Мадрид — столица ⭐️ Испании, находится в самом центре Королевства. Город 🏙️, основанный арабами в IX столетии. Как столица существует с 1561 года, когда Филипп II перевёл свой двор из Толедо. Повсюду можно увидеть герб города — медведицу с земляничным деревом. Мадрид сочетает классику и авангард. Здесь бурная деловая жизнь, художественные коллекции разнообразны, чудесная кухня 🥧 и оживлённая ночная жизнь. Это город-космополит с великолепной архитектурой. Во время обзорной экскурсии 🧭 Вы увидите: дворцы XV–XIX веков, старый вокзал Аточа с тропическим садом, ворота Алкала, Пласа де Торос (самая большая в Европе), множество музеев, самые высокие небоскрёбы Испании, падающие башни «Ворота Европы», стадион 🏟️ «Сантьяго Бернабеу», где играет «Реал Мадрид», площадь Колумба, вертикальную клумбу, фонтаны, площадь Испании с персонажами из произведения Сервантеса, египетский храм Дебод — самый древний монумент в Мадриде.

Прогуливаясь по старому городу, Вы увидите площадь, где собираются горожане и гости столицы в новогоднюю ночь, узнаете, почему она носит название Пуэрта дель Соль. Увидите Главную площадь с многочисленными арками, самый старый ресторан в мире, также будет возможность попробовать ликёр из плодов земляничного дерева. Пройдём через уютный ранок, зайдём на площадь Города, где расположены здания с многовековой историей 📖. Конечно же увидим Кафедральный собор, Королевский театр и Королевский дворец.

Транспорт предоставляется на 2 часа экскурсии.