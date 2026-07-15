Интересуетесь многовековой историей Мадрида? Или больше привлекает современный город? Вместе с гидом вы пройдете сквозь эпохи и посетите сразу все достопримечательности Мадрида.
Передвигаться между отдаленными локациями вы будете на машине, это сэкономит время и силы, которые понадобятся, чтобы как следует прогуляться по главным местам города.
Передвигаться между отдаленными локациями вы будете на машине, это сэкономит время и силы, которые понадобятся, чтобы как следует прогуляться по главным местам города.
Описание экскурсииМадрид — столица Испании, находится в самом центре Королевства. Город, основанный арабами в IX столетии. Как столица существует с 1561 года, когда Филипп II перевёл свой двор из Толедо. Повсюду можно увидеть герб города — медведицу с земляничным деревом. Мадрид сочетает классику и авангард. Здесь бурная деловая жизнь, художественные коллекции разнообразны, чудесная кухня и оживлённая ночная жизнь. Это город-космополит с великолепной архитектурой. Во время обзорной экскурсии Вы увидите: дворцы XV–XIX веков, старый вокзал Аточа с тропическим садом, ворота Алкала, Пласа де Торос (самая большая в Европе), множество музеев, самые высокие небоскрёбы Испании, падающие башни «Ворота Европы», стадион «Сантьяго Бернабеу», где играет «Реал Мадрид», площадь Колумба, вертикальную клумбу, фонтаны, площадь Испании с персонажами из произведения Сервантеса, египетский храм Дебод — самый древний монумент в Мадриде. Прогуливаясь по старому городу, Вы увидите площадь, где собираются горожане и гости столицы в новогоднюю ночь, узнаете, почему она носит название Пуэрта дель Соль. Увидите Главную площадь с многочисленными арками, самый старый ресторан в мире, также будет возможность попробовать ликёр из плодов земляничного дерева. Пройдём через уютный ранок, зайдём на площадь Города, где расположены здания с многовековой историей. Конечно же увидим Кафедральный собор, Королевский театр и Королевский дворец. Транспорт предоставляется на 2 часа экскурсии.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дворцы XV-XIX веков
- Старый вокзал Аточа
- Ворота Алкала
- Пласа де Торос
- Падающие башни «Ворота Европы»
- Стадион «Сантьяго Бернабеу»
- Площадь Колумба
- Площадь Испании
- Египетский храм Дебод
- Пуэрта дель Соль
- Площадь Майор
- Кафедральный собор
- Королевский театр
- Королевский дворец
Где начинаем и завершаем?
Начало: В холле Вашего отеля, если отель в пределах города
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
M
Прекрасный гид Галина. Рассказывает очень интересно и доходчиво. Очень рекомендуем!!
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Ю
С нами работвла Галина. Она потрясающая и поэтому было невероятно интересно и вкусно. Ни капли не пожалела,что выбрала именно эту экскурсию!
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Д
Все просто замечательно, большое спасибо за увлекательную экскурсию. Остались очень довольны!
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