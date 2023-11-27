Индивидуальная
до 10 чел.
С небес на землю Мадрида
Начало: По договоренности
«Посетим площадь Испании, где обязательно подергаем за хвост осла Санчо Панса»
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
19 сен в 09:00
€165 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Ночная экскурсия по Мадриду
Начало: По договоренности
«Мы пройдём по площади Испании, посетим площадь Солнца, увидим Кафедральный собор и Королевский дворец, когда большинство туристов уже спят»
Расписание: Каждый день с 21:00 до 8:00.
Завтра в 09:00
19 сен в 09:00
€380 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Обзорная авто-пешая экскурсия по Мадриду
Начало: В холле Вашего отеля, если отель в пределах города
Завтра в 09:00
19 сен в 09:00
€340 за всё до 6 чел.
- ДДенис27 ноября 2023Все просто замечательно, большое спасибо за увлекательную экскурсию. Остались очень довольны!
