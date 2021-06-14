Куда лучше всего поехать в июне, какой испанский курорт или город 🏙️ выбрать, где самая комфортная температура в это время, какие достопримечательности 🏛️ можно увидеть, а так же плюсы и минусы отдыха в это время

Испания

Испания только набирает популярность в качестве комфортного места для проведения идеального летнего отдыха. Поэтому далеко не все знают на какие курорты можно отправиться, что стоит взять с собой и каковы особенности отдыха в данной стране. А ведь стоимость туров на отдых для двоих начинается от 1200$, поэтому жемчужина Средиземноморья ежегодно встречает сотни тысяч туристов со всего мира. Выгодные условия, великолепная природа и хорошая погода сделают все возможное, чтобы отдых в Испании в июне удался. Осталось определиться с курортом.

Привлекательная Испания

В первый месяц лета курорты Испании только начинают свою работу, активной развлекательной программы с аниматорами в отеле можно не ждать. Но зачем она, если есть хорошо прогретое море, бассейн с баром и всевозможные экскурсии. В северо-западных регионах в это время температура не превышает +20 ℃, поэтому отдых в Испании на море рекомендуется провести на юге страны, где столбик термометра показывает температуру выше +25 ℃, а вода успела прогреться до +22 ℃.

Любителям красивого загара и расслабленного пляжного отдыха придутся по душе пляжи Коста-Бравы. На курорте современные новые отели. Номера в них просторные, многие даже удивляются таким размерам после привычных Турции и Египта. В этот период хорошо продаются экскурсионные туры в Барселону и Мадрид – пока еще нет изнуряющей жары, можно увидеть массу достопримечательностей и привезти с отдыха только положительные впечатления. В свою очередь туристы с детьми развлекаются в знаменитом парке аттракционов «Порт Авентура».

Молодежь зажигает на Ибице, любителей природы ожидают живописные виды бухты Кало-Мондраго, а для поклонников велотуризма лучшим местом отдыха станут курорты Пальма-де-Майорки. Одним словом, каждый турист сможет найти для себя интересное направление, а мы опишем их подробнее.

Канарские острова

Здесь в своей тарелке окажутся все любители настоящей экзотики. Острова принадлежат к Испании лишь формально и являются ее автономной частью. Тут не встретишь европейской атмосферы как в городе, лишь великолепные тропические пейзажи, мягкие океанские волны и даже черные вулканические пляжи.

Такая экзотика находится всего в паре часов перелета без учета пересадок – куда проще, чем добираться к тому же Таиланду. На Канарах можно не только праздно расслабляться на пляже: по всем островам разбросаны уникальные доисторические памятники, вулканы, водопады, «лунные» долины из застывшей лавы. А еще здесь отличный сервис и настоящий рай для серферов и дайверов.

Коста Брава и Коста Дорада

Большая часть русскоязычных туристов предпочитают отдыхать в Испании именно на этих курортах. Это любимое место для отдыха семейных пар с детьми и влюбленных. Белоснежные пляжи растянулись на десятки километров вдоль Средиземного моря – идеально для расслабленного пляжного отдыха. Но круглосуточно валяться на пляже и скучать вам точно не придется. Музеи, природные виды, архитектурные памятники, близость достопримечательностей Барселоны – можно смело покупать путевку на 8 ночей и больше!

Балеарские острова

В состав архипелага входит много островов, но самые популярные из них с развитой туристической инфраструктурой – Ибица, Майорка, Менорка и Форментера. Пляжи островов можно назвать одними из наиболее экологически чистых во всей Европе. Комфортный климат, невероятной красоты пейзажи и обилие солнца сделали острова любимым среди писателей, актеров, мировых звезд. Балеары выбирают для творчества и уединения. Отдых здесь не самый дешевый, но зато самый комфортабельный, туристам за их деньги будут предложены лучшие условия.

Барселона

Многие не выбирают Барселону целенаправленным местом для отдыха, ведь здесь нет курортов, да и пляжей как таковых. Чтобы искупаться в море придется проехаться на расстояние более 50 км от города. Зато тут масса интересных достопримечательностей, которые привлекают туристов. Например, Саграда Фамилия, Парк Гуэля, Дом Бальо и многие другие. Барселона – город творчества, вдохновения и бьющей ключом энергии, поклонники искусства отправляются в театры и музеи, любители природы – в горы, а для любителей всего необычного ежегодно проходят десятки традиционных фестивалей.