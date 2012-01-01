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Экскурсия из Мадрида в Толедо

4.4
38 отзывов
Novovira
Novovira – Гид из Мадрида
На один день из Мадрида в Толедо.

Отправляйтесь в этот город 🏙️ и почувствуйте его мистическую средневековую атмосферу.

Мы прогуляемся по еврейскому кварталу, увидим арабскую площадь Сокодовер и посетим католический Кафедральный собор.

Вместе с дорогой путешествие продлится 5 часов.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • €56 за человека

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Экскурсия из Мадрида в Толедо
Экскурсия из Мадрида в Толедо

Что вы увидите

  • мосты Алькантара и Св. Мартина
  • еврейский квартал
  • площадь Сокодовер
  • Кафедральный Собор
Сказать, что Толедо особенный город 🏙️, это значит не сказать ничего! Бывшая королевская резиденция прослыла городом богатым и влиятельным тогда, когда Мадрид и думать не смел о звании главного города королевства.
«Богатство», применительно к Толедо, измеряется не столько конкретными суммами и физическими сокровищами, сколько историческим наследием, культурными традициями и архитектурным изяществом, которым обеспечили город арабская, иудейская и христианская культуры.
Во время экскурсии 🧭 стоит пройтись по древним мостам Алькантара и Св. Мартина, прогуляться 👣 по тонким переулкам-стрелам еврейского квартала, а потом выйти на оживлённые улочки старого Толедо, которые непременно выведут на площадь с необычным названием Сокодовер, что по-арабски означает «скотоводческий рынок». Не изменяя традициям, здесь до сих пор заключают сделки животноводы всей провинции.
Экскурсия в Толедо предусматривает посещение Кафедрального Собора – жемчужину Испании и мировой готической архитектуры, где до сих пор хранятся полотна Эль Греко, Гойи и Рубенса.
Внимание!
Оплата экскурсии наличными производится за 24 часа до начала представителю организатора.
Что входит
  • транспорт
  • услуги гида
Что не входит
  • входные билеты
Начало и место завершения
🚩 Площадь Испании (Мадрид)
Экскурсия из Мадрида в Толедо
Экскурсия из Мадрида в Толедо
Экскурсия из Мадрида в Толедо
Экскурсия из Мадрида в Толедо

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Novovira
Novovira
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38 отзывов оставили туристы

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