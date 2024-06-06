🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 22 отзыва Мадрид: путешествие от прошлого к настоящему, эксклюзивный тур Погрузитесь в уникальную атмосферу Мадрида, открывая город с разных сторон вместе с личным гидом € 168 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 146 отзывов О Мадриде с легкостью и юмором: индивидуальная экскурсия Погрузитесь в увлекательный мир Мадрида с экскурсоводом, который знает город как свои пять пальцев Начало: На центральной площади Соль (Puerta del Sol) от € 70 за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 56 отзывов Путешествие по Мадриду на автомобиле с панорамным потолком: от площадей до музеев Проедьте по самым интересным районам Мадрида и узнайте историю города от античности до наших дней. Увидите площади, проспекты и бульвары столицы Испании € 120 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 290 отзывов Мадрид. Другая история: уникальный взгляд на знаменитые места Погрузитесь в атмосферу средневекового Мадрида с экскурсией, раскрывающей неизведанные истории Начало: площадь Соль от € 70 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 21 отзыв Главные люди Мадрида: создатели имперской столицы Погрузитесь в увлекательное путешествие по Мадриду, открывая истории создателей великой столицы от € 100 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 51 отзыв Путешествие в прошлое Мадрида: История от арабов до Бурбонов Погрузитесь в историю Мадрида: от арабов до Бурбонов, раскрывая тайны столицы на увлекательной экскурсии € 130 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4.5 часа 167 отзывов Экскурсия «С небес на землю Мадрида»: путеводитель по столице Поднимитесь на Маяк Монклоа и узнайте Мадрид с новой высоты, затем погрузитесь в его уникальную историю Начало: Перед центральным историческим фасадом вокзала Ато... € 155 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 13 отзывов Прогулка по эпохам Мадрида: индивидуальная экскурсия по главным достопримечательностям Эта экскурсия для тех, кто впервые в Мадриде: узнайте историю города, посетите главные достопримечательности и попробуйте местные деликатесы Начало: Площадь Пуэрта-дель-Соль € 65 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 22 отзыва Групповая экскурсия «Мадрид на ладони»: путешествие по столице Испании Погрузитесь в уникальную атмосферу Мадрида, исследуя его исторические районы и символы города вместе с опытным гидом Начало: На площади Изабель II Расписание: ежедневно в 10:00 € 22 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 5 отзывов Педро Альмодовар и его Мадрид: эксклюзивный тур по городу Погрузитесь в атмосферу Мадрида, вдохновлявшего Альмодовара, и почувствуйте дух испанского кино от € 65 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 1 отзыв Святая инквизиция в Мадриде: История и тайны Погрузитесь в историю святой инквизиции в Мадриде. Узнайте, как жили и действовали инквизиторы, и какие места связаны с их деятельностью € 85 за всё до 10 чел.

🚲 На велосипеде Индивидуальная 3 часа 7 отзывов Велопрогулка по Мадриду: история и культура в одном маршруте Погрузитесь в атмосферу Мадрида, наслаждаясь велопрогулкой по его знаковым местам. Идеальный способ увидеть город под новым углом Начало: Calle Mayor от € 110 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 17 отзывов Яркие и непредсказуемые Ла Латина и Лавапьес Испанская столица - это не только исторический центр. Погрузитесь в авангардную часть города, где жизнь кипит в каждом уголке от € 67 за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа Рождественский Мадрид: ароматы, свет и традиции в одной экскурсии Погрузитесь в рождественский Мадрид: вкусите горячий шоколад и узнайте уникальные традиции Начало: В центре Мадрида € 200 за всё до 4 чел.