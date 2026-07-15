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Обзорная авто-пешая экскурсия по Мадриду

Обзорная экскурсия по Мадриду: узнайте все о главных местах города за 2 часа
Интересуетесь многовековой историей Мадрида? Или больше привлекает современный город? Вместе с гидом вы пройдете сквозь эпохи и посетите сразу все достопримечательности Мадрида.

Передвигаться между отдаленными локациями вы будете на машине, это сэкономит время и силы, которые понадобятся, чтобы как следует прогуляться по главным местам города.
5
5 отзывов
Обзорная авто-пешая экскурсия по Мадриду
Обзорная авто-пешая экскурсия по Мадриду
Обзорная авто-пешая экскурсия по Мадриду

Описание экскурсии

Мадрид — столица Испании, находится в самом центре Королевства. Город, основанный арабами в IX столетии. Как столица существует с 1561 года, когда Филипп II перевёл свой двор из Толедо. Повсюду можно увидеть герб города — медведицу с земляничным деревом. Мадрид сочетает классику и авангард. Здесь бурная деловая жизнь, художественные коллекции разнообразны, чудесная кухня и оживлённая ночная жизнь. Это город-космополит с великолепной архитектурой. Во время обзорной экскурсии Вы увидите: дворцы XV–XIX веков, старый вокзал Аточа с тропическим садом, ворота Алкала, Пласа де Торос (самая большая в Европе), множество музеев, самые высокие небоскрёбы Испании, падающие башни «Ворота Европы», стадион «Сантьяго Бернабеу», где играет «Реал Мадрид», площадь Колумба, вертикальную клумбу, фонтаны, площадь Испании с персонажами из произведения Сервантеса, египетский храм Дебод — самый древний монумент в Мадриде. Прогуливаясь по старому городу, Вы увидите площадь, где собираются горожане и гости столицы в новогоднюю ночь, узнаете, почему она носит название Пуэрта дель Соль. Увидите Главную площадь с многочисленными арками, самый старый ресторан в мире, также будет возможность попробовать ликёр из плодов земляничного дерева. Пройдём через уютный ранок, зайдём на площадь Города, где расположены здания с многовековой историей. Конечно же увидим Кафедральный собор, Королевский театр и Королевский дворец. Транспорт предоставляется на 2 часа экскурсии.

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Дворцы XV-XIX веков
  • Старый вокзал Аточа
  • Ворота Алкала
  • Пласа де Торос
  • Падающие башни «Ворота Европы»
  • Стадион «Сантьяго Бернабеу»
  • Площадь Колумба
  • Площадь Испании
  • Египетский храм Дебод
  • Пуэрта дель Соль
  • Площадь Майор
  • Кафедральный собор
  • Королевский театр
  • Королевский дворец
Где начинаем и завершаем?
Начало: В холле Вашего отеля, если отель в пределах города
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
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1
M
Прекрасный гид Галина. Рассказывает очень интересно и доходчиво. Очень рекомендуем!!
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Ю
С нами работвла Галина. Она потрясающая и поэтому было невероятно интересно и вкусно. Ни капли не пожалела,что выбрала именно эту экскурсию!
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Д
Все просто замечательно, большое спасибо за увлекательную экскурсию. Остались очень довольны!
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