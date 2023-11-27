Мои заказы

Площадь Испании – экскурсии в Мадриде

Найдено 3 экскурсии в категории «Площадь Испании» в Мадриде на русском языке, цены от €165. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
С небес на землю Мадрида
Пешая
4 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
С небес на землю Мадрида
Начало: По договоренности
«Посетим площадь Испании, где обязательно подергаем за хвост осла Санчо Панса»
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
19 сен в 09:00
€165 за всё до 10 чел.
Ночная экскурсия по Мадриду
На автобусе
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Ночная экскурсия по Мадриду
Начало: По договоренности
«Мы пройдём по площади Испании, посетим площадь Солнца, увидим Кафедральный собор и Королевский дворец, когда большинство туристов уже спят»
Расписание: Каждый день с 21:00 до 8:00.
Завтра в 09:00
19 сен в 09:00
€380 за всё до 6 чел.
Обзорная авто-пешая экскурсия по Мадриду
4 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Обзорная авто-пешая экскурсия по Мадриду
Начало: В холле Вашего отеля, если отель в пределах города
Завтра в 09:00
19 сен в 09:00
€340 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Мадриду в категории «Площадь Испании»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Мадриде
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. С небес на землю Мадрида
  2. Ночная экскурсия по Мадриду
  3. Обзорная авто-пешая экскурсия по Мадриду
Какие места ещё посмотреть в Мадриде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Самое главное
  2. Королевский дворец
  3. Собор Альмудена
  4. Улица Гран Виа
  5. Музей Прадо
  6. Парк ретиро
  7. Сады Сабатини
  8. Стадион Реал Мадрид
  9. Стадион Сантьяго Бернабеу
  10. Площадь Пуэрта дель Соль
Сколько стоит экскурсия по Мадриду в сентябре 2025
Сейчас в Мадриде в категории "Площадь Испании" можно забронировать 3 экскурсии от 165 до 380. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Экскурсии на русском языке в Мадриде (Испания 🇪🇸) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Площадь Испании», 8 ⭐ отзывов, цены от €165. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Испании. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь