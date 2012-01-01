Сказать, что Толедо особенный город 🏙️, это значит не сказать ничего! Бывшая королевская резиденция прослыла городом богатым и влиятельным тогда, когда Мадрид и думать не смел о звании главного города королевства.

«Богатство», применительно к Толедо, измеряется не столько конкретными суммами и физическими сокровищами, сколько историческим наследием, культурными традициями и архитектурным изяществом, которым обеспечили город арабская, иудейская и христианская культуры.

Во время экскурсии 🧭 стоит пройтись по древним мостам Алькантара и Св. Мартина, прогуляться 👣 по тонким переулкам-стрелам еврейского квартала, а потом выйти на оживлённые улочки старого Толедо, которые непременно выведут на площадь с необычным названием Сокодовер, что по-арабски означает «скотоводческий рынок». Не изменяя традициям, здесь до сих пор заключают сделки животноводы всей провинции.

Экскурсия в Толедо предусматривает посещение Кафедрального Собора – жемчужину Испании и мировой готической архитектуры, где до сих пор хранятся полотна Эль Греко, Гойи и Рубенса.

Внимание!

Оплата экскурсии наличными производится за 24 часа до начала представителю организатора.