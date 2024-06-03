Экскурсии по барам Мадрида

Найдено 4 экскурсии в категории «Бары и ночная жизнь» в Мадриде на русском языке, цены от €67. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Мадрид как он есть
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
273 отзыва
Индивидуальная экскурсия «Мадрид как он есть» - погрузитесь в атмосферу города
Откройте настоящий Мадрид! Исследуйте его улицы, легенды и вкусные традиции вместе с местным гидом
Начало: Площадь Пуэрта-дель-Соль
«А еще мы зайдем в один из популярных баров и, как настоящие испанцы, попробуем «канью» – стаканчик местного пива, который считается любимым аперитивом мадридцев»
12 июня в 15:30
13 июня в 10:30
110 за всё до 4 чел.
Экспресс Мадрид
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
39 отзывов
Экспресс Мадрид: индивидуальная экскурсия по столице Испании
Планируете поездку в Мадрид, но у вас мало времени? Экспресс Мадрид - идеальный выбор! Узнайте всё самое интересное за короткий срок
«Увидим, как живёт город изнутри: дворы, террасы, балконы, мясные лавки, старинные кондитерские, местные бары – туда обычные туристы не заходят»
11 июня в 18:30
12 июня в 18:30
115 за всё до 6 чел.
Гастрономическая прогулка по барам Мадрида
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
8 отзывов
Гастрономическое путешествие: бары Мадрида и традиционные тапас
Погрузитесь в мир мадридских вкусов с экскурсией по лучшим барам. От тапас до вина - станьте знатоком испанских блюд
Начало: На площади Puerta del Sol
«Мы окунемся в кипучую атмосферу города, прогуливаясь по самым знаменитым, оригинальным и старинным барам Мадрида, где отменно готовят и подают тапас в сопровождении пива или вина»
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
от 90 за всё до 10 чел.
Яркие и непредсказуемые Ла Латина и Лавапьес
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
17 отзывов
Яркие и непредсказуемые Ла Латина и Лавапьес
Испанская столица - это не только исторический центр. Погрузитесь в авангардную часть города, где жизнь кипит в каждом уголке
«Ведь здесь вы увидите многочисленные бары, пабы и очаровательные традиционные таверны на таких улицах, как Кава-Баха, Кава-Альта или на площадях Себада и Ла-Паха»
11 июня в 18:30
12 июня в 18:30
от 67 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • O
    Oksana
    3 июня 2024
    Гастрономическая прогулка по барам Мадрида
    Прогулка получилась очень интересная и информативная! Многое узнали о напитках и еде в Мадриде. Что и почему и как производиться.
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    Лариса внимательный и интересный человек, с ней было легко и приятно! Очень рекомендую, особенно тем кто уже был на разных исторических экскурсиях, это про другое и помогает дополнить картину, что бы иметь полное представление о Мадриде!

    Прогулка получилась очень интересная и информативная! Многое узнали о напитках и еде в Мадриде. Что и
  • О
    Ольга
    27 мая 2024
    Мадрид как он есть
    Замечательная экскурсия с Оксаной, 3 часа пролетели незаметно, и Мадрид заиграл другими красками. Захватывающий рассказ и прогулка по главным достопримечательностям города были главным моментом моего короткого визита в Мадрид. Рекомендую.
  • Ю
    Юлия
    18 мая 2024
    Мадрид как он есть
    Недавно я была на экскурсии по Мадриду с гидом Оксаной, и хочу поделиться своими впечатлениями. Это было действительно интересно и
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    увлекательно. Оксана провела нас не только по основным достопримечательностям, но и показала тайные места, которые я бы сама просто прошла мимо и не заметила. Заглянули в самый старый ресторан в мире, где нас провели вовкнутрь и показали кухню. Потом заглянули с старый барбер шоп Мадрида, куда нас позвал барбер и мы сделалаи совместное фото. Одно из таких мест было уютное местное кафе, где я попробовала земляничный ликер. Это было очень душевно и необычно. Оксана рассказала много интересных деталей о жизни мадридцев и поделилась полезными рекомендациями, которые пригодились мне в дальнейших прогулках по городу. Я узнала интересные факты о старых зданиях Мадрида и их историю. Экскурсия с Оксаной получилась насыщенной и познавательной. Если хотите увидеть Мадрид с другой стороны и узнать его настоящую атмосферу, очень рекомендую!

  • А
    Алекс
    17 мая 2024
    Мадрид как он есть
    Отлично. Очень позитивно и с прекрасным настроением.
  • I
    Igors
    20 апреля 2024
    Гастрономическая прогулка по барам Мадрида
    Это мой (наш) первый визит в Мадрид. Город потрясающий. Взял 3 разных экскурсий у разных гидов. Был доволен выбором. Экскурсия была
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    легкая и познавательная, время пролетело быстро. Совету не есть за 10 часов, попробовали много вкусного и выпили потрясающие испанские вина, вермуты и еще что-то. . Совет. Если бывал в городе или первый раз, находите возможность брать гида. Он поможет открыть и возможно полюбить город в который вы приехали.

  • Н
    Наталья
    6 октября 2023
    Яркие и непредсказуемые Ла Латина и Лавапьес
    Очень приятная прогулка по районам, до которых обычный турист вряд-ли бы добрался сам. Создаёт впечатление многогранности и многокультурности города. Если не
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    ожидать от нее типичной экскурсии, наполненной историческими событиями и датами, а хотите пройтись и увидеть нетуристические районы своими глазами, то точно останетесь довольны. Андрей - очень отзывчивый ко всем вопросам, даёт грамотные советы по тому, куда сходить и что посмотреть, исходя из пожеланий туриста. С удовольствием посоветую его услуги своим знакомым и друзьям.

    Очень приятная прогулка по районам, до которых обычный турист вряд-ли бы добрался сам. Создаёт впечатление многогранности и многокультурности городаОчень приятная прогулка по районам, до которых обычный турист вряд-ли бы добрался сам. Создаёт впечатление многогранности и многокультурности городаОчень приятная прогулка по районам, до которых обычный турист вряд-ли бы добрался сам. Создаёт впечатление многогранности и многокультурности города
  • И
    Ирина
    9 августа 2023
    Гастрономическая прогулка по барам Мадрида
    Мы живем в Мадриде полгода, и уже успели изучить часть местных заведений. Лариса подстроила маршрут и рассказ так, чтобы мы
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    могли побывать там, где мы еще не были. Нашлось и чем удивить, и чем расширить уже имеющиеся знания и представления о мадридской кухне. С удовольствием продолжим прогулку в следующий раз, чтобы узнать еще много других интересных мест, поскольку список интересных мадридских тапас-баров и ресторанов не исчерпаем 😅

    Мы живем в Мадриде полгода, и уже успели изучить часть местных заведений. Лариса подстроила маршрут и
  • С
    Светлана
    1 апреля 2023
    Яркие и непредсказуемые Ла Латина и Лавапьес
    Спасибо нашему гиду, Андрею,за интереснейшую экскурсию,скорее прогулку по районам Мадрида. Прекрасный рассказчик, приятный человек, знающий и любящий свой город. Вообще,
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    Андрей дал некий ритм нашему приезду. Посоветовал где вкусно поесть,что посмотреть. Помог со многим,что сделало наше пребывание в Мадриде незабываемым! Рекомендую всем🌺

  • С
    Савва
    13 марта 2023
    Яркие и непредсказуемые Ла Латина и Лавапьес
    Супер интересная и насыщенная экскурсии! Андрей оказался прекрасным гидом и интересным человеком. Много рассказал о районах и о Мадриде целиком, проконсультировал и подсказал что посмотреть, где поесть и все лучшие места города. Сильно рекомендую!
  • Н
    Николай
    27 октября 2019
    Экспресс Мадрид
    Встретившись с гидам мы для начала высказали свои пожелания, ведь в интернете, в путеводителях и прочих источниках информации много и
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    дублировать ее нет смысла. Андрей наши пожелания уловил и показал нам город, который любит и знает сам. Было, конечно, и про королей и про архитектуру и немного истории, но вполне органично и не занудливо. Оценкой отлично им заслужена. Рассказывать о том где мы ходили и что видели, слышали не буду, рекомендую попробовать самим.

Ответы на вопросы от путешественников по Мадриду в категории «Бары и ночная жизнь»

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Сколько стоит экскурсия по Мадриду в июне 2024
Сейчас в Мадриде в категории "Бары и ночная жизнь" можно забронировать 4 экскурсии от 67 до 115. Туристы уже оставили гидам 337 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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