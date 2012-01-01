музейный треугольник: музеи Прадо, Королевы Софии, Тиссен-Борнемиса
архитектурный треугольник: площадь Нептуна, ворота Алкалы, площадь Сибелес
улица Гран Вия
площадь Испании
храм Дебод
Королевский дворец
собор Святой Альмудены
площадь Пласа-де-ла-Вилья
площадь Майор
площадь ворот Солнца
выставочный центр Кайша-Форум
рынок Сан Мигель
Исторический центр:
Мы прогуляемся по главным достопримечательностям испанской столицы: «золотому треугольнику искусств», который включает в себя музеи 🖼 Прадо, Королевы Софии и Тиссен-Борнемиса, и «архитектурному треугольнику» : ворота Алкала, площадь Сибелес и площадь Нептуна. Рассмотрим панораму королевского дворца и собор Святой Альмудены. Совершим прогулку 👣 к древнеегипетскому храму Дебод. Пройдем по площади Майор и площади ворот Солнца.
Современный Мадрид:
Исследуя прошлое Мадрида, не будем забывать и о настоящем! Маршрут нашей непринужденной прогулки также пройдет по главной туристической улице города- Гран Вия, которая никогда не спит. Посетим площадь Испании, где обязательно подергаем за хвост осла Санчо Панса! Вы узнаете, как история 📖 Мадрида связана с Россией. Откуда берут начало все основные магистрали Испании. Я покажу вам ценности, которые скрыты от туристов в переплетении мадридских улочек. И еще много-много интересного ждет вас!
И самое главное — мы поднимемся на одну из смотровых площадок и посмотрим на город 🏙️ с высоты!
Я расскажу вам и официальную историю и городские мифы!
Что входит
услуги гида
языковая поддержка
Что не входит
расходы на чай/кофе
входные билеты (при желании путешественника расширить программу)
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.