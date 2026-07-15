Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Интересуетесь многовековой историей Мадрида? Или больше привлекает современный город? Вместе с гидом вы пройдете сквозь эпохи и посетите сразу все достопримечательности Мадрида.



Передвигаться между отдаленными локациями вы будете на машине, это сэкономит время и силы, которые понадобятся, чтобы как следует прогуляться по главным местам города. 5 5 отзывов

Ирина Ваш гид в Мадриде Задать вопрос Индивидуальная экскурсия €340 за экскурсию Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 5 отзывов 🇷🇺 русский 4 часа 1-6 человек Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Мадрид — столица Испании, находится в самом центре Королевства. Город, основанный арабами в IX столетии. Как столица существует с 1561 года, когда Филипп II перевёл свой двор из Толедо. Повсюду можно увидеть герб города — медведицу с земляничным деревом. Мадрид сочетает классику и авангард. Здесь бурная деловая жизнь, художественные коллекции разнообразны, чудесная кухня и оживлённая ночная жизнь. Это город-космополит с великолепной архитектурой. Во время обзорной экскурсии Вы увидите: дворцы XV–XIX веков, старый вокзал Аточа с тропическим садом, ворота Алкала, Пласа де Торос (самая большая в Европе), множество музеев, самые высокие небоскрёбы Испании, падающие башни «Ворота Европы», стадион «Сантьяго Бернабеу», где играет «Реал Мадрид», площадь Колумба, вертикальную клумбу, фонтаны, площадь Испании с персонажами из произведения Сервантеса, египетский храм Дебод — самый древний монумент в Мадриде. Прогуливаясь по старому городу, Вы увидите площадь, где собираются горожане и гости столицы в новогоднюю ночь, узнаете, почему она носит название Пуэрта дель Соль. Увидите Главную площадь с многочисленными арками, самый старый ресторан в мире, также будет возможность попробовать ликёр из плодов земляничного дерева. Пройдём через уютный ранок, зайдём на площадь Города, где расположены здания с многовековой историей. Конечно же увидим Кафедральный собор, Королевский театр и Королевский дворец. Транспорт предоставляется на 2 часа экскурсии.

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Дворцы XV-XIX веков

Старый вокзал Аточа

Ворота Алкала

Пласа де Торос

Падающие башни «Ворота Европы»

Стадион «Сантьяго Бернабеу»

Площадь Колумба

Площадь Испании

Египетский храм Дебод

Пуэрта дель Соль

Площадь Майор

Кафедральный собор

Королевский театр

Королевский дворец Где начинаем и завершаем? Начало: В холле Вашего отеля, если отель в пределах города Завершение: По договоренности Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 4 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.