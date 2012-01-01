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Обзорная авто-пешая экскурсия по Мадриду

5
1 отзыв
Ирина А.
Ирина А. – Гид из Мадрида
Интересуетесь многовековой историей 📖 Мадрида? Или больше привлекает современный город? Вместе с гидом вы пройдете сквозь эпохи и посетите сразу все достопримечательности 🏛️ Мадрида.

Передвигаться между отдаленными локациями вы будете на машине, это сэкономит время и силы, которые понадобятся, чтобы как следует прогуляться 👣 по главным местам города.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-6 человек

  • €220 за экскурсию

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Обзорная авто-пешая экскурсия по Мадриду
Обзорная авто-пешая экскурсия по Мадриду

Что вы увидите

  • дворцы XV–XIX веков
  • старый вокзал Аточа
  • ворота Алкала
  • Пласа де Торос
  • падающие башни «Ворота Европы»
  • стадион «Сантьяго Бернабеу»
  • площадь Колумба
  • площадь Испании
  • египетский храм Дебод
  • Пуэрта дель Соль
  • площадь Майор
  • Кафедральный собор
  • Королевский театр
  • Королевский дворец.
Мадрид — столица ⭐️ Испании, находится в самом центре Королевства. Город 🏙️, основанный арабами в IX столетии. Как столица существует с 1561 года, когда Филипп II перевёл свой двор из Толедо. Повсюду можно увидеть герб города — медведицу с земляничным деревом. Мадрид сочетает классику и авангард. Здесь бурная деловая жизнь, художественные коллекции разнообразны, чудесная кухня 🥧 и оживлённая ночная жизнь. Это город-космополит с великолепной архитектурой. Во время обзорной экскурсии 🧭 Вы увидите: дворцы XV–XIX веков, старый вокзал Аточа с тропическим садом, ворота Алкала, Пласа де Торос (самая большая в Европе), множество музеев, самые высокие небоскрёбы Испании, падающие башни «Ворота Европы», стадион 🏟️ «Сантьяго Бернабеу», где играет «Реал Мадрид», площадь Колумба, вертикальную клумбу, фонтаны, площадь Испании с персонажами из произведения Сервантеса, египетский храм Дебод — самый древний монумент в Мадриде.
Прогуливаясь по старому городу, Вы увидите площадь, где собираются горожане и гости столицы в новогоднюю ночь, узнаете, почему она носит название Пуэрта дель Соль. Увидите Главную площадь с многочисленными арками, самый старый ресторан в мире, также будет возможность попробовать ликёр из плодов земляничного дерева. Пройдём через уютный ранок, зайдём на площадь Города, где расположены здания с многовековой историей 📖. Конечно же увидим Кафедральный собор, Королевский театр и Королевский дворец.
Транспорт предоставляется на 2 часа экскурсии.
Начало
🚩 В холле Вашего отеля, если отель в пределах города.
Место завершения
🏁 По договоренности
Обзорная авто-пешая экскурсия по Мадриду
Обзорная авто-пешая экскурсия по Мадриду
Обзорная авто-пешая экскурсия по Мадриду
Обзорная авто-пешая экскурсия по Мадриду

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Ирина А.
Ирина А.
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Ирина А. проводит ещё 4 экскурсии

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