
|10
|▲1219+71
|40
|Греция
|115695
|397
|3.37%
|52
|▲1065+88
|41
|Индия
|102437
|273
|2.64%
|9511
|▲902+23
|42
|Исландия
|102057
|2
|0.2%
|13521
|▲883+36
|43
|Панама
|989203
|2410
|2.43%
|42
|▲961+191
|44
|Доминикана
|859140
|3911
|4.54%
|3
|▲817+129
|45
|Перу
|852181
|182
|2.11%
|16
|▲818+179
|46
|Мексика
|848131
|164
|1.89%
|4
|▲828+127
|47
|Сингапур
|84442
|31
|0.36%
|21214
|▲629+27
|48
|Аргентина
|820130
|202
|2.44%
|9119
|▲709+109
|49
|Сербия
|74182
|133
|1.75%
|4242
|▲686+37
|50
|Словения
|73046
|112
|1.51%
|10
|▲709+44
|51
|Хорватия
|71356
|61
|0.84%
|527
|▲655+48
|52
|Колумбия
|70294
|104
|1.42%
|10
|▲682+90
|53
|Эстония
|67934
|32
|0.44%
|20
|▲656+32
|54
|Гонконг
|641
|4
|0.62%
|118
|—519
|55
|Катар
|63444
|1
|0.16%
|483
|▲585+41
|56
|Египет
|60933
|404
|6.57%
|13211
|▲437+18
|57
|ОАЭ
|570102
|31
|0.53%
|586
|▲509+95
|58
|Ирак
|54741
|42
|7.68%
|14312
|▲362+29
|59
|Новая Зеландия
|51463
|11
|0.19%
|566
|▲457+56
|60
|Алжир
|51157
|312
|6.07%
|31
|▲449+55
|61
|Бахрейн
|49923
|4
|0.8%
|2727
|▲223+16
|62
|Марокко
|47977
|261
|5.43%
|132
|▲440+74
|63
|Украина
|475119
|101
|2.11%
|61
|▲459+117
|64
|Литва
|46066
|7
|1.52%
|1
|▲452+66
|65
|Ливан
|43826
|102
|2.28%
|30
|▲398+24
|66
|Армения
|42417
|32
|0.71%
|30
|▲391+15
|67
|Венгрия
|40865
|132
|3.19%
|34
|▲361+63
|68
|Латвия
|34742
|0
|—
|1
|▲346+42
|69
|Болгария
|34615
|81
|2.31%
|143
|▲324+11
|70
|Андорра
|33426
|63
|1.8%
|1
|▲327+23
|71
|Босния и Герцеговина
|32365
|61
|1.86%
|83
|▲309+61
|72
|Коста-Рика
|31419
|2
|0.64%
|3
|▲309+19
|73
|Словакия
|31422
|0
|—
|2
|▲312+22
|74
|Тунис
|31234
|8
|2.56%
|2
|▲302+34
|75
|Уругвай
|30430
|11
|0.33%
|0
|▲303+29
|76
|Тайвань
|29815
|31
|1.01%
|399
|▲256+5
|77
|Казахстан
|28456
|1
|0.35%
|204
|▲263+52
|78
|Молдавия
|26332
|2
|0.76%
|2
|▲259+32
|79
|Македония
|25918
|62
|2.32%
|3
|▲250+16
|80
|Иордания
|25913
|32
|1.16%
|18
|▲238+11
|81
|Кувейт
|25520
|0
|—
|673
|▲188+17
|82
|Сан-Марино
|224
|22
|9.82%
|6
|—196
|83
|Буркина Фасо
|22215
|121
|5.41%
|232
|▲187+12
|84
|Кипр
|21435
|61
|2.8%
|15
|▲193+34
|85
|Албания
|21215
|10
|4.72%
|332
|▲169+13
|86
|Азербайджан
|20927
|4
|1.91%
|15
|▲190+27
|87
|Вьетнам
|19420
|0
|—
|254
|▲169+16
|88
|Реюньон
|183
|0
|—
|1
|—182
|89
|Оман
|16715
|0
|—
|23
|▲144+15
|90
|Кот д'Ивуар
|16564
|11
|0.61%
|41
|▲160+62
|91
|Фарерские острова
|159
|0
|—
|70
|—89
|92
|Гана
|15211
|5
|3.29%
|2
|▲145+11
|93
|Мальта
|1512
|0
|—
|2
|▲149+2
|94
|Узбекистан
|14440
|2
|1.39%
|72
|▲135+38
|95
|Сенегал
|14212
|0
|—
|279
|▲115+3
|96
|Куба
|13920
|3
|2.16%
|4
|▲132+20
|97
|Камерун
|13948
|64
|4.32%
|53
|▲128+41
|98
|Бруней
|1266
|1
|0.79%
|349
|▼91-3
|99
|Афганистан
|12010
|4
|3.33%
|2
|▲114+10
|100
|Венесуэла
|119
|31
|2.52%
|39
|▼77-1
|101
|Шри-Ланка
|1174
|1
|0.85%
|112
|▲105+2
|102
|Нигерия
|11122
|1
|0.9%
|3
|▲107+22
|103
|Гондурас
|11015
|32
|2.73%
|3
|▲104+13
|104
|Палестинские территории
|10911
|1
|0.92%
|18
|▲90+11
|105
|Маврикий
|1075
|31
|2.8%
|0
|▲104+4
|106
|Гваделупа
|106
|4
|3.77%
|17
|—85
|107
|Камбоджа
|1034
|0
|—
|218
|▼82-4
|108
|Беларусь
|94
|0
|—
|32
|—62
|109
|Косово
|943
|1
|1.06%
|1
|▲92+3
|110
|Мартиника
|93
|1
|1.08%
|0
|—92
|111
|Грузия
|911
|0
|—
|184
|▼73-3
|112
|Черногория
|851
|1
|1.18%
|0
|▲84+1
|113
|Киргизия
|8426
|0
|—
|0
|▲84+26
|114
|Демократическая Республика Конго
|8116
|82
|9.88%
|2
|▲71+14
|115
|Боливия
|817
|11
|1.23%
|0
|▲80+6
|116
|Тринидад и Тобаго
|784
|3
|3.85%
|1
|▲74+4
|117
|Руанда
|7010
|0
|—
|0
|▲70+10
|118
|Гибралтар
|65
|0
|—
|14
|—51
|119
|Майотта
|63
|0
|—
|0
|—63
|120
|Парагвай
|593
|3
|5.08%
|1
|▲55+3
|121
|Лихтенштейн
|56
|0
|—
|0
|—56
|122
|Аруба
|50
|0
|—
|1
|—49
|123
|Бангладеш
|48
|5
|10.42%
|15
|—28
|124
|Монако
|464
|11
|2.17%
|1
|▲44+3
|125
|Французская Гвиана
|43
|0
|—
|6
|—37
|126
|Кения
|424
|1
|2.38%
|1
|▲40+4
|127
|Остров Мэн
|42
|0
|—
|0
|—42
|128
|Мадагаскар
|3913
|0
|—
|0
|▲39+13
|129
|Макао
|37
|0
|—
|10
|—27
|130
|Гватемала
|34
|1
|2.94%
|10
|—23
|131
|Уганда
|333
|0
|—
|0
|▲33+3
|132
|Барбадос
|337
|0
|—
|0
|▲33+7
|133
|Ямайка
|322
|1
|3.13%
|2
|▲29+2
|134
|Французская Полинезия
|30
|0
|—
|0
|—30
|135
|Замбия
|291
|0
|—
|0
|▲29+1
|136
|Того
|25
|1
|4%
|1
|—23
|137
|Сальвадор
|245
|0
|—
|0
|▲24+5
|138
|Бермуды
|22
|0
|—
|2
|—20
|139
|Эфиопия
|215
|0
|—
|1
|▲20+5
|140
|Конго
|1915
|0
|—
|0
|▲19+15
|141
|Мали
|18
|11
|5.56%
|0
|▼17-1
|142
|Нигер
|188
|1
|5.56%
|0
|▲17+8
|143
|Джибути
|184
|0
|—
|0
|▲18+4
|144
|Мальдивы
|171
|0
|—
|134
|▼4-3
|145
|Гвинея
|168
|0
|—
|0
|▲16+8
|146
|Новая Каледония
|15
|0
|—
|0
|—15
|147
|Гаити
|157
|0
|—
|11
|▲14+6
|148
|Танзания
|14
|0
|—
|1
|—13
|149
|Багамы
|144
|0
|—
|1
|▲13+4
|150
|Каймановы острова
|12
|1
|8.33%
|0
|—11
|151
|Экваториальная Гвинея
|12
|0
|—
|0
|—12
|152
|Монголия
|12
|0
|—
|0
|—12
|153
|Эритрея
|126
|0
|—
|0
|▲12+6
|154
|Сен-Мартен
|11
|0
|—
|0
|—11
|155
|Доминика
|11
|0
|—
|0
|—11
|156
|Намибия
|113
|0
|—
|2
|▲9+3
|157
|Мьянма
|102
|0
|—
|0
|▲10+2
|158
|Гренландия
|10
|0
|—
|2
|—8
|159
|Гренада
|92
|0
|—
|0
|▲9+2
|160
|Свазиленд
|9
|0
|—
|0
|—9
|161
|Сирия
|94
|11
|11.11%
|0
|▲8+3
|162
|Сент-Люсия
|96
|0
|—
|1
|▲8+6
|163
|Мозамбик
|8
|0
|—
|0
|—8
|164
|Кюрасао
|8
|1
|12.5%
|2
|—5
|165
|Суринам
|8
|0
|—
|0
|—8
|166
|Лаос
|8
|0
|—
|0
|—8
|167
|Гайана
|8
|1
|12.5%
|0
|—7
|168
|Сейшельские Острова
|8
|0
|—
|0
|—8
|169
|Ливия
|85
|0
|—
|0
|▲8+5
|170
|Зимбабве
|7
|1
|14.29%
|0
|—6
|171
|Антигуа и Барбуда
|7
|0
|—
|0
|—7
|172
|Габон
|7
|1
|14.29%
|0
|—6
|173
|Ангола
|72
|22
|28.57%
|0
|—5
|174
|Ватикан
|6
|0
|—
|0
|—6
|175
|Судан
|61
|1
|16.67%
|0
|▲5+1
|176
|Бенин
|6
|0
|—
|0
|—6
|177
|Кабо-Верде
|61
|1
|16.67%
|0
|▲5+1
|178
|Синт-Мартен
|6
|0
|—
|0
|—6
|179
|Мавритания
|5
|0
|—
|22
|▼3-2
|180
|Монтсеррат
|5
|0
|—
|0
|—5
|181
|Фиджи
|5
|0
|—
|0
|—5
|182
|Непал
|5
|0
|—
|1
|—4
|183
|Сен-Бартельми
|5
|0
|—
|0
|—5
|184
|Бутан
|41
|0
|—
|0
|▲4+1
|185
|Никарагуа
|4
|1
|25%
|0
|—3
|186
|Гамбия
|41
|1
|25%
|0
|▲3+1
|187
|Теркс и Кайкос
|4
|0
|—
|0
|—4
|188
|Чад
|3
|0
|—
|0
|—3
|189
|Сомали
|3
|0
|—
|0
|—3
|190
|Либерия
|3
|0
|—
|0
|—3
|191
|ЦАР
|3
|0
|—
|0
|—3
|192
|Сент-Китс и Невис
|2
|0
|—
|0
|—2
|193
|Ангилья
|2
|0
|—
|0
|—2
|194
|Виргинские острова, Британские
|2
|0
|—
|0
|—2
|195
|Гвинея-Биссау
|2
|0
|—
|0
|—2
|196
|Белиз
|2
|0
|—
|0
|—2
|197
|Папуа Новая Гвинея
|1
|0
|—
|0
|—1
|198
|Тимор-Лесте
|1
|0
|—
|0
|—1
|199
|Сент-Винсент и Гренадины
|1
|0
|—
|1
|—0
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