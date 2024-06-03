1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная экскурсия «Мадрид как он есть» - погрузитесь в атмосферу города
Откройте настоящий Мадрид! Исследуйте его улицы, легенды и вкусные традиции вместе с местным гидом
Начало: Площадь Пуэрта-дель-Соль
«А еще мы зайдем в один из популярных баров и, как настоящие испанцы, попробуем «канью» – стаканчик местного пива, который считается любимым аперитивом мадридцев»
12 июня в 15:30
13 июня в 10:30
€110 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Экспресс Мадрид: индивидуальная экскурсия по столице Испании
Планируете поездку в Мадрид, но у вас мало времени? Экспресс Мадрид - идеальный выбор! Узнайте всё самое интересное за короткий срок
«Увидим, как живёт город изнутри: дворы, террасы, балконы, мясные лавки, старинные кондитерские, местные бары – туда обычные туристы не заходят»
11 июня в 18:30
12 июня в 18:30
€115 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Гастрономическое путешествие: бары Мадрида и традиционные тапас
Погрузитесь в мир мадридских вкусов с экскурсией по лучшим барам. От тапас до вина - станьте знатоком испанских блюд
Начало: На площади Puerta del Sol
«Мы окунемся в кипучую атмосферу города, прогуливаясь по самым знаменитым, оригинальным и старинным барам Мадрида, где отменно готовят и подают тапас в сопровождении пива или вина»
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
от €90 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Яркие и непредсказуемые Ла Латина и Лавапьес
Испанская столица - это не только исторический центр. Погрузитесь в авангардную часть города, где жизнь кипит в каждом уголке
«Ведь здесь вы увидите многочисленные бары, пабы и очаровательные традиционные таверны на таких улицах, как Кава-Баха, Кава-Альта или на площадях Себада и Ла-Паха»
11 июня в 18:30
12 июня в 18:30
от €67 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- OOksana3 июня 2024Прогулка получилась очень интересная и информативная! Многое узнали о напитках и еде в Мадриде. Что и почему и как производиться.
- ООльга27 мая 2024Замечательная экскурсия с Оксаной, 3 часа пролетели незаметно, и Мадрид заиграл другими красками. Захватывающий рассказ и прогулка по главным достопримечательностям города были главным моментом моего короткого визита в Мадрид. Рекомендую.
- ЮЮлия18 мая 2024Недавно я была на экскурсии по Мадриду с гидом Оксаной, и хочу поделиться своими впечатлениями. Это было действительно интересно и
- ААлекс17 мая 2024Отлично. Очень позитивно и с прекрасным настроением.
- IIgors20 апреля 2024Это мой (наш) первый визит в Мадрид. Город потрясающий. Взял 3 разных экскурсий у разных гидов. Был доволен выбором. Экскурсия была
- ННаталья6 октября 2023Очень приятная прогулка по районам, до которых обычный турист вряд-ли бы добрался сам. Создаёт впечатление многогранности и многокультурности города. Если не
- ИИрина9 августа 2023Мы живем в Мадриде полгода, и уже успели изучить часть местных заведений. Лариса подстроила маршрут и рассказ так, чтобы мы
- ССветлана1 апреля 2023Спасибо нашему гиду, Андрею,за интереснейшую экскурсию,скорее прогулку по районам Мадрида. Прекрасный рассказчик, приятный человек, знающий и любящий свой город. Вообще,
- ССавва13 марта 2023Супер интересная и насыщенная экскурсии! Андрей оказался прекрасным гидом и интересным человеком. Много рассказал о районах и о Мадриде целиком, проконсультировал и подсказал что посмотреть, где поесть и все лучшие места города. Сильно рекомендую!
- ННиколай27 октября 2019Встретившись с гидам мы для начала высказали свои пожелания, ведь в интернете, в путеводителях и прочих источниках информации много и
Ответы на вопросы от путешественников по Мадриду в категории «Бары и ночная жизнь»
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