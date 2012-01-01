Исторический центр:

Мы прогуляемся по главным достопримечательностям испанской столицы: «золотому треугольнику искусств», который включает в себя музеи 🖼 Прадо, Королевы Софии и Тиссен-Борнемиса, и «архитектурному треугольнику» : ворота Алкала, площадь Сибелес и площадь Нептуна. Рассмотрим панораму королевского дворца и собор Святой Альмудены. Совершим прогулку 👣 к древнеегипетскому храму Дебод. Пройдем по площади Майор и площади ворот Солнца.

Современный Мадрид:

Исследуя прошлое Мадрида, не будем забывать и о настоящем! Маршрут нашей непринужденной прогулки также пройдет по главной туристической улице города- Гран Вия, которая никогда не спит. Посетим площадь Испании, где обязательно подергаем за хвост осла Санчо Панса! Вы узнаете, как история 📖 Мадрида связана с Россией. Откуда берут начало все основные магистрали Испании. Я покажу вам ценности, которые скрыты от туристов в переплетении мадридских улочек. И еще много-много интересного ждет вас!

И самое главное — мы поднимемся на одну из смотровых площадок и посмотрим на город 🏙️ с высоты!

Я расскажу вам и официальную историю и городские мифы!