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С небес на землю Мадрида

5
0 отзывов
Lana L.
Lana L. – Гид из Мадрида
Во время экскурсии 🧭 вы познакомитесь с историей 📖 города и страны, а также прогуляетесь 👣 по основным архитектурным памятникам Мадрида.

Наслаждаясь необыкновенной, чарующей панорамой Мадрида, вы узнаете его прошлое и настоящее, рассказанное лёгким языком человека, влюбленного в столицу Испании.

Я помогу вам прочувствовать атмосферу города, увидеть его контрасты, и конечно, влюбиться ❤️ в него, как это сделала я.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏙С городских высот
  • 🔭Обзорная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • €140 за экскурсию

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С небес на землю Мадрида
С небес на землю Мадрида

Что вы увидите

  • вокзал Аточа
  • музейный треугольник: музеи Прадо, Королевы Софии, Тиссен-Борнемиса
  • архитектурный треугольник: площадь Нептуна, ворота Алкалы, площадь Сибелес
  • улица Гран Вия
  • площадь Испании
  • храм Дебод
  • Королевский дворец
  • собор Святой Альмудены
  • площадь Пласа-де-ла-Вилья
  • площадь Майор
  • площадь ворот Солнца
  • выставочный центр Кайша-Форум
  • рынок Сан Мигель

Исторический центр:

  • Мы прогуляемся по главным достопримечательностям испанской столицы: «золотому треугольнику искусств», который включает в себя музеи 🖼 Прадо, Королевы Софии и Тиссен-Борнемиса, и «архитектурному треугольнику» : ворота Алкала, площадь Сибелес и площадь Нептуна. Рассмотрим панораму королевского дворца и собор Святой Альмудены. Совершим прогулку 👣 к древнеегипетскому храму Дебод. Пройдем по площади Майор и площади ворот Солнца.

Современный Мадрид:

    Исследуя прошлое Мадрида, не будем забывать и о настоящем! Маршрут нашей непринужденной прогулки также пройдет по главной туристической улице города- Гран Вия, которая никогда не спит. Посетим площадь Испании, где обязательно подергаем за хвост осла Санчо Панса! Вы узнаете, как история 📖 Мадрида связана с Россией. Откуда берут начало все основные магистрали Испании. Я покажу вам ценности, которые скрыты от туристов в переплетении мадридских улочек. И еще много-много интересного ждет вас!
    И самое главное — мы поднимемся на одну из смотровых площадок и посмотрим на город 🏙️ с высоты!
    Я расскажу вам и официальную историю и городские мифы!
    Что входит
    • услуги гида
    • языковая поддержка
    Что не входит
    • расходы на чай/кофе
    • входные билеты (при желании путешественника расширить программу)
    Начало и место завершения
    🚩 По договоренности
    С небес на землю Мадрида
    С небес на землю Мадрида
    С небес на землю Мадрида
    С небес на землю Мадрида

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Lana L.
    Lana L.
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