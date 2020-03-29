О коронавирусе в Испании на 30 марта 2020

Статистика заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Испании на сегодня по данным 30 марта 2020: 80110 заражено, 6803 умерло, 14709 выздоровело. Последние новости связаные с распространением вируса в Испании, графики по дням с текущими изменениями и сравнением с другими странами мира Статистика заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Испании на сегодня по данным 30 марта 2020: 80110 заражено, 6803 умерло, 14709 выздоровело. Последние новости связаные с распространением вируса в Испании, графики по дням с текущими изменениями и сравнением с другими странами мира

Заразились в Испании за всё время 80 110 +6875 за 29 марта 2020 Выздоровели 14 709 +2424 Умерли 6803 +821 Летальность 8.5% В критическом состоянии 4165

Коронавирус является сложнейшим испытанием для всего мира. Появился он в Китае в городе Ухань провинции Хубэй в декабре 2019 года. Но в феврале 2020 года Китай заявил, что на территории страны вирус практически побеждён, на момент объявления болеющих было 37 162 человек, а зараженных за всё время, тем кому провели тест, было более 80 000 человек 11 марта 2020 года Всемирная Организация Здравоохранения (далее — ВОЗ) объявила о пандемии во всём мире, а уже 13 марта, объявили, что Европа стала центром коронавирусной инфекции. Официальные названия у вируса: SARS-CoV-2, COVID-19 или 2019-nCoV. Одной из самых первых пострадавших стран, стала Италия, где процент летальности более 10%

Каждый день в мире заражаются тысячи людей, на 29 марта 2020 вирусом заразились 721 412 человек на земле. При этом в Испании находится 11.1% (80 110 человек) от всех подтвержденных заболевших в мире, 4165 из них в критическом состоянии, 6803 умерло, 14 709 выздоровело, а всего инфицированных осталось 58 598 человек. Самого первого зараженного человека в Испании выявили 30 января 2020 года

Подтвержденные случаи заражения коронавирусом в Испании

В некоторых городах введён карантин, из дома можно выйти только по веской причине, иначе может быть наложен штраф. Зараженных перевозят в специальные больницы, где за больными наблюдают врачи и при необходимости в самых тяжелых случаях, подключают их к аппаратам ИВЛ — искусственная вентиляция легких. В самых легких случаях некоторым разрешено находится дома на самоизоляции Сейчас весь мир учится объединятся и помогать друг другу. Ученые разрабатывают вакцину и лекарства. На данный момент смертность во всём мире составляет 4.71%. При этом большая часть это пожелые люди и больные люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью. Большую опасность инфекция приобрела в частности из-за своего длительного инкубационного периода и сложности тестирования. Тем самым вирус долго не даёт о себе знать, а зараженный в это время общается с другими не ведая о том, что распространяет вирус

Ежедневная статистика по зараженным, умершим и выздоровившим в Испании

Многие страны закрыли свои границы, авиаперелеты, только в Европе, за последние дни снизились на 75%, глобальная экономика терпит огромные убытки, сфера туризма практически сошла до 0. Земля за это время немного экологически очистилась, некоторые самые загрязненные города за долгое время стали видны из космоса, воздух стал чище, реки и моря так же очищаются во время меньшего использования заводов и транспорта из-за панденмии, даже в Венеции каналы стали прозрачными, экостистема восстанваливется. Может после победы над вирусом, мы немного задумаемся...

Статистика в таблице по зараженным на территории Испании по дням В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням Дата Заразилось Умерло Летальность Выздоровело Осталось зараженных 29 мар 2020 801106875 6803821 1.4% 147092424 ▲ 58598+3630 28 мар 2020 732357516 5982844 1.54% 122852928 ▲ 54968+3744 27 мар 2020 657197933 5138773 1.51% 93572342 ▲ 51224+4818 26 мар 2020 577868271 4365718 1.55% 70151648 ▲ 46406+5905 25 мар 2020 495159630 3647839 2.07% 53671573 ▲ 40501+7218 24 мар 2020 398854749 2808497 1.49% 37941219 ▲ 33283+3033 23 мар 2020 351366368 2311539 1.78% 2575 ▲ 30250+5829 22 мар 2020 287683394 1772397 1.63% 2575450 ▲ 24421+2547 21 мар 2020 253744964 1375332 1.52% 2125537 ▲ 21874+4095 20 мар 2020 204102447 1043213 1.2% 1588481 ▲ 17779+1753 19 мар 2020 179634053 830207 1.29% 110726 ▲ 16026+3820 18 мар 2020 139102162 62390 0.74% 108153 ▲ 12206+2019 17 мар 2020 117481806 533191 1.87% 1028498 ▲ 10187+1117 16 мар 2020 99422144 34253 0.58% 53013 ▲ 9070+2078 15 мар 2020 77981407 28994 1.34% 517 ▲ 6992+1313 14 мар 2020 63911159 19562 1.09% 517324 ▲ 5679+773 13 мар 2020 52322955 13378 1.59% 19310 ▲ 4906+2867 12 мар 2020 2277 551 0.05% 183 ▼ 2039-1 11 мар 2020 2277582 5419 0.93% 183151 ▲ 2040+412 10 мар 2020 1695622 357 0.43% 32 ▲ 1628+615 9 мар 2020 1073400 2811 1.09% 322 ▲ 1013+387 8 мар 2020 673173 177 1.12% 30 ▲ 626+166 7 мар 2020 500100 105 1.09% 3028 ▲ 460+67 6 мар 2020 400141 52 0.51% 2 ▲ 393+139 5 мар 2020 25937 31 0.39% 2 ▲ 254+36 4 мар 2020 22257 21 0.46% 2 ▲ 218+56 3 мар 2020 16545 11 0.62% 2 ▲ 162+44 2 мар 2020 12036 0 — 2 ▲ 118+36 1 мар 2020 8439 0 — 2 ▲ 82+39 29 фев 2020 4513 0 — 2 ▲ 43+13 28 фев 2020 3217 0 — 2 ▲ 30+17 27 фев 2020 152 0 — 2 ▲ 13+2 26 фев 2020 137 0 — 2 ▲ 11+7 25 фев 2020 64 0 — 2 ▲ 4+4 15 фев 2020 2 0 — 22 ▼ 0-2 9 фев 2020 21 0 — 0 ▲ 2+1 1 фев 2020 11 0 — 0 ▲ 1+1 Показать всю таблицу

Разница по выздоровевшим и заболевшим по дням

Что делать, чтобы не заболеть — рекоммендации ВОЗ

Мыть и обрабатывать руки;

Кашлять и чихать только в салфетку, ладошки, согнутый логоть. При этом необходимо как можно скорее безопасно для окружающих избавиться от салфетки, обработать одежду и вымыть руки;

Не прикасаться руками к слизистым, таким как рот, нос или глаза;

Надевать медицинскую маску при контакте с больными и кашляющими людьми, а так же самим больным, чтобы снизить распыление в воздухе вирусов. Здесь так же нужно понимать, что знать, болеет ли человек или нет — очень сложно, так как вирус может быть в инкубационном периоде. Поэтому в Китае, например, абсолютно все гражадане обязаны были носить маски;

Держаться на дистанции от других людей, не менее метра, мы рекоммендуем соблюдать дистанцию побольше;

Не пользоваться общественных транспортом;

Выходить из дома только в случаях крайней необходимости;

Чаще обрабатывать дома предметы и вещи, а так же делать влажную уборку дизенфицирующими средствами.

Подбробнее почитайте на сайте ВОЗ

10 стран где больше всего текущих больных на 29 марта 2020

Графики и таблицы с данными о зараженных построены на основе данных из разных источников, таких как: Johns Hopkins University, BNO, Worldometer

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